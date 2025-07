Update für Google Drive: Diese neuen Funktionen machen den Upload per Smartphone noch einfacher

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Google seinem Cloud-Dienst einige Neuerungen spendiert. Zuletzt wurde etwa das „Catch me up“-Feature zu Google Drive hinzugefügt, das euch mit Zusammenfassungen eine Menge Zeit sparen soll. Jetzt geht das Unternehmen einen weiteren Schritt und verpasst den Mobile-Apps für Android- und iOS-Geräte eine Aktualisierung.

Google Drive: Neuer Uploader für Android und iOS

Wie Google in einem Blog-Beitrag verrät, soll das Update die Upload-Erfahrung auf Android-Smartphones und iPhones verbessern. Wählt ihr künftig eine Datei aus, bekommt ihr einen „Initial Upload Screen“ zu Gesicht, über den ihr zunächst den Namen der Datei vor dem Hochladen anpassen könnt. Nutzt ihr mehrere Google-Accounts, könnt ihr in diesem Menü auch auswählen, zu welchem Drive die Datei hochgeladen werden soll – und natürlich in welchem Ordner sie am Ende landet.

Sobald der Upload gestartet ist, bekommt ihr eine neue Anzeige am unteren Bildschirmrand. Dabei handelt es sich um einen Fortschrittsbalken. Darüber wird euch jederzeit angezeigt, wie viele Dateien ihr insgesamt in euer Google Drive verschiebt, wie viele Uploads schon fertiggestellt worden und welchen Upload-Fortschritt die aktuelle Datei hat. Zu guter Letzt könnt ihr neben dem Fortschrittsbalken noch auf einen Pfeil, der nach oben gerichtet ist, tippen. Dadurch wird euch ein Upload-Tab angezeigt, in dem ihr alle ausstehenden und abgeschlossenen Downloads noch einmal genauer unter die Lupe nehmen könnt.

Neben diesen Upload-Neuerungen spendiert Google der Android-Version von Drive auch noch einen neuen Videoplayer. Der neue Player wurde schon im vergangenen Jahr angekündigt, wird aber erst jetzt an User:innen ausgerollt. Das neue Design orientiert sich dabei klar an dem Material-3-Look. Neben den herkömmlichen Tasten für Play, Pause sowie Vor- und Zurückspulen bekommt ihr noch einen Vollbildknopf, Einstellungen für Untertitel und verschiedene Abspielgeschwindigkeiten.

Beide neuen Funktionen für Google Drive wurden schon ausgerollt. Seht ihr die Änderungen bisher nicht, solltet ihr die Drive-App im App-Store oder über den Google Play-Store zunächst aktualisieren. Danach sollten die Neuerungen für euch freigeschaltet sein, auch wenn ihr nicht für euer Google Drive bezahlt.

