News
Einschlag aus der „falschen“ Richtung: Diese Erkenntnis könnte die Mondforschung revolutionieren

Ein uraltes Ereignis auf dem Mond wirft ein völlig neues Licht auf dessen Entstehung. Für die kommenden Artemis-Missionen der Nasa könnte diese neue Erkenntnis über den wissenschaftlichen Erfolg entscheiden.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Einschlag aus der „falschen" Richtung: Diese Erkenntnis könnte die Mondforschung revolutionieren

Das 4-Milliarden-Jahre-alte Geheimnis des Mondes scheint gelüftet (Foto: arte.inteligente1/Shutterstock)

Ein Team von Planetenwissenschaftler:innen hat eine faszinierende neue Erklärung für die Entstehung des größten und ältesten Einschlagbeckens auf dem Mond. Laut der im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie formte ein gewaltiger Asteroideneinschlag aus dem Norden vor rund 4,3 Milliarden Jahren das Südpol-Aitken-Becken.

Diese Erkenntnis, federführend erarbeitet an der University of Arizona, stellt bisherige Annahmen auf den Kopf. Bislang gingen viele Modelle von einem Einschlag aus südlicher Richtung aus.

Ein Einschlag stellt die Mondgeschichte auf den Kopf

Die neue Theorie liefert eine plausible Erklärung für eines der größten Rätsel des Mondes: die extreme Ungleichheit zwischen der uns zugewandten und der erdabgewandten Seite. Die Vorderseite ist von dunklen Basaltflächen geprägt und reich an einer Gesteinsmischung namens KREEP, die aus den letzten Resten des einst flüssigen Magmaozeans des Mondes besteht.

Der leitende Forscher der Studie, der Planetologe Jeffrey Andrews-Hanna, erklärt den Mechanismus in einem Bericht auf Science Daily mit einem einfachen Vergleich. Der gigantische Einschlag habe die letzten flüssigen, KREEP-reichen Reste des Magmaozeans unter der Kruste wie Zahnpasta aus einer Tube auf die gegenüberliegende Seite gequetscht. Dort sorgte das Material für jenen Vulkanismus, der das bekannte „Gesicht“ des Mondes formte.

Gestützt wird diese These durch die Analyse von Schwerefeld-, Topografie- und Kompositionsdaten von Mondsonden. Das Südpol-Aitken-Becken ist nicht rund, sondern ähnelt einem Tropfen, der sich nach Süden verjüngt – ein klares Indiz für einen Einschlag aus dem Norden, wie Vergleiche mit anderen großen Impaktbecken im Sonnensystem nahelegen.

Artemis-Landung auf einer geologischen Goldgrube

Diese Milliarden Jahre alte Geschichte hat direkte Konsequenzen für die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Die geplanten Landezonen der Artemis-Missionen befinden sich genau am südlichen Rand dieses Beckens.

Nach dem neuen Modell ist dies die Zone, in der das meiste Material aus dem tiefen Inneren des Mondes bei dem Einschlag abgelagert wurde. Die Astronaut:innen würden demnach auf einer wahren geologischen Goldgrube landen. Die von ihnen gesammelten Proben könnten erstmals direktes Material aus dem frühen Mondmantel enthalten und damit diese Theorie beweisen oder widerlegen.

Potenzial und offene Fragen

Die Studie liefert ein beeindruckend konsistentes Bild, das viele bisherige Beobachtungen elegant miteinander verbindet. Dennoch basiert die Arbeit auf Modellen und Fern-Erkundungsdaten.

Der endgültige Beweis für die Theorie steht also noch aus. Er liegt potenziell im Gestein, das die Artemis-Astronaut:innen zur Erde zurückbringen werden. Sollten die Proben eine andere Zusammensetzung aufweisen als vom Modell vorhergesagt, müsste die Entstehungsgeschichte des Mondes erneut überdacht werden.

Die neue Studie liefert damit nicht nur Antworten, sondern vor allem einen präzisen und testbaren Fahrplan für die wissenschaftlichen Ziele der kommenden Mondlandungen.

