Die am 28. Dezember 2024 vollzogene Einführung der Europäischen Union von USB-C als einheitlichen Ladeanschluss für Smartphones, Kopfhörer, Digitalkameras und Tablets sehen viele als einen willkommenen Schritt. Am stärksten betrifft diese Entscheidung auf den ersten Blick Apple, die damit ihren Lightning-Anschluss auch bei iPhones und Airpod-Cases abschaffen müssen – und auch haben. Mit dem iPhone 15 (Plus) und 15 Pro (Max) sowie den aktualisierten Airpods Pro 2 als auch den Airpods 4 ist der Hersteller dem bereits nachgekommen. Zudem hat der Hersteller Ende 2024 ältere iPhones mit Lightning-Ports in der EU aus dem Handel genommen.

Anzeige Anzeige

Es bedeutet aber auch das Aus für Zubehör, das noch mit USB-A- oder Micro-USB-Ports produziert wird. Insbesondere bei günstigeren Produkten ist das teilweise noch der Fall. Der Umstieg umfasst diverse Vorteile, jedoch herrscht auch Jahre nach seiner Einführung ein babylonisches Durcheinander.

Vision von USB-C: Ein Stecker für alles

Durch den einheitlichen Anschluss für viele Geräte müssten sich Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem nicht mehr über inkompatible Ladegeräte ärgern. Auch aktuelle iPhones lassen sich wie Android-Smartphones mit einem USB-C-Kabel aufladen und umgekehrt, sodass iPhone-Nutzer:innen mit der Einführung des iPhone 15 und iPhone 16 nicht mehr „hat jemand ein iPhone-Ladekabel?“ im Büro fragen müssen. Da an der Android-Front schon lange auf USB-C gesetzt wird, sollte die Suche nach einem Kabel künftig schneller vonstattengehen.

Anzeige Anzeige

Die Vereinheitlichung der Ladeanschlüsse trägt zudem zur verstärkten Wiederverwendung von Ladegeräten bei, heißt es. Sie soll Verbraucher:innen helfen, bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr für unnötige Ladegeräte-Käufe einzusparen, schreibt die EU-Kommission.

Ausrangierte und ungenutzte Ladegeräte machten „schätzungsweise rund 11.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr aus“, heißt es. Der Umstieg auf USB-C bringe zwar einige Vorteile mit sich, von denen Nutzer:innen und auch die Umwelt profitieren werden, jedoch werden weiterhin nicht die seit Jahren bestehenden Probleme des Standards gelöst.

Anzeige Anzeige

USB-C: Das „Ein Kabel für alles“-Versprechen wird nicht wirklich eingehalten

USB-C startete vor etwa neun Jahren mit der Perspektive, das eine Kabel für alles zu werden. Denn damit ist es im Grunde möglich, neben Ladestrom auch Audio- und Videosignale zu übertragen und Daten hin- und herzuschicken. Jedoch bietet nicht jedes der auf dem Markt befindlichen USB-C-Kabel die gleichen Leistungswerte und einen identischen Funktionsumfang.

Das hat zum einen damit zu tun, dass Hersteller sich nicht zwingend an die Spezifikationen des USB-IF-Konsortium (IF = Implementers Forum) halten müssen.

Anzeige Anzeige

Zum anderen sind seit der Einführung bis heute acht verschiedene USB-C-Standards angekündigt worden, die von USB 2.0 bis zum neuesten USB 4 v2.0 allesamt noch im Umlauf sind oder Einzug halten. Dabei hat das verantwortliche USB-IF es bei der Namensgebung geschafft, möglichst große Verwirrung zu stiften. Denn statt USB 3.1 oder 3.2 zu nutzen, setzte es auf kryptische Bezeichnungen: So wurde beispielsweise aus USB 3.0 USB 3.2 Gen 1 und aus USB 3.1 USB 3.2 Gen 2.

Bei den 2019 verabschiedeten Spezifikationen der „nächsten“ Generation – USB 4 – hat das Implementers Forum leider dieses Chaos fortgesetzt. Anstelle von vereinheitlichten Leistungswerten gibt es abermals Subkategorien von Gen 2×1 bis Gen 3×2, die sich unter anderem durch unterschiedliche Datenübertragungs-Geschwindigkeiten unterscheiden.

