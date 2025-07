Strandurlaub oder Städtetrip: Diese Prompt erleichtert deine Reiseplanung

Spontaner Kurztrip oder mehrtägiger Strandurlaub? Hotel oder Ferienwohnung? Sightseeing oder Wandertag? Urlaubsplanung klingt erst verlockend, dann wirft sie viele Fragen auf. Künstliche Intelligenz vereinfacht die Vorbereitung.

Einfachere Reiseplanung mit KI

Auch Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak planten ihre jeweiligen Sommerurlaube mit KI. Getestet haben sie dabei ChatGPT und Google Gemini – teils war der Erfolg jedoch mäßig. Ihre Erfahrungen und einen passenden Prompt teilen die beiden in der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter.

Wie üblich beginnt der Prompt mit der Rollenzuweisung. Der KI-Chatbot wird in diesem Fall der Reiseberater. Wer bereits eine konkrete Reiseart oder ein Ziel vor Augen hat, fügt dieses entsprechend an: „Du bist Experte für Reiseplanung[, besonders für einen Städtetrip/Strandurlaub/Wanderurlaub…]“.

Wichtige Punkte: Dauer und Mitreisende nennen

Anschließend nennst du deinen geplanten Reisezeitraum und führst das Ziel deines Urlaubs auf. Willst du dich beispielsweise erholen oder eher viele neue Eindrücke sammeln? Zudem ist es sinnvoll, Mitreisende anzugeben, etwa bei einem Urlaub als Freundesgruppe.

Darauffolgend forderst du drei Reiseziele an, die zu den „folgenden Kriterien passen“. Stichpunktartig erfolgt die Auflistung wichtiger Eckpunkte. Was ist für die Reise wichtig? Stell dir diese Frage, bevor du die Kriterien aufführst.

Zum Schluss forderst du noch zu jedem Vorschlag weitere Details an. Wie das funktioniert sowie zusätzliche Tipps hörst du in der verlinkten Folge. In der Episode erzählen Renate und Stella auch von ihren KI-Planungserfahrungen. Was beide betonen: Buche niemals eine Unterkunft oder eine ganze Reise nur auf Basis einer KI-Chatbot-Recherche.

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de.