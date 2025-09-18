Vom Regen in die Traufe: Wie Tiktoks US-Verkauf aus einem China-Problem ein Trump-Problem macht

Tiktok darf voraussichtlich in den USA bleiben, bekommt aber eine neue Führung und App. (Foto: picture alliance / Sipa USA | Jaap Arriens)

„Wir gegen die“ wird gerne als Slogan eingesetzt, um die eigenen Reihen zu schließen. Hauptsache, man sucht Probleme nicht bei sich, sondern bei den anderen. Aus westlicher und vor allem technologischer Sicht ist der Lieblingsfeind heutzutage China, der Verteidiger westlicher Werte die USA. Autoritäres Regime und Überwachungsstaat gegen Fackelträger des Liberalismus sozusagen. Letzteres zumindest bis zum umfassenden Reformkurs des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Denn der baut die USA ohne effektive Gegenwehr in ein autokratisches System um und schafft zahlreiche Schranken hinsichtlich Tech-Regulierung ab.

Da ist es ironisch, dass Trump sich so vehement dagegen sträubt, Tiktok weiter in den USA Geschäfte machen zu lassen. Warum er den Griff der unsichtbaren Hand des Marktes dieses Mal lockern will? Die Mutterfirma Bytedance, mit einer Bewertung von rund 300 Milliarden US-Dollar neben Elon Musks SpaceX und dem KI-Startup OpenAI das höchstbewertete Einhorn der Welt, steht im Verdacht, Nutzer:innendaten mit der chinesischen Regierung zu teilen. Das könne sich zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko auswachsen.

Nach jahrelanger Odyssee scheint es endlich eine Lösung für dieses Problem zu geben. Erst verschiebt Trump die Verkaufs-Deadline nochmal bis Dezember 2025. Dann berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf anonyme Quellen, dass eine bis dahin neu zu schaffende Gruppe aus US-Tech-Firmen und -Investmentvehikeln die Mehrheit an der ebenfalls erst mal zu bauenden US-Fassung der Social-Media-Plattform übernehmen soll.

Ganz vorne mit dabei: Oracle. Der Cloud-Anbieter, der mit OpenAI und Softbank unter dem Namen Stargate hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau der US-KI-Infrastruktur stecken will. Auch die bekannte Investmentfirma Andreessen Horowitz soll an diesem Konsortium beteiligt sein. Und das ist ein Problem.

Wird das neue Tiktok zu X?

Denn wenn bei US-Tiktok Oracle und Andreessen Horowitz die Fäden ziehen, könnte sich die Geschichte von Twitter wiederholen. Einst als Kanal für Austausch zwischen Menschen unterschiedlichster Lager gedacht, versinkt die Plattform nach der Übernahme durch den rechten Unternehmer Elon Musk in einem Sumpf aus Verschwörungstheorien und ultrarechtem Gedankengut. Das wird dadurch verstärkt, dass Musk den Finger immer wieder selbst auf die Waage legt, um den „woke mind virus“ von seiner Plattform zu tilgen.

Während Musk seinen Einfluss auf Trump verloren hat, sieht es bei den Köpfen hinter Oracle und Andreessen Horowitz anders aus. Erstere machen sich durch das schon erwähnte Stargate-Projekt beim Präsidenten beliebt. Das hilft nicht nur beim angeblichen Zuschlag für ein US-Tiktok.

Zusätzlich sorgt es mutmaßlich auch für das Durchwinken des umstrittenen Deals, der Skydance, das Medienunternehmen von Ellisons Sohn David, und Paramount zusammenführt. Schlüsselfigur bei Oracle ist Gründer, ehemaliger Geschäftsführer und jetziger Chief Technical Officer Larry Ellison, der seit Jahren republikanische Politiker unterstützt.

Auch die Gründer von Andreessen Horowitz, Marc Andreessen und Ben Horowitz, sind mit der rechten Politik Trumps auf einer Linie. Zum einen, weil sie wegen ihrer Investments wie auch die Trump-Regierung für die Deregulierung von KI und Kryptowährungen eintreten. Zum anderen, weil das nachhaltigkeits- und diversitätsfeindliche Mindset von Andreessen auch persönlich zur Marke Trump passt. Dass ein Tiktok unter Oracle und Andreessen Horowitz einen Gegenpol zu immer weiter nach rechts driftenden Plattformen bietet, ist unwahrscheinlich.

Hausgemachte Überwachung

Den größten Zündstoff bringt allerdings nicht unbedingt der weitere Ruck nach rechts der westlichen Social-Media-Landschaft mit. Viel absurder ist es, dass eines von Tiktoks Hauptmakeln, das vermeintliche Ausspähen seiner Nutzer:innen, sich vielleicht sogar verschlimmert.

Denn im September 2024 skizziert Larry Ellison eine dystopische Version eines Überwachungsstaats, die den schlimmsten Annahmen über China nahekommt. Während eines Meetings mit Finanzanalysten lobt Ellison zum Beispiel, wie KI-gestützte Überwachung im öffentlichen Raum dafür sorgen würde, dass sich Menschen von ihrer bestmöglichen Seite zeigen. Auch das Herunterspielen der Enthüllungen von Edward Snowden in Ellisons Keynote im Rahmen des New Economy Summit 2014 zeigt, wie egal ihm Datenschutz und Privatsphäre sind.

Weil die Daten von Tiktoks US-Nutzer:innen sowieso schon auf Oracle-Servern liegen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Softwarekonzern im neuen Firmengeflecht auch eine wichtige operative Rolle spielen wird. Und weil Ellison ein so großer Fan von Überwachung ist, ändert sich nur, wer die Daten abgreift, monetarisiert und instrumentalisiert. Statt der Volksrepublik sind das in Zukunft rechte Trump-Fans. Dabei wäre eine echte Alternative zu den großen Plattformen, deren Besitzer:innen die autoritäre Agenda des US-Präsidenten unterstützen oder zumindest nicht kritisieren, wünschenswert. So aber wird aus einem „Wir gegen die“ Stück für Stück ein „Wir gegen euch“.