So bieten manche Versionen 20 Gigabit pro Sekunde und andere bis zu 40 Gigabit pro Sekunde dank Thunderbolt-4-Support. Seit Ende 2024 ziehen zudem mit USB 4.0 Version 2.0 und Thunderbolt-5 höhere Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Gigabit pro Sekunde ein. Dabei sei zu erwähnen, dass USB nicht gleich Thunderbolt ist – die beiden Schnittstellen teilen sich nur den Steckanschluss. Kabel und Produkte können zwar Thunderbolt und USB unterstützen, müssen sie aber nicht. T

Anzeige Anzeige

Ursprüngliche Bezeichnung Vorherige Bezeichnung Aktuelle Bezeichnung Geschwindigkeit Stecker

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 480 Mbit/s Typ A+C

USB 3.0 USB 3.1 Gen1 USB 3.2 Gen1 5 GBit/s Typ A+C

USB 3.1 USB 3.1 Gen2 USB 3.2 Gen2 10 GBit/s Typ A+C

USB 3.2 USB 3.2 Gen2x2 20 GBit/s Typ C

USB4 Gen 2x1 USB 4 10 GBit/s Typ C USB4 Gen 2×2 USB 4 20 GBit/s Typ C USB4 Gen 3×2 USB 4 v.1.0 40 GBit/s Typ C USB4 Version 2.0 USB 4 v. 2.0 80 GBit/s Typ C

Das Chaos setzt sich jedoch bei den unterstützten Ladegeschwindigkeiten fort. Denn auch wenn USB-C-Kabel zunächst nahezu jedes kompatible Gerät mit Strom versorgen können, kann es sein, dass ihr trotz dem Einsatz verschiedener Netzteile mit gleicher Stromstärke und Spannung nicht die gleichen Ladegeschwindigkeiten erzielen könnt.

Zudem kann der Griff zu einem USB-C-Kabel, das von einem Drittanbieter stammt, dazu führen, dass die vom Gerät unterstützte Schnellladefunktion verloren geht. Das Gleiche gilt auch für die Wahl eines USB-C-Netzteils von einem anderen Anbieter, das etwa Qualcomms Quick Charge oder USB-Power-Delivery unterstützt, aber nicht einen der zahlreichen proprietären Standards von Oppo/Oneplus, Xiaomi, Realme oder Vivo. Nur mit der jeweiligen Kabel-Netzteil-Kombination sind unterstützte Ladegeschwindigkeiten von bis zu 150 Watt und darüber hinaus möglich.

Mit der anstehenden Einführung von USB-C als einheitlichem Stecker will die EU-Kommission zwar auch dafür Sorge tragen, dass es eine Mindestgeschwindigkeit der Lademöglichkeit per USB-Power-Delivery gibt. Dabei handelt es sich um ein Protokoll, mit dem Geräte schneller mit Strom betankt werden können. Maximal wären derzeit bis zu 240 Watt möglich. Dafür sind aber wiederum unter anderem bestimmte Kabel vonnöten.

Anzeige Anzeige

EU will mit USB C das Laden vereinfachen

Immerhin: Das „Schnellladen“ per USB-C will die EU immerhin auch vereinfachen: Die Kommission definiert Schnellladen als alles, was über ein Kabel mit „Spannungen von mehr als fünf Volt, Strömen von mehr als drei Ampere oder Leistungen von mehr als 15 Watt“ aufgeladen werden kann. Falls Geräte diesen Schwellenwert erreichen, müssen sie USB-Power-Delivery (USB PD) unterstützen. Dabei handelt es sich um ein Ladeprotokoll, das es Geräten ermöglicht, neben Daten auch Strom über USB zu übertragen.

Während einige Geräte wie iPhones und Googles Pixel-Smartphones diesen Standard seit einiger Zeit nutzen, verwenden andere Mobiltelefone wie Oneplus und Oppo ihren eigenen proprietären Supervooc-Ladestandard. Dieser liefert zwar das Laden mit bis zu 80 Watt, jedoch ohne Support für USB-PD. Künftig wird also auch von Oppo und Co.. erwartet, dass sie zusätzlich zu Supervooc auch USB-PD unterstützen müssen.

USB-C: Auch Apple setzt auf verschiedene Schnittstellen

Ein anschauliches Beispiel für den mannigfaltigen Einsatz des Anschlusses ist sehr gut bei Apple zu sehen: So setzt der Hersteller bei seinen aktuellen Macbooks auf USB-5- und Thunderbolt-5-Schnittstellen, mit denen Datentransfergeschwindigkeiten von bis zu 120 Gigabit pro Sekunde (GBit/s) möglich sind. Bei den aktuellen iPad Pros (Test) können derweil mittels Thunderbolt 3 nur bis zu 40 Gbit/s transferiert werden und beim iPad Mini (Test) nicht mehr als 10 Gbit/s. Mehr ist auch nicht bei den neuen iPhone-16-Pro-Modellen möglich.

