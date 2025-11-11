Das Universum bremst: Studie stellt beschleunigte Expansion infrage
Ein Team von Astronom:innen der Yonsei University im südkoreanischen Seoul stellt eine der fundamentalsten Annahmen der modernen Kosmologie infrage. Laut ihrer Studie verlangsamt das Universum seine Expansion bereits wieder.
Diese Erkenntnis, veröffentlicht im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), steht in direktem Widerspruch zur Entdeckung der beschleunigten Expansion. Ebendiese Entdeckung indes wurde 2011 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
Der systematische Fehler in den „Standardkerzen“
Grundlage der Nobelpreis-Entdeckung waren Supernovae vom Typ Ia. Diese explodierenden Sterne galten als „Standardkerzen“ mit einer verlässlich gleichen Helligkeit, um kosmische Distanzen zu messen.
Das Team um Professor Young-Wook Lee will nun mit einer statistischen Signifikanz von 5-Sigma (dem Goldstandard der Physik) nachgewiesen haben, dass diese Standardkerzen fehlerhaft sind.
Ihre Analyse zeigt, dass die Helligkeit der Supernovae systematisch vom Alter ihrer Vorläufersterne abhängt. Supernovae aus jüngeren Sternpopulationen wirken blasser, jene aus älteren heller als bisher angenommen.
Neue Daten-Allianz: DESI und die korrigierten Supernovae
Die Forscher:innen rechneten diesen als „Progenitor Age Bias“ (Altersverzerrung der Vorläufer) bezeichneten Effekt aus den Messdaten heraus.
Das Ergebnis: Die korrigierten Supernova-Daten passen nicht mehr zum Standardmodell der Kosmologie (Lambda-CDM), das von einer konstanten Dunklen Energie ausgeht.
Stattdessen stimmen die neuen Ergebnisse nun hervorragend mit Messungen des Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) in Arizona überein. Bisherige Analysen (inklusive DESI) legten nahe, die Expansion könnte sich in Zukunft verlangsamen. Die neue Studie legt nahe: Die Verlangsamung findet bereits jetzt statt.
Ein Universum ohne Beschleunigung
Die Forscher:innen kombinierten ihre korrigierten Daten mit Messungen der Baryonischen Akustischen Oszillationen (BAO) und der Kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB).
Das Modell deutet auf einen positiven Verzögerungsparameter hin. Das bedeutet, das Universum ist heute in einer Phase der Verlangsamung, nicht der Beschleunigung.
Sollte sich dies bestätigen, müsste das Wesen der Dunklen Energie, die rund 70 Prozent des Universums ausmacht, neu überdacht werden. Sie wäre keine konstante Kraft, sondern ein dynamisches Feld, das über Milliarden Jahre seine Wirkung abschwächt.
Die Studie könnte auch helfen, die „Hubble-Spannung“ aufzulösen. Das ist eine massive Diskrepanz bei der Messung der Expansionsrate, die die Kosmologie seit Jahren plagt.
Die Hypothese muss nun von unabhängigen Teams geprüft werden. Große Hoffnung liegt auf dem Vera C. Rubin Observatorium in den chilenischen Anden, das in den nächsten Jahren Zehntausende neuer Supernovae entdecken und präzise Altersmessungen ermöglichen wird.