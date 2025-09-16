Mehr als nur heißer Dampf: Wie ein Chip aus einer E-Zigarette zum Webserver wurde

Der Entwickler Bogdan Ionescu hat erfolgreich eine Website auf einem Mikrocontroller betrieben, den er aus einer handelsüblichen Einweg-E-Zigarette ausgebaut hat. Das Projekt, das er detailliert in seinem Blogbeitrag beschreibt, ist eine bemerkenswerte technische Demonstration mit einem nachdenklich stimmenden Hintergrund.

Ionescu, der aus Neugierde alte Vapes sammelt, fand in neueren Modellen keine simplen Spezialchips, sondern einen vollwertigen ARM Cortex-M0+ Mikrocontroller vom Typ PY32. Dieser Chip bietet mit 24 Megahertz Taktfrequenz, 24 Kilobyte Flash-Speicher und drei Kilobyte Arbeitsspeicher genug Leistung für einfache Aufgaben – und, wie sich zeigte, sogar für das Hosting einer kleinen Website.

Vom Wegwerf-Chip zum Webserver

Die eigentliche Herausforderung bestand darin, den Chip ohne eingebaute Netzwerkschnittstelle mit dem Internet zu verbinden. Ionescu löste dies über eine clevere Methode namens Semihosting, bei der ein an den Chip angeschlossener Computer die Netzwerkkommunikation über eine Debug-Schnittstelle übernimmt.

Mittels des alten Serial Line Internet Protocol (SLIP) und einer Kette von Software-Tools auf einem Linux-Rechner baute er eine funktionierende, wenn auch langsame Verbindung auf. Auf dem winzigen Chip selbst läuft „uIP“, ein extrem ressourcensparender TCP/IP-Stack. Nach anfänglichen Performance-Problemen optimierte er den Datentransfer so weit, dass die Seite in unter 200 Millisekunden laden konnte.

Eine Botschaft, die im Netz ankommt

Dass das Projekt einen Nerv trifft, zeigte die Reaktion der Community, nachdem es auf dem Tech-Forum Hacker News geteilt wurde. Der kleine Server brach unter der Last der Anfragen sofort zusammen – ein Phänomen, das als „Hug of Death“ bekannt ist. Die von Ionescu gewählte Domain für seinen Vape-Server – ewaste.fka.wtf – unterstreicht dabei die eigentliche Botschaft: Es geht um Elektroschrott.

Das Projekt ist mehr als eine technische Spielerei. Es wirft ein Schlaglicht auf die Absurdität, dass hochintegrierte Bauteile, die voll funktionsfähige Computer sind, für ein Produkt verwendet werden, dessen Lebenszyklus nach wenigen Hundert Zügen endet. Diese Entwicklung wird auch durch Analysen wie die des Embedded-Spezialisten Jay Carlson gestützt, der erklärt, warum solche leistungsfähigen ARM-Chips inzwischen billiger in der Massenproduktion sind als simplere Logikschaltungen.

Das eigentliche Problem ist nicht der Chip

So beeindruckend das Projekt aus technischer Sicht ist, so deutlich macht es doch das dahinterliegende Problem der Ressourcenverschwendung. In jeder dieser Einweg-E-Zigaretten steckt nicht nur ein solcher Chip, sondern auch ein Lithium-Ionen-Akku, der nach einmaligem Gebrauch entsorgt wird.

Die wachsende Menge an Elektroschrott aus solchen und ähnlichen Einwegprodukten stellt eine ernsthafte ökologische Belastung dar. Projekte wie der Vape-Server können die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken und eine Debatte anstoßen, ob es wirklich notwendig ist, derart fähige Technik für den einmaligen Gebrauch zu konzipieren.

