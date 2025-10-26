Weltpremiere in Shanghai: Windräder versorgen KI-Rechenzentrum auf dem Meeresgrund

China hat die Fertigstellung des nach eigenen Angaben weltweit ersten windbetriebenen Unterwasser-Rechenzentrums (UWR) bekannt gegeben. Die Anlage befindet sich vor der Küste der Lin-gang Special Area, einer Freihandelszone in Shanghai. Hinter dem Projekt steht das Unternehmen Shanghai Hailanyun Technology, auch bekannt als HiCloud.

Anzeige Anzeige

Der entscheidende Vorteil dieser Bauweise ist seine Effizienz. Das UWR nutzt das kalte Meerwasser als natürliche Kühlquelle. Dadurch soll der Energieaufwand für die Kühlung, der bei landgestützten Rechenzentren oft 40 bis 50 Prozent des Gesamtverbrauchs ausmacht, auf unter zehn Prozent sinken.

Die Energieversorgung des neuen Rechenzentrums wird zu über 95 Prozent direkt von einem nahegelegenen Offshore-Windpark gedeckt. Diese Kombination aus erneuerbarer Energiequelle und passiver Kühlung ist der eigentliche Fortschritt des Projekts.

Anzeige Anzeige

PUE von 1,15 und Fokus auf KI-Workloads

Die Betreiber:innen streben für die nun abgeschlossene Phase 1 eine Power Usage Effectiveness (PUE) von nicht mehr als 1,15 an. (Zum Vergleich: Chinas nationale Richtlinien fordern für neue Rechenzentren bis Ende 2025 einen PUE-Wert von unter 1,25.)

Verglichen mit einem traditionellen Rechenzentrum an Land soll das Projekt den Gesamtstromverbrauch um fast 23 Prozent reduzieren. Noch drastischer sind die Einsparungen bei anderen Ressourcen: Der Verbrauch von Süßwasser wird eliminiert und der Landverbrauch sinkt um über 90 Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Anlage dient nicht nur der reinen Datenspeicherung. Laut offiziellen Angaben soll das UWR als „grünes, hochleistungsfähiges Unterwasser-Rechencluster“ fungieren. Es ist für KI-Workloads, das Training von High-End-Modellen sowie als Infrastruktur für 5G und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) ausgelegt.

Chinas Strategie, während Microsoft abwinkt

Das Projekt in Shanghai ist bereits das zweite UWR, das China in diesem Jahr in Betrieb nimmt. Anfang 2025 war das erste kommerzielle Unterwasser-Rechenzentrum vor der Insel Hainan ans Netz . Das neue Projekt ist jedoch das erste, das direkt im großen Stil an Offshore-Windkraft gekoppelt ist.

Anzeige Anzeige

Diese Offensive steht im Kontrast zur Strategie von Microsoft. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Washington gilt mit seinem „Project Natick“ als Pionier der UWR-Forschung. Microsoft hatte sein experimentelles UWR 2020 aus dem Meer vor Schottland geborgen und das Projekt im Juni 2024 als kommerzielles Produkt faktisch eingestellt. Der Fokus des Unternehmens liegt nun auf der Flüssigkühlung an Land.

Bei der Anlage in Shanghai handelt es sich zunächst um eine Demonstrationsanlage (Phase 1) mit einer Kapazität von 2,3 Megawatt. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 226 Millionen US-Dollar. In einer zweiten Phase soll die Kapazität auf 24 Megawatt ausgebaut werden, ein Zeitplan dafür wurde jedoch nicht genannt.

Offene Fragen bei Wartung und Umwelteinfluss

Trotz des Fortschritts befindet sich die Technologie noch in einem frühen Stadium. Laut New Atlas betont Wang Shifeng, Vorsitzender der am Bau beteiligten China Communications Construction Company’s Third Harbor Engineering, dass für eine großflächige Anwendung „noch Fortschritte bei der technologischen Reife und der Kostenoptimierung erforderlich“ seien.

Anzeige Anzeige

Zu den größten ungelösten Herausforderungen gehören die langfristigen Wartungskosten unter Wasser, die Korrosion durch das Salzwasser und die potenziellen Auswirkungen auf die Meeresumwelt. Offen bleibt die Frage, welche ökologischen Folgen die Einleitung der Abwärme in das lokale Ökosystem des Meeresbodens hat.