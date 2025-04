News

Verbraucherzentrale warnt: Diese Amazon-Mail solltest du sofort löschen

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Welle an Phishing-Mails, die im Namen von Amazon an Kund:innen des E-Commerce-Konzerns verschickt werden. Was Empfänger:innen solcher E-Mails jetzt tun beziehungsweise lassen sollten.