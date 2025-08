Fundstück

90 Laptops im Einsatz: So verhalf eine US-Bürgerin Nordkoreanern zu lukrativen IT-Jobs

Nordkoreanische Hacker:innen sind nicht nur sehr erfolgreich, was Kryptodiebstähle angeht. Sie versuchen auch, an lukrative IT-Jobs zu gelangen – mit Erfolg. Wie ihnen das in den USA gelingt, zeigen Gerichtsdokumente. Doch Firmen können sich wappnen.