Valves ehemalige Marketingchefin verrät, warum wir Half-Life einem Schneesturm verdanken

Aller Anfang ist schwer: Auf der GDC in San Francisco hat eine Ex-Valve-Mitarbeiterin verraten, welche Startschwierigkeiten es bei der Entwicklung von Half-Life gab. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

Monica Harrington, eine Schlüsselfigur in Valves Gründungsphase, hat auf der Game Developers Conference (GDC) 2025 über ihre Erfahrungen beim Aufbau des Studios und der Entwicklung von Half-Life gesprochen. Golem.de hat den Vortrag zusammengefasst: Offenbar verriet Harrington bei ihrer Reise durch die Historie des Gamings, dass ein zufälliges Wetterereignis den Verlauf der Spielegeschichte entscheidend beeinflusst hat. ​Den kompletten Hintergrund hatte Harrington im August 2024 zudem als Blogeintrag bei Medium geteilt.

Der Schneesturm, der alles veränderte

In den 1990er Jahren arbeitete Harrington zusammen mit Gabe Newell und ihrem Ehemann Mike noch bei Microsoft. Gemeinsam gründeten sie Valve und begannen mit der Entwicklung von Half-Life, während sie aber weiterhin bei Microsoft angestellt blieben.

Auf der Suche nach einem Publisher präsentierten die drei das Projekt deshalb zunächst natürlich bei ihrem Arbeitgeber. Aber Microsoft hatte offenbar kein großes Interesse an dem storybasierten Actionspiel – ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Denn so landete das Projekt Half-Life auf dem Schreibtisch von Ken Williams, dem Mitgründer und CEO von Sierra Entertainment. Laut Harrington sagte Williams von Sierra sofort zu – eine Entscheidung, die nur so klar und ohne größere Diskussion fallen konnte, weil ein Schneesturm die anderen Manager daran hinderte, am Meeting teilzunehmen.

Half-Life: Vom schwierigen Start zum Klassiker

Die Entwicklung von Half-Life verlief nicht reibungslos. Zwischendurch wurde das Projekt vollständig neu gestartet. Kurz vor der Veröffentlichung, insbesondere nach der E3 1998, war das Team von Stress und Zweifeln geprägt. Die Demo wurde zwar gefeiert, aber es gab Bedenken, ob das finale Produkt dem Hype entsprechen könne.

Nach der Veröffentlichung im November 1998 erlangte Half-Life weltweit Anerkennung. Im Frühjahr 1999 erwartete das Valve-Team positive Nachrichten über Verkaufserfolge. Stattdessen sprach der Publisher Sierra von einem Flop und wollte sich von der Serie zurückziehen. Dennoch ging Harrington in die Offensive und vermarktete das Spiel neu, was letztlich zum Erfolg führte. ​

Die Geschichte des Kult-Shooters Half-Life geht weiter

In den letzten Jahren hat die beliebte Game-Serie bemerkenswerte Entwicklungen erfahren: Zum 20. Jubiläum von Half-Life 2 im November 2024 veröffentlichte Valve ein umfangreiches Update, das unter anderem Steam-Workshop-Unterstützung, Fehlerbehebungen und neue Grafikeinstellungen beinhaltete.

Zudem wurden die Erweiterungen Episode 1 und Episode 2 direkt in das Hauptspiel integriert. Begleitend dazu erschien eine zweistündige Dokumentation über Half-Life 2, die tiefere Einblicke in die Entwicklungsgeschichte des Spiels bietet.

Darüber hinaus hat das Modder-Team Orbifold Studios im März 2025 eine Demo-Version von Half-Life 2 RTX veröffentlicht. Dieses Remake nutzt moderne Technologien wie Ray-Tracing und DLSS 4, um die Grafik des Klassikers deutlich zu verbessern. Die Demo umfasst die Levels Ravenholm und Nova Prospekt und steht auf Steam zum Download bereit. ​

Bezüglich eines möglichen Half-Life 3 gibt es immer wieder konkrete Spekulationen. Insiderberichte deuten darauf hin, dass sich das Spiel in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet und interne Playtests bereits laufen. Eine offizielle Bestätigung seitens Valve steht jedoch noch aus.

