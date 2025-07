72-Stunden-Woche oder Kündigung: US-Startups kopieren Chinas umstrittenes 996-Arbeitsmodell

Elon Musk hat bei Twitter (jetzt: X) Ende 2022 öffentlichkeitswirksam gezeigt, wie er manche Tech-Chef:innen sich vollen Einsatz für die Firma vorstellen. Bedroht von der Kündigung sollten Mitarbeiter:innen dort 100 Wochenstunden arbeiten. Übernachtet wurde in der Firma – teils auf Klappbetten im Büro oder in Meeting-Räumen.

996-Arbeitsmodell aus China

Ähnliches schwebt jetzt offenbar auch immer mehr US-Startup-Gründer:innen vor, wie es in einem Wired-Bericht heißt. Dabei nehmen sie sich das in China populär gewordene 996-Arbeitsmodell zum Vorbild. Heißt: Von 9 Uhr bis 21 Uhr arbeiten – und zwar an sechs Tagen die Woche.

Dass das eine 72-Stunden-Woche bedeutet, die sich mit dem US-amerikanischen Recht gar nicht vereinbaren lässt, schert die Verfechter:innen offenbar nicht. Selbst in China ging die Staatsführung nach anhaltenden Protesten von Arbeiter:innen 2021 gegen das ohnehin nicht legale Konzept vor. Einige große Konzerne verabschiedeten sich zumindest offiziell von entsprechenden Vorgaben.

US-Startups führen 72-Stundenwoche ein

Ob sich die Mehrzahl der Tech-Firmen, die unter anderem gerade die KI-Revolution anfeuern, daran hält, ist fraglich. Das zumindest führen die Lenker:innen der ebenfalls meist aus dem KI-Bereich stammenden Tech-Startups ins Feld, wenn es um das 996-Modell geht.

Branchenexpert:innen zufolge sei es überraschend, wie viele Startups sich derzeit dem 996-Trend verschrieben – und offenbar haben sie auch keine Probleme, Mitarbeiter:innen zu finden oder auf die Mehrarbeit einzuschwören. Bei dem KI-Startup Rilla etwa seien fast alle 80 Angestellten an Bord geblieben, nachdem die 72-Stunden-Woche eingeführt worden sei.

Kobe Bryant als Vorbild für Startups?

Immerhin, so das Versprechen, gebe es an allen sechs Arbeitstagen drei kostenlose Mahlzeiten. Und habe nicht auch Basketball-Legende Kobe Bryant in jeder freien Minute auf dem Platz an seinen Fähigkeiten gefeilt, wie Rilla-Manager Will Gao meint.

Auf das oft geäußerte Missverständnis, dass in Startups nicht nur die Gründer:innen, sondern auch einfache Mitarbeiter:innen bis zur Erschöpfung arbeiten sollten, weist Amrita Bhasin, CEO des KI-Logistik-Startups Sotira gegenüber Wired hin. Klar müssten Startup-Gründer:innen mindestens in den ersten zwei Jahren hart arbeiten. Es sei aber nicht fair, die normalen Mitarbeiter:innen ebenfalls dazu zu zwingen.

Bereitschaft zur Mehrarbeit überschaubar

In manchen Startups gibt es entsprechend eine Art freiwilliges Angebot, gegen entsprechende Bezahlung viel mehr zu arbeiten. Die Erfahrung des Telehealth-Startups Fella & Delilah konterkariert dann auch die angebliche fast vollständige 996-Arbeitsbereitschaft bei oben erwähntem Rilla.

Denn bei Fella & Delilah stimmten nur zehn Prozent der Belegschaft der vorgeschlagenen massiven Arbeitszeiterhöhung gegen Zahlung von 25 Prozent mehr Gehalt und einer Verdopplung des Eigenkapitals zu. Allerdings soll es Expert:inmnen zufolge auch Firmen geben, die ihre Mitarbeiter:innen zu einem 996-Arbeitsmodell verdonnern, ohne sie dafür besser zu bezahlen.

Nächster Trend aus China angeblich 007

In Europa wäre das – anders als in den USA oder China – kaum zu vermitteln, wie der britische Venture-Capital-Investor Harry Stebbings erklärte. Dabei sei in chinesischen Firmen schon längst der nächste Selbstausbeutungstrend gestartet: 007, also 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen der Woche.

