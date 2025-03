Update auf One UI 7: Diese Samsung Galaxy-Modelle erhalten Android 15

Anfang Dezember 2024 hat Samsung damit begonnen, das One-UI-7-Update als Betaversion für die Galaxy-S24-Reihe bereitzustellen. Die fertige Software wird bald für ausgewählte bestehende Modelle freigegeben. Dass die S24-Serie mit One UI 7 versorgt wird, steht fest, da auf den Geräten schon die Beta installiert werden kann. Doch welche Galaxy-Smartphones werden das große Update noch bekommen?

Bei der neuen One-UI-Version geht Samsung anders vor als bisher, denn in den vergangenen Jahren lieferte der südkoreanische Konzern die neuen Updates schon im Laufe des vierten Quartals auf erste Galaxy-Geräte aus. Bei One UI 7 macht Samsung mit dem Galaxy S25 den Anfang, das am 22. Januar vorgestellt wurde und Anfang Februar in den Handel gekommen ist.

Erst danach bekommen auf dem Markt befindliche Modelle das Update. Lange Zeit war unklar, wann Samsung mit dem Rollout für Bestandsgeräte starten wird. Nun herrscht eine gewisse Klarheit: Denn in einer Pressmitteilung schreibt der Hersteller, dass der Rollout ab April 2025 beginnen soll.

Zunächst werden wohl die Modelle der Galaxy-S24-Serie das die neue One-UI-Version bekommen. Erst dann sind weitere Geräte an der Reihe, für die der Hersteller immerhin Beta-Versionen angekündigt hat, für die Nutzer:innen sich per Samsung-Members-App registrieren können sollen. Hier erwähnt der Hersteller die Galaxy-S23- und Galaxy-Tab S10-Serie.

One UI 7: Diese Geräte sind sicher dabei

Welche Geräte neben den schon erwähnten Modellen in den Genuss der neuen Software kommen, hat Samsung bisher nicht offiziell verraten. Allerdings lässt sich auch so extrapolieren, welche Galaxy-Smartphones das große Update erhalten werden.

Fest steht etwa, dass alle Galaxy-Smartphones, die mit Android 13 auf den Markt kamen, auch Android 15 bekommen werden, schließlich gewährt der Hersteller allen Geräten eine Updategarantie von mindestens zwei Jahren.

Bei Mittelklasse- und Topmodellen liegen die garantierten Aktualisierungen bei mindestens vier Jahren und seit dem Galaxy S24 sogar bei sieben Jahren. Selbstredend werden alle Galaxy-Smartphones und -Tablets, die 2024 auf den Markt gekommen sind, One UI 7 erhalten.

Basierend auf den von Samsung zugesicherten Updatezeiträumen sollten im Laufe der nächsten Monate folgende Galaxy-Smartphones die neue Version erhalten:

Galaxy-S-Serie

Galaxy-Z-Serie

Galaxy Z Fold Special Edition (gibt es nur in Südkorea)

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Galaxy Samsung Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Galaxy-A-Serie:

Galaxy-F-Serie

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F15

Galaxy-M-Serie

Samsung Galaxy M55s

Samsung Galaxy M55

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M15

Galaxy-Tabs:

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8

Wie in den Vorjahren wird Samsung die neue Software freilich nicht für alle gleichzeitig bereitstellen. Zunächst dürfte das Update für die S24-Modelle veröffentlicht werden, um anschließend in den Folgemonaten schubweise auf allen kompatiblen weiteren Galaxy-Geräten zu landen. Unklar ist noch, welche KI-Funktionen, die mit One-UI-7 und dem Galaxy S25 angekündigt wurden, auf weitere Geräte ausgerollt werden. Es zeigt sich indes am neuen Galaxy A56, dass der Hersteller Mittelklassegeräte mit reduzierten KI-Features bestückt.