Heftige Verbalattacken gegen Trump-Minister Duffy: Elon Musk bangt um Nasa-Milliarden für SpaceX

In einem Interview am 20. Oktober 2025 war US-Verkehrsminister Sean Duffy, in dieser Funktion auch kommissarischer Nasa-Administrator, in puncto geplanter Mondlandung in die Offensive gegangen. Eigentlich war SpaceX für den entsprechenden knapp drei Milliarden US-Dollar schweren Vertrag vorgesehen.

Nasa bandelt mit SpaceX-Rivalen an

Doch Duffy hatte Elon Musks Raumfahrtfirma vorgeworfen, „hinter dem Zeitplan“ zu sein. Daher werde er den Vertrag öffnen und etwa den SpaceX-Rivalen Blue Origin mit an den Verhandlungstisch holen. Man wolle nicht auf ein einzelnes Unternehmen warten – sondern bis 2029, dem Ende von Donald Trumps Amtszeit, Astronaut:innen zum Mond bringen.

Tatsächlich ist die Mondmission Artemis 3 mehrfach verschoben worden, was allerdings nicht immer unbedingt die Schuld von SpaceX war. Aktuell gilt das Jahr 2028 als realistische Option für einen Start, ursprünglich war die Landung in der Südpolregion des Mondes allerdings schon für 2024 geplant.

Musk nimmt Duffy persönlich ins Visier

Musk reagierte schon am 20. Oktober per X auf die Nasa-Ansage. Zunächst mit dem Hinweis, dass Blue Origin bisher noch keine „nützliche“ Flacht ins All gebracht habe, geschweige denn zum Mond. Einen Tag später legte Musk dann aber nach – und attackierte Duffy persönlich.

Die Person, die für das Raumfahrtprogramm der USA verantwortlich sei, könne keinen zweistelligen IQ haben, ließ Musk per X wissen – klar, dass damit Duffy gemeint war. Darüber hinaus beschimpfte Musk den kommissarischen Nasa-Administrator als „Sean Dummy“, dessen Ziel die Vernichtung der Nasa sei, wie die Frankfurter Rundschau schreibt. Auch mit einem homophoben Reel soll Musk auf Duffy gezielt haben.

Der verbale Rundumschlag folgt auf eine ähnliche Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump wegen dessen Steuer- und Ausgabengesetz, das Musk als „abscheulich“ bezeichnete. Er kündigte sogar an eine eigene Partei gründen zu wollen. Zuvor hatte sich Musk von seinem Posten als Leiter des Kahlschlagministeriums Doge zurückgezogen.

Drängt Trump auf baldigen Mond-Erfolg?

Zuletzt schien der Streit beigelegt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Trump hinter Duffys Vorstoß steckt. „Der Präsident und ich wollen den Mond noch in seiner Amtszeit erreichen“, so der Nasa-Administrator. Im Hintergrund soll zudem die Frage der Duffy-Nachfolge eine Rolle spielen.

Das Wall Street Journal berichtete, dass die Trump-Administration hierbei wieder den Ex-Astronauten Jared Isaacman, der als Musk-Verbündeter gilt, ins Spiel gebracht haben soll. Isaacman war von Trump zuvor genau in jener Woche ausgebootet worden, als Musk sein Doge-Amt niederlegte.