Upcycling von CO2: So soll Kohlendioxid für andere Rohstoffe genutzt werden – im Turbo-Gang

Kohlendioxid ist ein fauler Hund, scherzen Chemiker:innen gern. Es ist ein ausgesprochen energiearmes und reaktionsträges Molekül. Deshalb verweilt es auch ewig in der Atmosphäre und wirkt lange als Treibhausgas. Ließe sich Kohlendioxid wieder energetisieren und in Wertvolles umwandeln, ließen sich theoretisch große Teile der Weltwirtschaft – die überwiegend auf fossilen und endlichen Rohstoffen beruht – auf Kohlendioxid umstellen. Eine solche klimaneutrale Wirtschaftsweise ist Teil der Vision vieler Regierungen. Die Produktion von Chemikalien, Heizen und Mobilität: Nichts soll mehr mit einem Treibhausgasausstoß verbunden sein. Das Klima- und das Energieproblem wären Geschichte und die chemische Industrie – was das betrifft – schlagartig nachhaltig. Soweit die Theorie.