Anzeige Anzeige

Noch langsamer sind derweil das iPhone 16 und das iPad 10 (Test), die per USB C nicht mehr als 480 Mbit/s übertragen können. Damit sind die genauso schnell wie ein altes Lightning-Kabel, was dem USB-2.0-Standard entspricht. Von außen lassen sich die Unterschiede nicht erkennen.

Gerät USB-C-Spezifikation Alle aktuellen Mac-Modelle USB 4 und Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s) iPad Pro (2021 und 2022)



USB 4 und Thunderbolt (bis zu 40 Gbit/s) iPad Pro (2018 und 2020)



USB 3.1 Gen 2 (bis 10 Gbit/s)

iPad Air (2022)

USB 3.1 Gen 2 (bis 10 Gbit/s)

iPad Air (2020)

USB 3.1 Gen 1 (bis 5 Gbit/s)

iPad mini (2021)

USB 3.1 Gen 2 (bis 5 Gbit/s)

iPad (2022)

USB 2.0 (bis 480 Mbit/s)

iPhone 15 Pro und Pro Max

USB 3.1 Gen 2 (bis 10 Gbit/s) iPhone 15 und 15 Plus

USB 2.0 (bis 480 Mbit/s)

ältere iPhones mit Lightning USB 2.0 (bis 480 Mbit/s)



Was das Laden per USB-C angeht, scheint Apple primär zwischen iPhones und Macbooks zu unterscheiden: Macbooks können mit bis zu 140 Watt geladen werden, während iPhones der letzten Generationen mit bis zu 27 Watt aufgeladen werden können. Ob sie Lightning oder USB-C besitzen, ist unerheblich.

Das USB-C-Chaos endet nicht bei den vielen Standards

Doch das Problem mit USB-C hört nicht bei den unterschiedlichen technischen Spezifikationen auf, sondern betrifft auch die Art, wie diese (nicht) kommuniziert werden. Die USB-IF hat im September 2021 neue Logos vorgestellt, die künftig mehr Übersichtlichkeit bieten sollen. Sie sollen aufzeigen, welche Leistung ein Kabel liefert: Lässt sich per USB-Power-Delivery mit 60 Watt oder gar bis zu 240 Watt laden, kann es Daten mit bis zu 20 der 40 Gigabit pro Sekunde übertragen? Der Gedanke dahinter ist sinnvoll und wichtig. Die Ausführung lässt allerdings zu wünschen übrig.

Anzeige Anzeige

Denn die Daten müssen nur an den Verpackungen der Kabel aufgedruckt werden. Zudem handelt es sich um eine Empfehlung und keine Verpflichtung. Hersteller können damit letztlich weiterhin ungekennzeichnete Kabel in den Handel bringen, deren Leistungswerte nur durch Ausprobieren in Erfahrung gebracht werden können.

Aber auch die an der Verpackung angebrachten Daten helfen nicht viel; sobald sie in der Schublade in der Kabelsammlung verschwinden, beginnt das Rätselraten von vorn. Hersteller sollten entsprechende Daten idealerweise an den Kabeln selbst anbringen.

Immerhin schreiten erste Softwareunternehmen ein, um den Missstand ein wenig unter Kontrolle zu bringen. So bietet Google in seinem Betriebssystem ChromeOS eine Lösung für die Analyse der Qualität von USB-C-Kabeln an. Wenn ein USB-C-Kabel ein Display nicht richtig unterstützt oder „nicht optimal für den Laptop geeignet ist“, wird ein Hinweis in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Ferner warnt das System, wenn es USB4-/Thunderbolt-3-Standards nicht unterstützt, das Chromebook aber eigentlich schon, heißt es im Supportdokument. Wünschenswert wäre, wenn alle Betriebssysteme ein solches Analysetool an Bord hätten, um die USB-C-Spreu vom Weizen zu trennen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dennoch: Solange das USB-IF keine bessere Regelung vorschreibt, bleibt USB-C ein Chaos, das durch Drittanbieter ohne jegliche Zertifizierung noch weiter verstärkt wird. Ob das wilde Stecker-Wirrwarr in der USB-C-Anschlusswelt überhaupt jemals ein Ende hat, ist kaum absehbar.

Wichtig ist jedenfalls: Augen auf beim Kabelkauf. Das Ende von Lightning und der Einzug von USB-C ins iPhone könnte dem Kabelstandard ebenso einen kleinen, aber womöglich langfristigen Qualitätspush verpassen.