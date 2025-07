Radschlag für 5.900 Dollar: Der humanoide Roboter R1 beeindruckt – doch wozu ist er gut?

Das chinesische Unternehmen Unitree aus Hangzhou hat einen neuen humanoiden Roboter namens R1 vorgestellt. Die Ankündigung sorgt für Aufsehen, primär wegen des Preises: Ab 5.900 US-Dollar soll das Modell kosten.

Dafür erhält man einen rund 1,20 Meter großen und 25 Kilogramm schweren Roboter, dessen Fähigkeiten in einem Demo-Video eindrücklich zur Schau gestellt werden. Er kann Radschläge ausführen, auf den Händen stehen, schnelle Tritte andeuten und sogar Abhänge hinunterlaufen.

Ein Preis, der den Markt unter Druck setzt

Der entscheidende Punkt ist die aggressive Preisgestaltung. Sie positioniert den R1 deutlich unterhalb bisheriger Modelle des Herstellers, wie dem G1 für 16.000 Dollar, und erst recht unterhalb des von Tesla angekündigten Optimus-Roboters, dessen Preis auf mindestens 20.000 Dollar geschätzt wird.

Damit rückt ein humanoider Roboter erstmals in eine finanzielle Reichweite, die ihn für Entwickler:innen, Universitäten oder experimentierfreudige Agenturen interessant machen könnte. Die technische Ausstattung mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und einem Kamerasystem ist modern.

Beeindruckende Hardware trifft auf eine offene Frage

Für die Steuerung soll laut Unitree ein „Großes Multimodales Modell“ (Large Multimodal Model) verantwortlich sein, was den direkten Bezug zu aktuellen KI-Entwicklungen herstellt. Doch wie Engadget in seiner Berichterstattung anmerkt, bleibt der praktische Nutzen unklar.

Unitree selbst habe keine konkreten Anwendungsfälle präsentiert. Stattdessen sei von einem anpassbaren System und sogar einem Kampf-Turnier die Rede, was eher an Unterhaltung als an produktive Arbeit erinnert.

Mehr Plattform als Produkt: Eine Warnung vor zu hohen Erwartungen

Diese Einschätzung wird auch von Expert:innen geteilt. The Decoder zitiert in diesem Zusammenhang den KI-Forscher Jim Fan von Nvidia. Er warnt davor, die in Videos gezeigten, geskripteten Fähigkeiten mit einer allgemeinen Nützlichkeit im Alltag zu verwechseln.

Die größte Herausforderung liegt weniger in der Mechanik als in der Software. Einen Roboter zu befähigen, sich autonom und sicher in einer unstrukturierten menschlichen Umgebung zu bewegen und dort sinnvolle Aufgaben zu verrichten, ist eine ungleich komplexere Aufgabe als einstudierte Akrobatik.

Unitree scheint sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Auf der offiziellen Produkt-Website findet sich der Hinweis, dass sich die Technik in einem sehr frühen Stadium befinde.

Interessierte Käufer:innen sollten sich der Grenzen der Technologie bewusst sein, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Das legt nahe, dass der R1 aktuell weniger als fertiges Produkt für Endverbraucher:innen zu verstehen ist, sondern vielmehr als eine Entwicklungsplattform, die sich an eine technisch versierte Zielgruppe richtet.