US-Militär kauft Cybertrucks – um sie in die Luft zu jagen

Teslas Cybertruck hat jetzt wohl endlich die Bestimmung gefunden, die am besten zu ihm passt: als Raketenziel für die US-Luftwaffe. (Foto: Iv-olga/Shutterstock)

Die US‑Luftwaffe hat laut Dokumenten, die das Magazin The War Zone ausfindig gemacht hat, zwei Tesla Cybertrucks als Teil eines größeren Beschaffungsprogramms geordert. Insgesamt umfasst der Auftrag 33 Fahrzeuge, darunter auch Limousinen, SUVs und leichte Laster.

Anzeige Anzeige

Sie sollen auf der White Sands Missile Range in New Mexico für Tests mit Präzisionswaffen wie gelenkten Raketen eingesetzt werden – unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Die Cybertrucks dienen dabei nicht als Transportmittel, sondern als Zielobjekte für Raketenangriffe.

Warum ausgerechnet Cybertrucks gute Ziele abgeben

Die Cybertrucks sind durch ihr kantiges Edelstahl-Design und ihre martialische Anmutung seit jeher an Militärfahrzeuge angelehnt. Vermutlich ist das kein Zufall. Tesla-Chef Musk dürfte schon bei der Entwicklung davon geträumt haben, seine E-Straßenpanzer unter dem Star Spangled Banner in die Schlacht rasen zu lassen – und dabei Unsummen zu verdienen.

Anzeige Anzeige

So hat Musk in der Vergangenheit zum Beispiel beim Air Force Space Pitch Day schon direkt versucht, dem US-Militär den Cybertruck schmackhaft zu machen. Seine in der Praxis kaum haltbaren Behauptungen, das Fahrzeug sei „bullet‑proof“ und „apocalypse‑proof“ haben im Pentagon jetzt wohl doch Gehör gefunden – allerdings anders, als Musk sich das vorgestellt haben dürfte.

US-Militär: Der Feind fährt Cybertruck

Der Hintergrund der Entscheidung ist vor allem bemerkenswert. In den Beschaffungsunterlagen heißt es, dass ausgerechnet potenzielle Gegner künftig Fahrzeuge wie den Cybertruck einsetzen könnten. Dem südafrikanischen US-Patrioten Musk wird diese Begründung kaum gefallen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Fahrzeug sei laut US-Airforce dafür bekannt, „nicht die normale Schadensausdehnung bei massivem Einschlag“ zu zeigen – man wolle daher sicherstellen, dass eigene Waffen auch gegen solche Ziele effektiv bleiben.

Tatsächlich wurden Cybertrucks bereits vom Tschetschenischen Machthaber Kadyrow im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – und der war ja zumindest bis zum Amtsantritt von Donald Trump noch klarer Feind der USA.

Anzeige Anzeige

Der Cybertruck: Vom Auto der Zukunft zum Explosions-Dummy

Die Geschichte des Cybertrucks ist geprägt von Fehlern, Reinfällen und peinlichen Pannen. Es ist also eigentlich nur konsequent, dass der Riesen-Flop jetzt endlich seine Bestimmung als Kanonenfutter findet.

Wirtschaftlich dürfte der Militärdeal wohl auch keine große Trendwende bei den Absatzzahlen des Cybertrucks einläuten. Trotz großer Erwartungen läuft der Verkauf schleppend. Von den für dieses Jahr angekündigten Produktionszielen ist Tesla weit entfernt.

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Mehr zu diesem Thema