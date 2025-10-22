KI-Pioniere, Tech-Gurus und mehr: Prominente fordern Verbot von Superintelligenz-Entwicklung

Schon 2029 könnte eine KI zur Superintelligenz aufsteigen, die den Menschen überlegen sei – meint zumindest KI-Experte und Zukunftsforscher Ray Kurzweil. Die Gefahren ließen sich nur durch eine Verschmelzung von Menschen mit der KI beherrschen. Keine schönen Aussichten.

Branche sorgt sich um KI-Sicherheit

Ebenfalls kaum beruhigend: Laut der Sicherheitsexpertin Yael Tauman Kalai hätten sogar Angestellte von Anthropic, OpenAI oder Google Angst vor der rasanten KI-Entwicklung. Sie würden sich große Sorgen machen, „dass KI nicht sicher ist“.

Diese und weitere Sorgen adressiert jetzt ein Brief, den Hunderte hochrangige Branchenkenner:innen und Politiker:innen sowie zahlreiche Prominente unterschrieben haben. In der sogenannten „Erklärung zur Superintelligenz“ wird ein – zumindest vorübergehendes – Verbot der Weiterentwicklung einer solchen KI-Superintelligenz gefordert.

Stopp für Superintelligenz-Entwicklung

Diese Verbot dürfe erst aufgehoben werden, wenn zum einen ein „wissenschaftlicher Konsens dazu besteht, dass dies sicher und kontrollierbar erfolgen kann“. Darüber hinaus sei eine starke Zustimmung der Öffentlichkeit Voraussetzung dafür, dass die Entwicklung einer KI-Superintelligenz irgendwann fortgesetzt werden könnte.

Der Brief entfacht sein potenzielle Wucht allerdings weniger wegen der Forderungen, sondern vielmehr wegen der Prominenz seiner Unterzeichner:innen. So ist der KI-Pionier und Nobelpreisträger Geoffrey Hinton ebenso an Bord wie die in KI-Kreisen als äußerst angesehene Experten geltenden Yoshua Bengio und Stuart Russell.

KI-Brandbrief mit prominenten Unterzeichnern

Zudem haben weitere Nobelpreisträger:innen wie Beatrice Fihn, Frank Wilczek, John C. Mather und Daron Acemoglu die Erklärung unterschrieben. Auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Virgin-Gründer Richard Branson sowie viele Sicherheitspolitiker:innen und Wirtschaftsvertreter:innen zeigen mit ihrer Unterschrift Präsenz.

Für Schlagzeilen auch außerhalb von Tech-Medien dürften wiederum die Unterschriften von Prinz Harry und Meghan sowie dem US-Rapper Will.I.am und der Musikerin Grimes oder dem Starautor Yuval Noah Harari und Regisseur Stephen Fry sorgen. Prinz Harry etwa erklärte, dass die KI der Menschheit dienen und sie nicht ersetzen sollte. Und: Es komme nicht darauf an, wie schnell die Entwicklung voranschreite, sondern wie klug sie gesteuert werde.

Auslöschung der Menschheit befürchtet

In der Präambel zu der Erklärung heißt es zudem, dass die laut KI-Firmen innerhalb der nächsten zehn Jahre bevorstehende KI-Superintelligenz Bedenken hervorrufe. Die würden „von der wirtschaftlichen Überflüssigkeit und Entmachtung des Menschen über den Verlust von Freiheit, der bürgerlichen Freiheiten, von Würde und Kontrolle bis hin zu Risiken für die nationale Sicherheit und sogar der Sorge vor der potenziellen Auslöschung der Menschheit“ reichen.

Bisher haben fast 3.000 Menschen die von der KI-Sicherheitsorganisation Future of Life Institute organisierte Erklärung unterschrieben. Der Brief ist allerdings nicht der erste, in dem eine Verlangsamung der KI-Entwicklung oder strengere Regeln gefordert werden.

KI-Gefahren: Schon mehrere Briefe geschrieben

Schon 2023 hatten mehrere KI-Führungskräfte, darunter die CEOs von OpenAI und Anthropic, Sam Altman und Dario Amodei, gefordert, dass sich die Politik um das Risiko einer Auslöschung der Menschheit durch KI kümmern solle. Ebenfalls 2023 wollten 33.000 Unterzeichner:innen, darunter Elon Musk, eine sechsmonatige Pause für KI-Experimente.

Sowohl Altman und Amodei als auch Musk sowie Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman und der KI- und Krypto-Verantwortliche des Weißen Hauses, David Sacks, haben den aktuellen Brief übrigens nicht unterschrieben, wie Gizmodo schreibt. Aber auch sie haben sich in der Vergangenheit teils durchaus kritisch zu möglichen KI-Gefahren geäußert.