Vanmoof: Das hat der neue Besitzer mit dem E-Bike-Pionier vor

Etwas über zwei Monate nach der Verkündung der Übernahme des insolvent gegangenen Amsterdamer Pedelec-Herstellers Vanmoof durch das von McLaren Applied unterstützte Mobilitätsunternehmen Lavoie gibt es neue Lebenszeichen.

Neue Besitzer sehen großes Potenzial in Vanmoof

Mit einer neuen Strategie will der frische Besitzer Lavoie, der von den Co-CEO Elliott Wertheimer und Albert Nassar geführt wird, Vanmoof mit neuem Elan und Geld im Nacken weiterführen. Die beiden schreiben in einem Blogbeitrag, dass sie „die Art und Weise, wie Vanmoof die Wahrnehmung der Mobilitätsbranche verändert habe“, bewundern. Die beiden sehen in Vanmoof „großes Potenzial, die Branche noch weiter zu verändern“, heißt es. Weiter schreiben sie: „Wir haben Vanmoof übernommen, weil wir von den Produkten und der Marke überzeugt sind.“

Das heißt zunächst, dass die neuen Besitzer den Spirit von Vanmoof weiterführen wollen. Damit dies gelingt, habe man sich das Unternehmen genau angesehen, „um zu verstehen, was bei Vanmoof sowohl kurz- als auch langfristig getan werden muss“.

Im Zuge dessen wurden die Teams neu zusammengestellt, mit Interessenvertretern auf der ganzen Welt gesprochen und Pläne in Bewegung gesetzt, „um ein nachhaltiges, aber vor allem auch rentables Unternehmen aufzubauen“. Es gebe laut dem Beitrag „in kurzer Zeit viel zu tun“ – man wolle aber nicht überstürzt handeln, sondern „es richtig machen“.

Lavoies Strategie für das neue Vanmoof

Während unter der alten Führung unter anderem der Support und der Bereich After Sales vernachlässigt wurde, stehen den neuen Besitzern zufolge die Fahrer und ihre Erfahrungen „bei allem, was wir in Zukunft tun werden, im Mittelpunkt“. Plan sei es, dass „alle Entscheidungen“, die Lavoie treffen werde, mit folgenden Verpflichtungen im Einklang stehen:

Zunächst verfolgt Lavoie das Ziel, es Vanmoof-Fahrer:innen leichter zu machen, ihre E-Bikes „jederzeit zu genießen“. Dies wollen die neuen Besitzer dadurch erreichen, eine Plattform aufzubauen, über die Ersatzteile „auf breiter Basis erhältlich sind“, und sie wollen auch mehr Drittanbietern Zugang zum technischen Know-how anbieten. Auf diesem Wege wolle Lavoie es langfristig ermöglichen, dass jede „qualifizierte Fahrradwerkstatt auf der Welt“ in der Lage sei, ein Vanmoof-Bike zu warten.

Die frischen Besitzer sind zudem von Vanmoofs Innovationsgeist überzeugt und wollen diesen fortführen. Mithilfe der Synergien von Vanmoof, McLaren Applied und Lavoie sei der Plan, „eine weltweit führende Mobilitätsmarke zu schaffen“.

Wertheimer und Nassar versprechen in ihrem Strategieupdate zudem, dass sowohl Produktion als auch Verkauf „einer Auswahl der aktuellen Modelle“ bald wieder aufgenommen werden soll. Fraglich ist hier, ob neben dem Vanmoof S5 auch das erschwinglichere und technisch weniger aufwendige Modell Vanmoof S4 (unser Test) in den Handel kommen wird – oder nur letzteres Modell. Parallel dazu werkeln die Forschungs- und Entwicklungsteams „an bahnbrechenden neuen Produkten“.

Weitere Aspekte, in denen das alte Vanmoof auch nicht überzeugte, waren Zuverlässigkeit und eine transparente Kommunikation. Das wolle das neue Team ebenfalls ändern. Weiter versprechen die neuen Besitzer, die Lieferkette umzugestalten sowie Teile neu zu entwickeln und zu verbessern, „damit die aktuellen Modelle robuster und leichter reparierbar werden“.

Vanmoof: Absage für ausstehende Bestellungen und Verlust des alten Garantieversprechens

Für Vanmoof beginnt bald eine neue Ära. Doch wie steht es um die Bestandskundschaft und kurz vor der Insolvenz getätigte Bestellungen? Die gucken wohl in die Röhre. Denn in einem älteren Frage-Antwort-Beitrag erklären die neuen Eigentümer, dass die Übernahme unter anderem den Verlust des Garantieversprechens bedeute.

Dieses sei unter dem „alten Management“ gegeben worden und habe fortan keine Gültigkeit mehr. Jedoch verspreche Lavoie, Technologie und Software offenzulegen, damit Dritte die Pedelecs warten könnten.

Auch für bestellte, aber nicht ausgelieferte Vanmoof-Bikes sieht die Lage weniger gut aus. Denn die georderten und meist schon bezahlten Pedelecs werden nicht mehr ausgeliefert und sind Insolvenzgegenstand. Falls der Kauf mit einer Kreditkarte oder einem Zahlungsdienst wie Paypal durchgeführt wurde, habe man gegebenenfalls aber Anspruch auf eine Rückerstattung.

