Unterbezahlt und überlastet: Die unsichtbaren Arbeiter:innen hinter Googles Gemini

KI-Modelle werden immer besser – auch dank der Menschen, die die KI-Inhalte sichten und bewerten. Wie The Guardian berichtet, beschäftigt Google Subunternehmen, deren Mitarbeiter:innen unter großem Zeitdruck Antworten von Gemini überprüfen müssen. Um mehr über die Arbeit als Rater:in zu erfahren, hat die Redaktion mit zehn aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen gesprochen.

Fehlende Transparenz, mangelhafte Unterstützung

Rachael Sawyer ist als Technische Redakteurin eigentlich für die Erstellung von Gebrauchsanweisungen oder FAQ-Datenbanken zuständig. Als sie im Frühjahr 2024 auf Linkedin die Nachricht eines Recruiters erhielt, der passende Kandidat:innen für eine Stelle als sogenannter „Writing Analyst“ suchte, dachte sie, dass es um eine ähnliche Tätigkeit gehen würde. Erst an ihrem ersten Arbeitstag stellte Sawyer fest, dass sie nicht selbst Texte verfassen sollte – stattdessen war es ihre Aufgabe, Inhalte von Googles KI-Chatbot Gemini zu überprüfen. Anfangs ging es noch um Protokolle und Zusammenfassungen. Später musste die Redakteurin hauptsächlich gewalttätige oder sexuell explizite Inhalte markieren.

„Ich war schockiert, dass mein Job darin bestand, mit so belastendem Material zu arbeiten. Nicht nur, weil ich keinerlei Vorwarnung erhielt und bei der Einarbeitung nie um das Unterzeichnen von Einverständniserklärungen gebeten wurde, sondern auch, weil weder die Stellenanzeige noch die Aufgabenbeschreibung jemals die Content-Moderation erwähnten“, erklärte Sawyer gegenüber The Guardian. Die verstörenden Inhalte waren allerdings nur ein Teil des Problems. Darüber hinaus musste die Redakteurin jede Aufgabe auch innerhalb eines sehr knapp bemessenen Zeitfensters erledigen. Dieser Druck habe bei ihr Angstzustände und Panikattacken ausgelöst. Psychologische Unterstützung habe sie von ihrem Auftraggeber nicht erhalten.

Ein wichtiger Teil innerhalb der KI-Lieferkette

Im vergangenen Jahr hat Google mit einer Reihe von Produkten im KI-Rennen wieder aufgeholt. Jede neue Modellversion verspricht eine höhere Genauigkeit. Das bedeutet allerdings auch, dass Menschen wie Rachel Sawyer hart arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass die Antworten für Nutzer:innen sicher sind. Diese Rater:innen nehmen eine mittlere Position in der globalen KI-Lieferkette ein: Sie verdienen zwar mehr als Arbeiter:innen in Ländern wie Kolumbien oder Kenia, deren Aufgabe hauptsächlich darin besteht, Daten für KI-Modelle oder selbstfahrende Autos zu beschriften – aber deutlich weniger als die US-Ingenieur:innen, die diese KI-Modelle entwickeln.

Wie andere Tech-Unternehmen auch beschäftigt Google Datenarbeiter:innen über ein Netz von Subunternehmen. Einer dieser Kooperationspartner ist Global Logic: Das Unternehmen begann im Jahr 2023, mit Google zusammenzuarbeiten und stockte das Team aufgrund der großen Nachfrage schnell auf. Die meisten Mitarbeiter:innen befinden sich in den USA, von wo aus sie englische Inhalte moderieren. Die Rater:innen sind in zwei Gruppen unterteilt und verfügen teilweise über hochspezialisiertes Wissen. Viele der Arbeiter:innen waren zuvor als Lehrer:innen oder Autor:innen tätig, andere sind promovierte Physiker:innen oder Kunsthistoriker:innen. „Das sind Menschen mit Fachwissen, die großartige Schreibarbeit leisten, aber unterbezahlt werden, um ein KI-Modell zu verbessern, das die Welt meiner Meinung nach nicht braucht“, kommentiert einer der Rater, mit denen The Guardian sprach.

Zu den Arbeitsbedingungen äußert Google sich nicht

In einem Statement erklärt Google, dass die Rater:innen bei Zulieferern angestellt sind und „temporär für externes Feedback“ eingesetzt werden. Je nach Fachwissen sollen sie 16 bis 21 Dollar pro Stunde verdienen. Angesichts des angespannten US-Arbeitsmarktes seien viele froh, überhaupt einen Job zu haben. Andere gaben allerdings an, die Verbesserung von Googles KI-Produkten mit persönlichen Kosten zu bezahlen. „KI ist keine Magie, es ist ein Pyramidensystem menschlicher Arbeit“, sagt Adio Dinika, der als Forscher am Distributed AI Research Institute in Bremen tätig ist. Er sagt, die Rater:innen seien unentbehrlich – bisher aber größtenteils unsichtbar.