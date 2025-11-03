Anzeige
5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Die US-Cloud und Europas Streben nach Unabhängigkeit

Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um den Cloud Act, eine Batterie aus Ziegelsteinen, Microsoft, alte SEO-Regeln und ChatGPT Atlas.

Von Kim Rixecker
4 Min.
Artikel merken
Die Cloud wird von US-Unternehmen dominiert. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

12 Jahre ist es jetzt her, dass die Prism-Enthüllungen erstmals belegt haben, wie stark die digitale Welt von US-amerikanischen Geheimdiensten überwacht wird. Seitdem ist unsere Abhängigkeit von amerikanischen Tech-Konzernen indes noch deutlich größer geworden. Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen wird das zunehmend als Risiko betrachtet – und zwar nicht zuletzt auch für Unternehmen und Behörden.

Warum der Cloud Act unsere Datensouveränität bedroht

Der Cloud Act von 2018 erlaubt US-Behörden den Zugriff auf Daten von US-Cloudanbietern wie Amazon, Google oder Microsoft – auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Besonders problematisch sind dabei die sogenannten „gag orders“: Behörden können Anbietern bis zu 180 Tage lang verbieten, ihre Kunden über solche Datenanfragen zu informieren. Das umgeht bestehende Rechtshilfeverfahren und stellt die Datensouveränität infrage. Während die Anbieter beteuern, jede Anfrage zu prüfen, zeigen Transparenzberichte: Microsoft gibt bei 60 Prozent der etwa 30.000 halbjährlichen Behördenanfragen Auskunft. Normale Nutzer können sich kaum schützen, Firmen haben jedoch Alternativen. Der EU Data Act, der im September 2025 in Kraft tritt, soll Anbieterwechsel erleichtern und den Zugriff auf europäische Daten erschweren. Europäische Cloudanbieter bieten bereits jetzt Alternativen zu den US-Giganten.

Ein Akku aus Ziegelsteinen

Rondo Energy hat die nach eigenen Angaben weltweit größte thermische Batterie in Betrieb genommen. Das System mit einer Kapazität von 100 Megawattstunden funktioniert denkbar einfach: Strom erwärmt Ziegelsteine auf über 1.000 Grad Celsius, die Wärme wird gespeichert und später für industrielle Prozesse genutzt. Über 97 Prozent der eingespeisten Energie werden als Wärme zurückgewonnen. Die Technologie könnte wichtig für die Dekarbonisierung der Industrie werden, schließlich werden 20 Prozent des globalen Energiebedarfs für industrielle Wärmeprozesse verwendet. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Die erste Anlage wird ausgerechnet für die Enhanced Oil Recovery eingesetzt – ein Verfahren zur Ölförderung. Rondo-Gründer John O’Donnell verteidigt das damit, die Welt zu dekarbonisieren, „wie sie heute ist“. Drei weitere Anlagen sind bereits in Planung, darunter eine für den deutschen Werkstoffhersteller Covestro in Brunsbüttel.

Microsofts KI-Chef im Interview

Mustafa Suleyman, CEO von Microsoft AI, warnt davor, scheinbar bewusste KI-Systeme zu entwickeln. Gleichzeitig muss er als Verantwortlicher für den hauseigenen Chatbot Copilot in einem Markt bestehen, in dem Persönlichkeit gefragt ist. Mit neuen Updates will Microsoft diesen Spagat schaffen: Eine Gruppenchat-Funktion soll Nutzer:innen miteinander verbinden, statt sie zu isolieren, und der neue Charakter Mico – eine Art „Karl Klammer“ als Chatbot – soll die KI zugänglicher machen. Der neue Modus „Real Talk“ gibt Copilot zwar eine frechere Persönlichkeit, die auch philosophiert, wehrt Flirtversuche aber konsequent ab. Eine klare Grenze zieht Suleyman bei erotischen Inhalten: Einen Sexroboter werde Microsoft niemals bauen. Damit will er auch einer Debatte über Rechte für KI zuvorkommen, denn diese dürfe niemals einen freien Willen haben und müsse immer den Menschen dienen.

Wie Googles KI-Suche mit alten Regeln bricht

Eine bislang unumstößliche Regel der Suchmaschinenoptimierung wackelt: die Relevanz der Top-10-Platzierung. Eine neue Studie deutscher Forscher:innen zeigt, dass Googles KI-gestützte AI Overviews (AIO) diese Annahme auf den Kopf stellen. Demnach stammten 53 Prozent der von der KI zitierten Quellen nicht aus den organischen Top-10-Treffern für die gleiche Suchanfrage. Die KI-Modelle scheinen also „Autorität“ neu zu definieren und Inhalte auch ohne traditionelle Popularitätssignale als relevant einzustufen. Die Studie offenbart aber auch Schwächen: Die KI neigt dazu, Informationen zu komprimieren, wodurch mehrdeutige Aspekte verloren gehen. Bei aktuellen Themen versagten die Systeme zudem oft. Für Publisher:innen und SEO-Verantwortliche bedeutet dies, dass klassische Rankings an Wert verlieren, aber auch Inhalte jenseits der Top 10 eine neue Chance als Datenquelle bekommen könnten.

Tool-Tipp der Woche: Das kann OpenAIs neuer KI-Browser

OpenAI hat mit ChatGPT Atlas einen eigenen KI-Browser veröffentlicht, der auf Chromium basiert und sich optisch kaum von Chrome unterscheidet. Das Besondere: Die ChatGPT-Integration ist überall präsent – in neuen Tabs, der Adressleiste und einer Seitenleiste für Website-Analysen. Nutzer können Texte markieren und direkt umformulieren lassen. Das Highlight ist der Agentenmodus für zahlende Abonnenten: Die KI übernimmt selbstständig die Kontrolle über Websites und führt Aufgaben aus – allerdings sehr langsam. Schon das Hinzufügen einer Sonnencreme zum Amazon-Warenkorb dauerte drei Minuten. Komplexere Aufgaben wie das Installieren von Browser-Erweiterungen scheitern komplett. Beim Datenschutz verspricht OpenAI, besuchte Websites standardmäßig nicht fürs Training zu nutzen, sammelt aber trotzdem Webaktivitäten für personalisierte Antworten. Atlas ist zwar der beeindruckendste KI-Browser am Markt, rechtfertigt aber kaum ein kostenpflichtiges Abo für Gelegenheitsnutzer.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

