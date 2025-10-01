Unterschätzter Hebel: So erhöhst du die Qualität eingehender Bewerbungen
Geht es um die Ausschreibung offener Stellen, setzen die meisten Unternehmen meist auf klassische Kanäle. Online-Jobbörsen wie Stepstone oder Indeed etwa wurden 2024 laut einer Umfrage der Personalmarktforschung Index von 97 Prozent der befragten Arbeitgebenden benutzt. Dabei ist die Qualität der eingehenden Bewerbung oft durchwachsen. Ein wesentlich hochwertigeres Niveau erreichen Mitarbeiterempfehlungsprogramme.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.