US-Militär kauft Cybertrucks – um sie in die Luft zu jagen
Die US‑Luftwaffe hat laut Dokumenten, die das Magazin The War Zone ausfindig gemacht hat, zwei Tesla Cybertrucks als Teil eines größeren Beschaffungsprogramms geordert. Insgesamt umfasst der Auftrag 33 Fahrzeuge, darunter auch Limousinen, SUVs und leichte Laster.
Sie sollen auf der White Sands Missile Range in New Mexico für Tests mit Präzisionswaffen wie gelenkten Raketen eingesetzt werden – unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Die Cybertrucks dienen dabei nicht als Transportmittel, sondern als Zielobjekte für Raketenangriffe.
Warum ausgerechnet Cybertrucks gute Ziele abgeben
Die Cybertrucks sind durch ihr kantiges Edelstahl-Design und ihre martialische Anmutung seit jeher an Militärfahrzeuge angelehnt. Vermutlich ist das kein Zufall. Tesla-Chef Musk dürfte schon bei der Entwicklung davon geträumt haben, seine E-Straßenpanzer unter dem Star Spangled Banner in die Schlacht rasen zu lassen – und dabei Unsummen zu verdienen.
So hat Musk in der Vergangenheit zum Beispiel beim Air Force Space Pitch Day schon direkt versucht, dem US-Militär den Cybertruck schmackhaft zu machen. Seine in der Praxis kaum haltbaren Behauptungen, das Fahrzeug sei „bullet‑proof“ und „apocalypse‑proof“ haben im Pentagon jetzt wohl doch Gehör gefunden – allerdings anders, als Musk sich das vorgestellt haben dürfte.
US-Militär: Der Feind fährt Cybertruck
Der Hintergrund der Entscheidung ist vor allem bemerkenswert. In den Beschaffungsunterlagen heißt es, dass ausgerechnet potenzielle Gegner künftig Fahrzeuge wie den Cybertruck einsetzen könnten. Dem südafrikanischen US-Patrioten Musk wird diese Begründung kaum gefallen.
Das Fahrzeug sei laut US-Airforce dafür bekannt, „nicht die normale Schadensausdehnung bei massivem Einschlag“ zu zeigen – man wolle daher sicherstellen, dass eigene Waffen auch gegen solche Ziele effektiv bleiben.
Tatsächlich wurden Cybertrucks bereits vom Tschetschenischen Machthaber Kadyrow im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt – und der war ja zumindest bis zum Amtsantritt von Donald Trump noch klarer Feind der USA.
Der Cybertruck: Vom Auto der Zukunft zum Explosions-Dummy
Die Geschichte des Cybertrucks ist geprägt von Fehlern, Reinfällen und peinlichen Pannen. Es ist also eigentlich nur konsequent, dass der Riesen-Flop jetzt endlich seine Bestimmung als Kanonenfutter findet.
Wirtschaftlich dürfte der Militärdeal wohl auch keine große Trendwende bei den Absatzzahlen des Cybertrucks einläuten. Trotz großer Erwartungen läuft der Verkauf schleppend. Von den für dieses Jahr angekündigten Produktionszielen ist Tesla weit entfernt.