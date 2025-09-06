Anzeige
News
Urheberrechtsstreit: Anthropic zahlt Autoren 1,5 Milliarden Dollar

Dürfen urheberrechtlich geschützte Werke zum KI-Training verwendet werden? Diese Frage wird immer öfter vor Gericht geklärt. Um ein Verfahren zu vermeiden, hat sich Anthropic jetzt mit drei Autoren geeinigt.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Urheberrechtsstreit: Anthropic zahlt Autoren 1,5 Milliarden Dollar
Wo liegen die Grenzen im KI-Training? (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock)

Um einem Gerichtsverfahren zu entgehen, will Anthropic eine Sammelklage jetzt mit einem Vergleich beilegen. Drei Autor:innen hatten dem KI-Unternehmen Buchpiraterie im großen Stil vorgeworfen. Wie der Spiegel berichtet, beläuft sich die Entschädigungssumme auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

Anthropic soll Millionen Bücher illegal kopiert haben

Andrea Bartz, Charles Graeber und Kirk Wallace Johnson werfen Anthropic vor, Bücher illegal heruntergeladen und für das Training seiner KI-Modelle verwendet zu haben. Die drei Autor:innen hatten die Sammelklage im vergangenen Jahr eingereicht, wurden aber zunächst vom Gericht abgewiesen. Der Grund: Das KI-Training sei von der sogenannten Fair-Use-Klausel abgedeckt. Somit habe Anthropic das Urheberrecht der klagenden Autor:innen nicht verletzt. Das Unternehmen hatte die Bücher als Printexemplare gekauft, eingescannt und anschließend vernichtet. Die daraus entstandenen PDF-Dateien wurden in einer internen, durchsuchbaren Bibliothek gespeichert.

Aber nicht alle Praktiken des KI-Unternehmens fallen unter die Fair-Use-Klausel. So soll Anthropic in früheren Jahren schon über sieben Millionen digitale Bücher von Piraterie-Seiten heruntergeladen haben. Diese aus illegalen Quellen beschafften Inhalte wurden dauerhaft gespeichert – darunter auch Werke der drei Kläger:innen. Wie Ende August öffentlich wurde, hat Anthropic die Sammelklage mit einem Vergleich beigelegt. Die finanziellen Details des Vergleichs wurden allerdings erst jetzt offengelegt.

Anthropic soll 3.000 Dollar pro Werk bezahlen

Wie bekannt wurde, will Anthropic die Sammelklage mit einer Summe in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar beilegen. Anthropic und die Kläger:innen baten den US-Bezirksrichter William Alsup darum, den Vergleich zu genehmigen. „Sollte die Vereinbarung genehmigt werden, wäre dieser wegweisende Vergleich die größte öffentlich bekannt gewordene Entschädigung im Urheberrecht in der Geschichte“, so die Kläger:innen in dem Antrag. Mit dem Vergleich verfolgt das Unternehmen das Ziel, einem für Dezember angesetzten Gerichtsverfahren zu entgehen. In diesem hätte die Höhe des Schadensersatzes für die mutmaßliche Buchpiraterie festgelegt werden sollen, die sich auf Hunderte Milliarden Dollar hätte belaufen können.

Wie Futurism berichtet, soll Anthropic für jedes Werk, das unter den Vergleich fällt, rund 3.000 US-Dollar zahlen. Werden mehr als 500.000 Werke von den Rechteinhaber:innen geltend gemacht, erhalten alle eine Auszahlung. Liegt die Zahl darunter, könnte die Entschädigung pro Werk sogar noch höher ausfallen. Um zu prüfen, ob ein Werk illegal kopiert wurde, können Autor:innen die Libgen-Datenbank durchsuchen, also jene Sammlung, aus der Anthropic die betroffenen Titel unerlaubt genutzt haben soll. Autor:innen können sich dann über die offizielle Vergleichsseite registrieren. Und: Durch den Vergleich ist Anthropic nicht vor weiteren Klagen geschützt. Das Unternehmen hat außerdem bereits zugestimmt, die heruntergeladenen Raubkopien endgültig zu löschen.

Setzt der Vergleich von Anthropic neue Maßstäbe?

Der geplante Vergleich ist der erste in einer Reihe von Klagen gegen KI-Anbieter, die ebenfalls im Verdacht stehen, urheberrechtlich geschütztes Material zum Training ihrer KI-Modelle genutzt zu haben. Um grundsätzliche Fragen zum Urheberrecht auszufechten, gehen immer mehr Medienunternehmen und Kreative vor Gericht. Die New York Times hat schon im Jahr 2023 Klage gegen OpenAI und Microsoft eingereicht. Der Vorwurf lautet auf millionenfache Urheberrechtsverletzung. Die Einigung zwischen Anthropic und den drei klagenden Autor:innen könnte somit wegweisend für die Frage sein, inwieweit urheberrechtlich geschützte Werke zum Training von KI-Modellen verwendet werden dürfen – und wo die Grenzen liegen.

