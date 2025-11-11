Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Das Universum bremst: Studie stellt beschleunigte Expansion infrage

Es war eine der größten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte. Nun zeigen neue Daten, dass unser Bild von der Expansion des Universums fundamental falsch sein könnte.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Das Universum bremst: Studie stellt beschleunigte Expansion infrage

Wird das Universum langsamer? (Bild: Zakharchuk / Shutterstock)

Ein Team von Astronom:innen der Yonsei University im südkoreanischen Seoul stellt eine der fundamentalsten Annahmen der modernen Kosmologie infrage. Laut ihrer Studie verlangsamt das Universum seine Expansion bereits wieder.

Anzeige
Anzeige

Diese Erkenntnis, veröffentlicht im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), steht in direktem Widerspruch zur Entdeckung der beschleunigten Expansion. Ebendiese Entdeckung indes wurde 2011 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

Der systematische Fehler in den „Standardkerzen“

Grundlage der Nobelpreis-Entdeckung waren Supernovae vom Typ Ia. Diese explodierenden Sterne galten als „Standardkerzen“ mit einer verlässlich gleichen Helligkeit, um kosmische Distanzen zu messen.

Anzeige
Anzeige

Das Team um Professor Young-Wook Lee will nun mit einer statistischen Signifikanz von 5-Sigma (dem Goldstandard der Physik) nachgewiesen haben, dass diese Standardkerzen fehlerhaft sind.

Ihre Analyse zeigt, dass die Helligkeit der Supernovae systematisch vom Alter ihrer Vorläufersterne abhängt. Supernovae aus jüngeren Sternpopulationen wirken blasser, jene aus älteren heller als bisher angenommen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Neue Daten-Allianz: DESI und die korrigierten Supernovae

Die Forscher:innen rechneten diesen als „Progenitor Age Bias“ (Altersverzerrung der Vorläufer) bezeichneten Effekt aus den Messdaten heraus.

Das Ergebnis: Die korrigierten Supernova-Daten passen nicht mehr zum Standardmodell der Kosmologie (Lambda-CDM), das von einer konstanten Dunklen Energie ausgeht.

Anzeige
Anzeige

Stattdessen stimmen die neuen Ergebnisse nun hervorragend mit Messungen des Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) in Arizona überein. Bisherige Analysen (inklusive DESI) legten nahe, die Expansion könnte sich in Zukunft verlangsamen. Die neue Studie legt nahe: Die Verlangsamung findet bereits jetzt statt.

Ein Universum ohne Beschleunigung

Die Forscher:innen kombinierten ihre korrigierten Daten mit Messungen der Baryonischen Akustischen Oszillationen (BAO) und der Kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB).

Das Modell deutet auf einen positiven Verzögerungsparameter hin. Das bedeutet, das Universum ist heute in einer Phase der Verlangsamung, nicht der Beschleunigung.

Anzeige
Anzeige

Sollte sich dies bestätigen, müsste das Wesen der Dunklen Energie, die rund 70 Prozent des Universums ausmacht, neu überdacht werden. Sie wäre keine konstante Kraft, sondern ein dynamisches Feld, das über Milliarden Jahre seine Wirkung abschwächt.

Die Studie könnte auch helfen, die „Hubble-Spannung“ aufzulösen. Das ist eine massive Diskrepanz bei der Messung der Expansionsrate, die die Kosmologie seit Jahren plagt.

Empfehlungen der Redaktion

Die Hypothese muss nun von unabhängigen Teams geprüft werden. Große Hoffnung liegt auf dem Vera C. Rubin Observatorium in den chilenischen Anden, das in den nächsten Jahren Zehntausende neuer Supernovae entdecken und präzise Altersmessungen ermöglichen wird.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren