News
Valve kündigt neue Steam Machine an: Das soll der Gaming-PC für das Wohnzimmer können

Valve schickt mit der Steam Machine eine eigene, stationäre Spielekonsole ins Rennen um die Marktführung. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg: Der Preis. Über den kann man derzeit aber nur spekulieren.

Von Christian Weindl
2 Min.
Nach der Handheld-Konsole Steam Deck bringt Valve jetzt auch eine stationäre Spielekonsole auf den Markt. (Foto: Dorota Szymczyk/Shutterstock)

Die neue Hardware-Offensive von Valve nimmt Gestalt an: Mit der Steam Machine, einem kompakten Spiele-PC für das Wohnzimmer, setzt das Unternehmen auf eine neue Produktkategorie.

Einen konkreten Startpreis gibt Valve allerdings noch nicht bekannt. Laut einem Gespräch mit Hardware-Ingenieur Yazan Aldehayyat liegt das Ziel dennoch klar auf der Hand: „Wir wollen […] einen wirklich konkurrenzfähigen Preis erzielen, wenn man einen PC mit ähnlichen Features und Performance betrachtet“, erklärte er im Interview mit IGN.

Kein konkreter Preis – aber klare Preisstrategie

Im Rahmen der offiziellen Vorstellung präsentierte Valve zwar mehrere neue Geräte – etwa auch ein VR-Headset und einen neuen Controller – nannte jedoch keine konkreten Preise. Diesbezüglich ergänzt Aldehayyat: „Der Aspekt der Bezahlbarkeit, den Sie angesprochen haben, ist einer der Gründe, warum wir denken, dass eine Steam Machine gerade jetzt Sinn ergibt.“

„Bezahlbar“ soll die Steam Machine also sein – so wie ein gemessen an der Leistung relativ günstiger PC. Das öffnet zumindest den Raum für spekulative Berechnungen.

In einer Analyse bei Kotaku schätzt man für ein Gerät der zu erwartenden Leistungsklasse einen Preis von rund 800 US-Dollar (≈ 700 Euro) – vorbehaltlich Ausstattung und Märkte. Das ist in etwa so viel wie die PS5 Pro und damit deutlich teurer als die Standard-Modelle von Sony oder der Microsoft Xbox.

Im Gegensatz zu einem ordentlichen Gaming-PC kommt man mit diesem Preis aber recht gut weg.

Steam Machine kommt im Frühjahr

Die Markteinführung der Steam Machine ist für Frühjahr 2026 avisiert, Vorbestellungen sollen vorher eröffnen. Das Gerät erscheint in einem Umfeld, in dem Valve schon mit der Steam Deck-Reihe den PC-Gaming-Markt neu definiert hat. Dieses Mal richtet sich die Konsole grundsätzlich aber an Wohnzimmer- und Sofa-Nutzer:innen, nicht nur an Fans tragbarer Gamedesigns.

Was bedeutet das für PC- und Konsolenmarkt?

Mit der Zielsetzung eines günstigen Preises will Valve die Lücke zwischen hochwertigem Gaming-PC und klassischer Konsole schließen. Ein erfolgreicher Launch könnte bedeuten, dass sich PC-Spiele-Bibliotheken und SteamOS weiter in Richtung Wohnzimmer-Gaming verändern.

Für Konkurrenz wie Playstation oder Xbox bedeutet Valves Markteinstieg zusätzlichen Druck – gerade, wenn Preis und Leistung stimmen.

