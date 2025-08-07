Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

US-Militär kauft Cybertrucks – um sie in die Luft zu jagen

Die US‑Luftwaffe beschafft mehrere Tesla‑Cybertrucks. Allerdings nicht als Einsatzfahrzeuge – sondern für ein anderes militärisches Szenario, das CEO Elon Musk wahrscheinlich weniger gefallen dürfte.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
US-Militär kauft Cybertrucks – um sie in die Luft zu jagen

Teslas Cybertruck hat jetzt wohl endlich die Bestimmung gefunden, die am besten zu ihm passt: als Raketenziel für die US-Luftwaffe. (Foto: Iv-olga/Shutterstock)

Die US‑Luftwaffe hat laut Dokumenten, die das Magazin The War Zone ausfindig gemacht hat, zwei Tesla Cybertrucks als Teil eines größeren Beschaffungsprogramms geordert. Insgesamt umfasst der Auftrag 33 Fahrzeuge, darunter auch Limousinen, SUVs und leichte Laster.

Anzeige
Anzeige

Sie sollen auf der White Sands Missile Range in New Mexico für Tests mit Präzisionswaffen wie gelenkten Raketen eingesetzt werden – unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Die Cybertrucks dienen dabei nicht als Transportmittel, sondern als Zielobjekte für Raketenangriffe.

Warum ausgerechnet Cybertrucks gute Ziele abgeben

Die Cybertrucks sind durch ihr kantiges Edelstahl-Design und ihre martialische Anmutung seit jeher an Militärfahrzeuge angelehnt. Vermutlich ist das kein Zufall. Tesla-Chef Musk dürfte schon bei der Entwicklung davon geträumt haben, seine E-Straßenpanzer unter dem Star Spangled Banner in die Schlacht rasen zu lassen – und dabei Unsummen zu verdienen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

So hat Musk in der Vergangenheit zum Beispiel beim Air Force Space Pitch Day schon direkt versucht, dem US-Militär den Cybertruck schmackhaft zu machen. Seine in der Praxis kaum haltbaren Behauptungen, das Fahrzeug sei „bullet‑proof“ und „apocalypse‑proof“ haben im Pentagon jetzt wohl doch Gehör gefunden – allerdings anders, als Musk sich das vorgestellt haben dürfte.

US-Militär: Der Feind fährt Cybertruck

Der Hintergrund der Entscheidung ist vor allem bemerkenswert. In den Beschaffungsunterlagen heißt es, dass ausgerechnet potenzielle Gegner künftig Fahrzeuge wie den Cybertruck einsetzen könnten. Dem südafrikanischen US-Patrioten Musk wird diese Begründung kaum gefallen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Fahrzeug sei laut US-Airforce dafür bekannt, „nicht die normale Schadensausdehnung bei massivem Einschlag“ zu zeigen – man wolle daher sicherstellen, dass eigene Waffen auch gegen solche Ziele effektiv bleiben.

Tatsächlich wurden Cybertrucks bereits vom Tschetschenischen Machthaber Kadyrow im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – und der war ja zumindest bis zum Amtsantritt von Donald Trump noch klarer Feind der USA.

Anzeige
Anzeige

Der Cybertruck: Vom Auto der Zukunft zum Explosions-Dummy

Die Geschichte des Cybertrucks ist geprägt von Fehlern, Reinfällen und peinlichen Pannen. Es ist also eigentlich nur konsequent, dass der Riesen-Flop jetzt endlich seine Bestimmung als Kanonenfutter findet.

Wirtschaftlich dürfte der Militärdeal wohl auch keine große Trendwende bei den Absatzzahlen des Cybertrucks einläuten. Trotz großer Erwartungen läuft der Verkauf schleppend. Von den für dieses Jahr angekündigten Produktionszielen ist Tesla weit entfernt.

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

Tesla Cybertruck
8 Bilder ansehen
Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren