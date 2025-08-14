Verbessert ein Laptop mit zwei Bildschirmen das Arbeiten? Wir haben es ausprobiert

Zuerst waren es die Smartphones. Plötzlich waren sie faltbar, hatten zwei Bildschirme. Und während für viele immer noch nicht ganz klar ist, welchen Nutzen das eigentlich haben soll, legen die ersten Hersteller schon nach: Smartphones mit drei Bildschirmen! Einerseits geht der Trend ganz weg vom Bildschirm; AR- und VR-Headsets sollen sie überflüssig machen. Andererseits scheint die Industrie ihr Heil in immer mehr Bildschirmen zu suchen.