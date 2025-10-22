Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Heftige Verbalattacken gegen Trump-Minister Duffy: Elon Musk bangt um Nasa-Milliarden für SpaceX

Bis zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump 2029 will die Nasa auf den Mond – mit oder ohne SpaceX, wie Nasa-Administrator Sean Duffy drohte. SpaceX-CEO Elon Musk gefällt das gar nicht. Das zeigt er mit heftigen verbalen Angriffen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Nasa SpaceX Mond
Mondmission der Nasa: Schafft SpaceX die Wende? (Bild: SpaceX)

In einem Interview am 20. Oktober 2025 war US-Verkehrsminister Sean Duffy, in dieser Funktion auch kommissarischer Nasa-Administrator, in puncto geplanter Mondlandung in die Offensive gegangen. Eigentlich war SpaceX für den entsprechenden knapp drei Milliarden US-Dollar schweren Vertrag vorgesehen.

Anzeige
Anzeige

Nasa bandelt mit SpaceX-Rivalen an

Doch Duffy hatte Elon Musks Raumfahrtfirma vorgeworfen, „hinter dem Zeitplan“ zu sein. Daher werde er den Vertrag öffnen und etwa den SpaceX-Rivalen Blue Origin mit an den Verhandlungstisch holen. Man wolle nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten – sondern bis 2029, dem Ende von Donald Trumps Amtszeit, Astronaut:innen zum Mond bringen.

Empfehlungen der Redaktion

Tatsächlich ist die Mondmission Artemis 3 mehrfach verschoben worden, was allerdings nicht immer unbedingt die Schuld von SpaceX war. Aktuell gilt das Jahr 2028 als realistische Option für einen Start, ursprünglich war die Landung in der Südpolregion des Mondes allerdings schon für 2024 geplant.

Anzeige
Anzeige

Musk nimmt Duffy persönlich ins Visier

Musk reagierte schon am 20. Oktober per X auf die Nasa-Ansage. Zunächst mit dem Hinweis, dass Blue Origin bisher noch keine „nützliche“ Flacht ins All gebracht habe, geschweige denn zum Mond. Einen Tag später legte Musk dann aber nach – und attackierte Duffy persönlich.

Die Person, die für das Raumfahrtprogramm der USA verantwortlich sei, könne keinen zweistelligen IQ haben, ließ Musk per X wissen – klar, dass damit Duffy gemeint war. Darüber hinaus beschimpfte Musk den kommissarischen Nasa-Administrator als „Sean Dummy“, dessen Ziel die Vernichtung der Nasa sei, wie die Frankfurter Rundschau schreibt. Auch mit einem homophoben Reel soll Musk auf Duffy gezielt haben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der verbale Rundumschlag folgt auf eine ähnliche Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump wegen dessen Steuer- und Ausgabengesetz, das Musk als „abscheulich“ bezeichnete. Er kündigte sogar an eine eigene Partei gründen zu wollen. Zuvor hatte sich Musk von seinem Posten als Leiter des Kahlschlagministeriums Doge zurückgezogen.

Drängt Trump auf baldigen Mond-Erfolg?

Zuletzt schien der Streit beigelegt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Trump hinter Duffys Vorstoß steckt. „Der Präsident und ich wollen den Mond noch in seiner Amtszeit erreichen“, so der Nasa-Administrator. Im Hintergrund soll zudem die Frage der Duffy-Nachfolge eine Rolle spielen.

Anzeige
Anzeige
12 Bilder ansehen
Artemis 1: Die 12 besten Bilder der Mondmission Quelle: Foto: Dima Zel / Shutterstock

Das Wall Street Journal berichtete, dass die Trump-Administration hierbei wieder den Ex-Astronauten Jared Isaacman, der als Musk-Verbündeter gilt, ins Spiel gebracht haben soll. Isaacman war von Trump zuvor genau in jener Woche ausgebootet worden, als Musk sein Doge-Amt niederlegte.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren