Unsere akkubetriebene Welt braucht Lithium – diese US-Firma will das Metall jetzt umweltschonend gewinnen
Es sieht ein bisschen wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films aus: Die Wüstensonne strahlt an diesem Nachmittag im August und spiegelt sich im weißen Salz am Boden. Die Kristalle haben sich am Ufer des Great Salt Lake gesammelt und knirschen wie Schnee unter den Füßen. In einem Teil des Sees, der für Boote zu flach ist, haben Bakterien das Wasser in ein sattes Pink verwandelt, das an Kaugummi mit kräftiger Lebensmittelfarbe erinnert. Die Landschaft rundherum ist von zerklüfteten roten Bergen und braunem Gestrüpp umgeben. Das einzige offensichtliche Zeichen menschlicher Präsenz ist der mit Salz verkrustete Schlauch, der vom Ufer zu einem provisorischen Lager aus Schiffscontainern und Lastwagen ein paar hundert Meter entfernt führt.
