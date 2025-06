Unternehmensberaterin erklärt: Das macht die Pitches bei Höhle der Löwen besonders

Der Pitch der Startups ist der große Moment in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Die Gründer:innen stoßen durch die große Tür in das vorbereitete Set und präsentieren ihre Geschäftsidee vor fünf Investor:innen. Läuft alles gut, gehen sie am Ende mit dem Deal ihres Lebens nach Hause. Damit in der Fernsehshow alles reibungslos läuft, bekommen die Gründer:innen hinter den Kulissen Unterstützung von der Redaktion, aber auch von Ruth Cremer. Die Unternehmerin und Diplom-Mathematikerin berät Startups bei Die Höhle der Löwen – aber auch außerhalb der Fernsehsendung.

Anzeige Anzeige

Allerdings nehmen nicht alle Gründer:innen die Expertise von Cremer in Anspruch. Manche Startups seien beratungsresistent. Denn vor der Sendung sind die Teilnehmenden nicht gezwungen, der Beraterin zuzuhören.

Pitch ist nicht gleich Pitch

Die Pitches in der Fernsehshow sind aus mehreren Gründen besonders. Denn so gut wie nie steht man im echten Leben gleich fünf Investor:innen gegenüber – und das auch noch vor laufender Kamera. Dadurch sei alles etwas chaotischer. „Die Pitches, die man im Fernsehen sieht, sind ganz anders organisiert, als es bei einem Investor der Fall wäre“, erklärt Cremer. In der Startup-Welt unterscheidet man eigentlich zwischen dem Event-Pitch und dem Investment-Pitch. Der Auftritt bei Die Höhle der Löwen ist eine Mischform aus beidem.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Stellen Startups ihre Idee auf Events vor, haben sie meistens fünf Minuten Zeit, mit einer kurzen Fragerunde am Ende. Inhaltlich bleiben hier alle oberflächlicher. Der Pitch soll schließlich auch etwas unterhalten. Ein Investment-Pitch läuft weniger geregelt ab. Investor:innen können mitten in der Vorstellung den Pitch unterbrechen und stellen spezifische Fragen zu einzelnen Aspekten.

Wie ein guter Pitch funktioniert

Auch wenn es verschiedene Pitch-Arten gibt, sind viele Tipps von Cremer unabhängig anwendbar. „Ein guter Startup-Pitch ist so viel mehr, als nur das zu sagen, was ich tue“, erklärt sie. Was auf jeden Fall wichtig sei, ist eine gute Struktur. Fehlt die, sei alles schwieriger zu verstehen. „Ich habe schon Pitches gehört, da habe ich mich nach drei Minuten gefragt, was machen die denn eigentlich?“, sagt Cremer.

Anzeige Anzeige

Wie Gründer:innen ihre Ideen bestmöglich auf Events und vor Investor:innen pitchen und welche Tipps man auch mit in die nächste Gehaltsverhandlung nehmen kann, erfahrt ihr in der Podcast-Folge.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.