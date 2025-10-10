Anzeige
MIT Technology Review Reportage
Unsere akkubetriebene Welt braucht Lithium – diese US-Firma will das Metall jetzt umweltschonend gewinnen

Die Gewinnung von Lithium ist häufig mit Umweltschäden verbunden. Der Ansatz des US-Unternehmens Lilac Solutions verfolgt einen neuen Weg. Die Technologie soll sich am Great Salt Lake mit einer geringen Lithium-Konzentration beweisen.

Von MIT Technology Review Online
9 Min.
Unsere akkubetriebene Welt braucht Lithium – diese US-Firma will das Metall jetzt umweltschonend gewinnen
Demonstrationsanlage zum Abbau von Lithium am Great Salt Lke in den USA. (Foto: Lilac Solutions)

Es sieht ein bisschen wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films aus: Die Wüstensonne strahlt an diesem Nachmittag im August und spiegelt sich im weißen Salz am Boden. Die Kristalle haben sich am Ufer des Great Salt Lake gesammelt und knirschen wie Schnee unter den Füßen. In einem Teil des Sees, der für Boote zu flach ist, haben Bakterien das Wasser in ein sattes Pink verwandelt, das an Kaugummi mit kräftiger Lebensmittelfarbe erinnert. Die Landschaft rundherum ist von zerklüfteten roten Bergen und braunem Gestrüpp umgeben. Das einzige offensichtliche Zeichen menschlicher Präsenz ist der mit Salz verkrustete Schlauch, der vom Ufer zu einem provisorischen Lager aus Schiffscontainern und Lastwagen ein paar hundert Meter entfernt führt.

MIT Technology Review Online
