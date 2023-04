Nintendo Switch: 7 Spiele, mit denen auf der Konsole niemand gerechnet hat

Ende 2022 ist es so deutlich wie nie zuvor: Die Nintendo Switch wird alt. Freilich war die Konsole nie als grafisches Wunderwerk gedacht. Doch mit Spielen wie „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erschien direkt zum Start der Switch ein Titel, der doch zeigen konnte, wie grandios eine Open World auf der tragbaren Konsole aussehen kann.

Interessant ist, dass viele der Spiele, die danach grafische Hochleistungen brachten, Spiele sind, die zuvor auf anderen Konsolen erschienen sind. Inzwischen gibt es etliche Portierungen von AAA-Spielen, die Anfang 2017, als die Switch auf den Markt kam, wohl kaum jemand erwartet hatte.

Diese Spiele zeigen nicht nur, was die Switch so auf dem Kasten hat. Sie zeigen vor allem, wie kluge Programmierarbeit aussehen kann. Denn jedes der folgenden Spiele zeigt, wie mit Streamlining und gezielten grafischen Einsparungen selbst grafisch aufwendige Games auf der Switch zum Laufen gebracht werden können.

7 Spiele, die niemand auf der Nintendo Switch erwartet hat:

Derweil warten viele Spieler:innen darauf, dass Nintendo eine neue Konsole ankündigt. Derzeitige Gerüchte besagen, dass Entwickler-Geräte bereits im Umlauf sind und dass Nintendo Next-Gen-Konsole eine Switch mit deutlich besserer Technik sein soll. Keine großen Spielereien, wie es etwa bei der WiiU der Fall war.

Wann diese Konsole erscheinen soll, ist jedoch nicht abzusehen. Noch verkauft sich die Switch so gut, dass davon auszugehen ist, dass Nintendo die Ankündigung eines Nachfolgers bewusst zurückhält. Überhaupt ist davon auszugehen, dass die nächste Konsole sowohl alte als auch neue Switch-Spiele abspielen wird – und die meisten Spiele auch für beide Konsolen entwickelt werden, wie es aktuell bei der Playstation 4 und 5 der Fall ist.

Denn von der Userschaft von über 100 Millionen verkauften Konsolen wird Nintendo sich so schnell nicht abwenden. Im kommenden Jahr soll „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erscheinen, der direkte Nachfolger von „Breath of the Wild“. Wie viel die Switch technisch noch ermöglicht, dürfte an dem Spiel ablesbar werden.

