News
Forscher überrascht: Sind Uranus und Neptun gar keine Eisriesen?

Forscher:innen wissen nicht viel über Uranus und Neptun. Als sicher gilt nur, dass es sich bei beiden Planeten um sogenannte Eisriesen handelt. Aber stimmt das überhaupt? Eine neue Studie weckt Zweifel – mit potenziell ernsthaften Konsequenzen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Neptun und Uranus
Uranus (links) und Neptun: Sind die beiden Planeten gar keine Eisriesen? (Bild: Tristan3D/Shutterstock)

Mitte beziehungsweise Ende der 1980er-Jahre raste die Raumsonde Voyager 2 mit mehr als 60.000 Kilometern pro Stunde an Uranus und Neptun vorbei und gewährte der Wissenschaft einen flüchtigen Blick auf die beiden Planeten. Wichtige Fragen blieben aber ungeklärt – bis heute.

Uranus und Neptun: Rätselhafte Planeten

Denn seit der Voyager 2 ist kein von Menschen gemachtes Raumfahrzeug mehr in der Nähe von Uranus und Neptun gewesen. Entsprechend rätselhaft bleiben viele Details, etwa die Magnetfelder. Jetzt ist auch noch eine scheinbare Gewissheit ins Wanken geraten.

Denn wie es in einer für die Veröffentlichung im Fachmagazin Astronomy and Astrophysics akzeptierten Preprint-Studie heißt, könnten sowohl Uranus als auch Neptun gar keine Eisriesen sein, wie bisher angenommen. Stattdessen, so die Forscher:innen, müsste man die beiden Planeten eigentlich Gesteinsriesen nennen.

Forscher entwickeln Zufallsmodelle

Weil die Datenlage so dünn ist, haben die Forscher:innen für ihre Untersuchungen eine Reihe von Zufallsmodellen des – möglichen – Inneren von Uranus und Neptun, wie space.com schreibt. Anschließend verglichen sie diese Modelle mit den vorhandenen Daten über die Zusammensetzung der Planeten.

Die mit den Beobachtungen zu vereinbarenden Modelle nahmen sie dann genauer unter die Lupe. Einige der Ergebnisse passten zu den Erwartungen. Etwa, dass jeder Planet zu weniger als einem Viertel aus Wasserstoff und Helium besteht. Das entspricht den Vorhersagen aus Modellen zur Entstehung des Sonnensystems.

Ergebnisse überraschen die Forscher

Außerdem passt es zu den beobachteten Dichten der Planeten. In den Modellen fanden sich zudem Schichten aus elektrisch leitfähigem Material, was die Magnetfelder von Uranus und Neptun erklären würde. Dann allerdings die Überraschung: Denn das Innere von Uranus und Neptun könnte ganz aufgebaut sein als gedacht.

So variiert das mögliche Verhältnis von Gestein zu Wasser bei Uranus stark. Der Planet könnte demnach entweder fast komplett aus Wasser oder zum überwiegenden Teil aus Gestein bestehen. Ähnlich, aber nicht ganz so extrem, sieht es bei Neptun aus.

Bestehen Uranus und Neptun aus Gestein?

Sollte sich bestätigen, dass der größte Teil der Masse von Uranus und Neptun aus Gestein besteht, wäre Eisriesen tatsächlich die falsche Bezeichnung. Und: Das Ganze könnte bestehende Modelle zur Entstehung des Sonnensystems in Frage stellen.

So würde sich die Frage stellen, wie das Gesteinsmaterial soweit ins äußere Sonnensystem gelangen konnte, um gleich zwei solcher Planeten zu bilden. Schließlich könnten Neptun und Uranus mehr Gesteinsmaterial enthalten als Jupiter oder Saturn, obwohl Erstere viel kleiner sind als die beiden Gasriesen.

Forschungsmission zu Planeten notwendig

Klarheit kann derweil wohl nur eine neue Mission bringen, die speziell auf die Erforschung von Uranus und/oder Neptun abzielt. Um deren Beschaffenheit ganz zu verstehen, bräuchten wir hochwertige Daten von einem Orbiter, also einer Sonde, die die Planeten in nächster Nähe umkreist.

