Gaming in den frühen 2000ern: Eine Foto-Geschichte der Lan-Party

So sah es früher typischerweise auf Lan-Partys aus. (Bild: LAN Party via Volume)

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 21.11.2022 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Die Zutatenliste für eine Party in den 2000ern war relativ umfangreich: Monitor, PC, diverse Kabel, reichlich zuckerhaltige Getränke, CD-Roms und weitere Kleinteile waren nötig, um aus einer Party eine Lan-Party zu machen.

Spiele wie Quake, Starcraft und Co. sind mittlerweile genauso überholt wie die Technik, die damals zum Zocken nötig war. Die Erinnerung an solche Abende bleibt trotzdem unvergessen.

Anzeige Anzeige

Crowdfunding-Ziel für Lan-Party-Buch längst erreicht

Die Podcasterin Merritt K. lässt diese alten Zeiten wieder aufleben und plant die Veröffentlichung des Bildbands Lan Party. Auf der Crowdfunding-Plattform Volume wurden für das Projekt schon über 60.000 Euro eingesammelt. Damit wurde der erforderliche Betrag von rund 53.000 Euro schon bei Weitem übertroffen.

Das geplante Buch ist randvoll mit Fotografien, die jene nostalgische Ära der Lan-Party wieder lebendig machen. Einige Bilder sind bereits auf der Seite der Crowdfunding-Plattform zu bewundern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Eine Auswahl findet ihr hier:

4 Bilder ansehen Lan-Partys: Eine Fotogeschichte Quelle:

Der Charme der Lan-Partys in Bildern

Diese Bilder „zeigen nicht nur die Wohnkultur und den persönlichen Modestil zur Jahrtausendwende, sondern auch eine andere Welt, eine Welt, die existierte, bevor das Internet Gestalt annahm und wir es in unseren Taschen mit uns herumtrugen“, heißt es dort. Viele Fans des Projekts von Merritt K. haben ihr Fotos von früher zur Verfügung gestellt.

Anzeige Anzeige

Der besondere Charme der Bilder, die meist mit Digitalkameras mit begrenzter Auflösung und dafür reichlich Blitzlicht aufgenommen wurden, liegt gewissermaßen in ihrer Unvollkommenheit. Damit die Fotos in dem Bildband optimal zur Geltung kommen können, wurde laut der Autorin „eine KI-Verbesserungssoftware eingesetzt […], die die Hochskalierung von Bildern mit geringer Auflösung mit spektakulären Ergebnissen ermöglicht“.