Vera C. Rubin Observatorium: Einblicke in die größte Kamera der Welt

Hoch oben auf dem 2.700 Meter hohen Cerro Pachón in Chile ist die Luft klar und trocken, sodass nur wenige Wolken den Blick auf die Sterne versperren. Hier wird voraussichtlich im Juli 2025 das Vera C. Rubin Observatorium in Betrieb gehen, um alle drei Tage ein neues Bild des kompletten Nachthimmels zu erstellen.