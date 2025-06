Verbraucherschützer klagen gegen Vodafone: So schließt du dich 100.000 anderen Klägern an

Der Klage gegen Vodafone schließen sich immer mehr Kund:innen an. (Bild: Shutterstock/Alexander Fedosov)

2023 erreichte zahlreiche Vodafone-Kund:innen ein Schreiben des Anbieters. Das Telekommunikationsunternehmen teilte ihnen mit, dass eine Preiserhöhung ansteht. Für Festnetz- und Kabelanschlüsse wurden fünf Euro mehr im Monat fällig. Nachdem Vodafone-Kund:innen diese Preisanpassung an die Verbraucherzentrale gemeldet hatten, reichte diese Ende 2023 eine Sammelklage ein.

Sammelklage gegen Vodafone: So kannst du dich noch anschließen

Laut der Verbraucherzentrale läuft die Klage mittlerweile seit November 2023. Seit dem 23. April 2024 haben Vodafone-Kund:innen die Möglichkeit, sich der Klage anzuschließen. Und die Zahl der Betroffenen, die auf Rückzahlungen hoffen, ist mittlerweile stark gestiegen. In den ersten Wochen nach der Klageeinreichung meldeten sich mehr als 10.000 Menschen bei der VZBZ. Jetzt ist die Zahl auf über 100.000 Vodafone-Kund:innen angestiegen.

Ziel laut der Verbraucherzentrale ist es, den Betroffenen ihr Geld zurückzugeben. Ferner soll Vodafone verpflichtet werden, Zinsen für die Dauer des Prozesses zu zahlen. Je nach Kund:in kann der Betrag, der am Ende möglicherweise zurückerstattet wird, stark variieren – abhängig davon, wie lange sie die Preiserhöhung bezahlt haben. Ob die Klage für die Kund:innen positiv ausfällt, steht aber weiterhin offen.

Um zu prüfen, ob du an der Sammelklage teilnehmen kannst, hat die Verbraucherzentrale einen Klage-Check eingerichtet. Dort wird zunächst sichergestellt, dass du wirklich einen Vertrag bei einer Vodafone GmbH abgeschlossen hast und ob es sich tatsächlich um einen Festnetz- oder Internetvertrag handelt. Zudem fragt dich die Verbraucherzentrale, ob du der Preiserhöhung aktiv zugestimmt hast. Nur wenn du nicht aktiv zugestimmt hast, kannst du der Sammelklage beitreten.

Am Ende bekommst du einen vorgefertigten Text, den du beim Bundesamt für Justiz in das Klageregister kopieren kannst, nachdem du dich dafür angemeldet hast. Dafür benötigst du die Kundennummer für den betroffenen Vertrag sowie den genauen Namen des Tarifs. Eine genaue Anmeldefrist gibt es noch nicht. Der erste Termin der mündlichen Verhandlung findet am 3. Dezember 2025 statt. Diese kann aber noch verschoben oder mehrere Verhandlungen angesetzt werden. Nach der letzten mündlichen Verhandlung hast du noch drei Wochen Zeit, dich der Sammelklage final anzuschließen.

