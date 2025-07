Urlaub per Algorithmus: Wie Social Media unsere Reiseziele bestimmt

Mit Nordrhein-Westfalen hat jetzt auch das bevölkerungsreichste Bundesland offiziell die Sommerferien eingeläutet. Aber nicht nur schöne Hotelanlagen und Last-Minute-Angebote entscheiden darüber, wie die Deutschen ihren Urlaub verbringen. Immer öfter spielen auch soziale Medien wie Instagram, Youtube und Tiktok bei der Wahl des Ziels und der Aktivitäten vor Ort eine zentrale Rolle. Eine aktuelle Bitkom-Umfrage legt offen, dass sich mit 64 Prozent fast zwei Drittel der Reisenden online für Ausflüge am Urlaubsziel inspirieren lassen.

Anzeige Anzeige

So groß ist der Einfluss bei der Urlaubsplanung

In einer repräsentativen Bitkom-Befragung unter 1.006 Personen ab 16 Jahren haben sich 53 Prozent von denen, die generell Social Media nutzen, in den vergangenen zwölf Monaten auf Tiktok und Co. zu einer Reise inspirieren lassen. 24 Prozent haben im letzten Jahr einmal eine Idee für ein Reiseziel in den sozialen Medien bekommen, weitere 29 Prozent sogar mehrfach. Auch der Reiseveranstalter TUI hat in einer Appinio-Studie den Einfluss sozialer Netzwerke auf die Wahl des Urlaubsortes untersucht.

Das Ergebnis: Rund 13 Prozent lassen sich von Posts auf Tiktok inspirieren, bei der Generation Z sind es sogar 35 Prozent. Um die Trendziele der Plattform zu ermitteln, wurden zwischen April und September 2024 die meistverwendeten Hashtags analysiert. Mit insgesamt 32,7 Millionen Nennungen landete Dubai im Ranking auf Platz eins, gefolgt von den europäischen Metropolen London und Barcelona.

Anzeige Anzeige

35 Prozent verbringen zu viel Zeit mit Social Media

Die Inspiration durch soziale Medien kann allerdings auch negative Effekte nach sich ziehen. Im Rahmen der Bitkom-Befragung sagten mit 49 Prozent nämlich fast die Hälfte der Social-Media-Nutzer:innen, schon einmal enttäuscht gewesen zu sein, weil ein Urlaubsziel auf Tiktok und Co. schöner aussah als in der Realität. Über ein Drittel (34 Prozent) gab außerdem an, sich beim Anblick von Urlaubsbildern und -videos anderer Nutzer:innen häufig unzufrieden mit dem eigenen Leben zu fühlen. Und auch während der Reise kann die Nutzung negative Folgen haben: So waren 35 Prozent der regelmäßigen Nutzer:innen selbst der Meinung, im Urlaub zu viel Zeit mit Social Media zu verbringen, anstatt die Reise selbst zu genießen.

Tatsächlich gehört das Posten für viele im Urlaub genauso dazu wie eine Sightseeing-Tour oder ein entspannter Tag am Strand: Die Hälfte (50 Prozent) der Social-Media-Nutzer:innen gab an, dass es für sie dazugehöre, Fotos und Videos ihrer Reise in sozialen Netzwerken zu posten. Überraschenderweise gilt das am meisten für die Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren: Hier gaben 59 Prozent an, während des Urlaubs regelmäßig zu posten. Bei der Generation Z waren es „nur“ 56 Prozent. Aber auch ältere Reisende teilen gerne ihre Urlaubserlebnisse: Bei den 50- bis 64-Jährigen waren es 40 Prozent und bei den über 65-Jährigen immerhin 35 Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Urlaubsdestinationen beklagen Übertourismus

„Viele Reise- und Ausflugsziele profitieren davon, durch Social Media besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das kann Tourismus fördern und neue Orte sichtbar machen“, so Konstantin Peveling, der als Referent für Plattformen beim Digitalverband Bitkom tätig ist. „Aber man sollte sich bewusst sein: Was auf Instagram, Tiktok und Co. zu sehen ist, zeigt oft nur die schönsten Ausschnitte. Ein zusätzlicher Blick in andere Quellen kann helfen, sich vorab ein realistischeres Bild zu verschaffen.“

Inzwischen werden aber auch die Schattenseiten von Orten thematisiert, die durch Social Media einen echten Hype erleben. Denn Übertourismus wird zunehmend zum Problem – selbst in Regionen, die eigentlich von diesem Wirtschaftszweig leben. So sieht man auf Instagram, Youtube und Tiktok immer öfter nicht nur spektakuläre Aufnahmen von Urlauber:innen, die von einem scheinbar einsamen Felsvorsprung in einen norwegischen Fjord blicken – sondern auch die lange Schlange derer, die darauf warten, ein ebenso tolles Foto für ihre sozialen Netzwerke zu schießen.

Mehr zu diesem Thema