Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Valve vor dem Aus: Wie ein koreanischsprechender Praktikant das Steam-Unternehmen rettete

Vor mehr als 20 Jahren stand Valve fast vor dem Bankrott. Der Grund dafür war ein Rechtsstreit, den das Unternehmen fast verloren hätte. Doch ein Praktikant konnte das Aus noch verhindern.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Valve vor dem Aus: Wie ein koreanischsprechender Praktikant das Steam-Unternehmen rettete

Valve und Steam standen schon vor dem Aus. (Foto: Casimiro PT/Shutterstock)

Valve hat eine bewegte Geschichte. Bevor das Unternehmen zu dem großen Betreiber von Steam wurde, gab es schon einige Punkte, an denen das Vorhaben fast gescheitert wäre. Einen dieser Punkte beschreibt Valve jetzt selbst in einer Dokumentation zum 20. Geburtstag von Half-Life 2. Zwischen 2002 und 2005 gab es einen großen Rechtsstreit, der fast das Aus für Valve besiegelt hätte.

Anzeige
Anzeige

Um die Zukunft von Steam: Valve gegen Vivendi

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Vor dem Rechtsstreit übernahm Vivendi das Unternehmen Sierra. Das erste Half-Life wurde damals mit Sierra als Publisher von Valve veröffentlicht (via PCGamer). Zwischen der Veröffentlichung von Half-Life und der Übernahme durch Vivendi einigen sich Sierra und Valve darauf, dass nicht alle Valve-Games von Sierra vertrieben werden sollten. Valve hatte damals schon an Steam gearbeitet und wollte seine Spiele künftig auf der eigenen Plattform vertreiben.

Anzeige
Anzeige

Vivendi hat nach der Übernahme allerdings damit begonnen, Games wie Counter-Strike in Internetcafés in Südkorea zu vertreiben. Valve machte Vivendi darauf aufmerksam, dass das gegen den Deal mit Sierra verstoßen würde. Als Vivendi sich nicht einsichtig zeigte, ging Valve vor Gericht. Valve COO Scott Lynch hielt es damals nur für einen kleinen Streit, der kaum Kosten verursachen würde und schnell geregelt werden könnte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Allerdings sah Vivendi das offenbar anders. Lynch sagt dazu: „Sie haben beschlossen, den dritten Weltkrieg auszurufen. Bevor wir uns versahen, hatten wir einen Stapel von Gegenklagen auf dem Tisch. Darunter fand sich alles, von der Rückabwicklung des Deals mit Sierra, über die Übernahme der Rechte an Half-Life bis zur Unterbindung unserer Arbeit an Steam.“

Dieser Rechtsstreit sorgte für eine enorme finanzielle Belastung. Valve-CEO Gabe Newell sagt dazu: „Die Firma war kurz vor dem Bankrott. Ich persönlich war auch kurz davor, pleite zu sein. Wir sind All-in gegangen und es war kein Geld mehr übrig.“ Viele der Valve-Mitarbeiter:innen waren damals nicht im Bilde darüber, wie viel Geld der Rechtsstreit wirklich verschlingt und wie kurz das Unternehmen vor dem Aus war.

Anzeige
Anzeige

So spart ihr auf Steam bares Geld

5 Bilder ansehen
5 Tipps, wie ihr auf Steam Geld spart Quelle: (Foto: ShinoStock/Shutterstock)

Ein Valve-Praktikant rettet das Unternehmen

Im Laufe des Rechtsstreits musste Vivendi Dokumente seines südkoreanischen Unternehmenszweigs gegenüber Valve offenlegen. Laut Newell und Lynch schickten die Verantwortlichen Millionen Seiten, die nicht übersetzt wurden. Offenbar hat Vivendi darauf gehofft, dass Valve aufgrund der Sprachbarriere und der schieren Flut aus Dokumenten keine weiteren Recherchen anstellen würde.

Damals gab es allerdings einen Valve-Praktikanten, dessen Muttersprache Koreanisch war und der sogar auf dem College „Korean Language Studies“ abgeschlossen hatte. Er durchforstete die Dokumente und fand darin eine E-Mail eines koreanischen Vivendi-Executives, der mit seinem Vorgesetzten darüber sprach, wichtige Dokumente für den Rechtsstreit mit Valve zu vernichten.

Offenbar wurde der Executive dazu angewiesen, dieses belastende Material zu zerstören. Durch diese Entdeckung konnte Valve den Rechtsstreit mit einer außergerichtlichen Einigung für sich entscheiden, das finanzielle Defizit durch die Entschädigung ausgleichen und für alle Valve-Games Urheberrechte sichern. Nur durch diese Entdeckung konnte Valve dann die Arbeit an vielen weiteren Titeln fortführen und schließlich Steam zu dem machen, was es heute ist.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Gabel lala
20.11.2024, 01:06 Uhr

Was macht der Valve-Praktikanten jetzt desem Name übrigens nur als Andrew bekannt ist?

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren