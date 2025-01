News

So hast du Hyrule noch nie gesehen: Fan erstellt beeindruckendes Zelda-Remake mit Unreal Engine

The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt in der Szene als eines der besten Videospiele der Geschichte. In einem Youtube-Video zeigt ein begeisterter Fan sein Remake, das er mit der Unreal Engine 5.5 entwickelt hat.