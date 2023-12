Das Update auf One UI 6.1 wird zunächst auf dem Galaxy s24 landen. (Bild: Onleaks)

Das Samsung Galaxy S24 ist in den vergangen Wochen schon umfangreich geleakt worden, sodass auf der Hardwareseite schon recht klar ist, was uns erwartet. Weniger deutlich ist derweil, was uns aufseiten der Software erwartet. Wir wissen nur, dass Samsung den kommenden Smartphones eine Ladung KI verpasst.

Anzeige Anzeige

Worauf wir uns einstellen können, zeigt ein frischer Leak in Form zahlreicher Screenshots, die einen Blick auf das Update auf One UI 6.1 geben. Mit der Softwareversion wird die Galaxy-S24-Serie bestehend aus Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeliefert.

One UI 6.1: Samsung leiht sich Pixel-Features

Auf der ehemals als Twitter bekannten Social-Media-Plattform X haben die beiden Nutzer:innen @BennettBuhner und @WigettaGaming allerlei Screenshots (via Android Authority) der Softwareversion One UI 6.1 veröffentlicht. Sie gewähren einen ersten Blick auf Funktionen, die zunächst auf den neuen Topmodellen des südkoreanischen Tech-Konzerns landen dürften.

Anzeige Anzeige

Vor allem Besitzer:innen eines Pixel 8 und 8 Pro (unser Test) dürften einige der Funktionen bekannt vorkommen, da diese auf den Google-Smartphones seit Oktober 2023 genutzt werden können.

So sind auf den One-UI-6.1-Screenshots etwa KI-generierte Hintergrundbilder zu sehen, mit der Nutzer:innen ihre eigenen Styles für den Homescreen erstellen können. Die Funktion scheint der von Google Pixel 8 sehr ähnlich zu sein.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein weiterer Screenshot zeigt, wie auf dem Sperrbildschirm Animationen und verschiedene Witterungsbedingungen für das Design eingestellt werden können.

Eine weitere Funktion, die mit der Hilfe von KI funktioniert, ist dem Leak zufolge die Möglichkeit, Objekte in einem Bild zu verschieben und ein Foto über seine Grenzen hinaus zu erweitern. Nutzer:innen sollen auch Objekte von einem Bild in ein anderes verschieben können.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ferner wird offenbar Samsungs Notizen-App einige KI-Tricks erhalten: Unter anderem sollen größere Textblöcke automatisch in leicht lesbare Aufzählungspunkte formatiert werden können. Dies erinnert ein wenig an die neue Zusammenfassungsfunktion von Googles Rekorder-App, die durch die neue KI Gemini realisiert wird.

Samsung Galaxy One UI 6.1 bringt Echtzeitdolmetscher für Anrufe

Die Screenshots zeigen überdies die schon angekündigte Live-Übersetzungs-Funktion für Telefonanrufe. Nutzer:innen sollen damit in der Lage sein, während eines Telefonats Echtzeitübersetzungen zwischen verschiedenen Sprachen zu aktivieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ebenso an Googles Pixel angelehnt scheint eine verbesserte Funktion für Anrufe zu sein: Mit „Voice Focus“ sollen Hintergrundgeräusche entfernt und klarer klingende Anrufe ermöglich werden. Google bietet dieses Feature als „Glasklare Anrufe“ auf seinen Pixel-Geräten an.

Anzeige Anzeige

One UI 6.1: Unklar, welche KI-Features auf dem Galaxy S23 landen

In der Regel bringt Samsung neue One-UI-Versionen per Update mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch auf ältere Smartphones. Daher können wir davon ausgehen, dass auch das Samsung Galaxy S23 (unser Test) die eine oder andere hier geleakte Funktion erhalten dürfte.

Es ist derzeit indes unklar, welche der KI-Features Samsung „nach unten“ weiterreichen wird. Wir gehen ferner davon aus, dass die hier geleakten Funktionen nur einen Ausschnitt aus Samsungs Sortiment an KI-Funktionen darstellen dürften.