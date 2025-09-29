Per Post zum Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle an eure Ausweisdaten kommen wollen

Online-Betrüger:innen werden immer erfinderischer, um an sensible Daten zu gelangen. Eine neue Masche, vor der Verbraucherzentralen warnen: Gefälschte Schreiben werden per Post verschickt, um so vermeintlich seriöser zu wirken. In einem zweiten Schritt werden dann vermeintliche Online-Identifizierungsverfahren missbraucht, um an die persönlichen Daten der Opfer zu gelangen.

Post von angeblichen Schweizer Anwaltskanzleien

Derzeit kursieren etwa Schreiben von angeblichen Schweizer Anwaltskanzleien. In diesen suggerieren die Kriminellen, dass die per Post angeschriebenen Personen Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit Gewinnspielen oder Kryptowährungen geworden seien. In dem Schreiben steht, dass ihnen angeblich ein Schadensersatz von mehreren tausend Euro zustehe – das Ganze sei gerichtlich bestätigt.

Dann kommt der gefährliche Teil des Schreibens: Um an die Summe zu gelangen, müssten sie sich lediglich per Whatsapp, Telefon oder E-Mail identifizieren. Gehen die Opfer darauf ein, haben die Kriminellen ihr Ziel erreicht: die Daten von Personalausweis- oder anderen Ausweisdokumenten.

„Ziel ist es, über Whatsapp oder andere Wege an Informationen zu gelangen, um im Namen der Betroffenen beispielsweise illegale Konten zu eröffnen oder Kredite aufzunehmen“, erklärte Joshua Jahn, Pressesprecher der Verbraucherzentrale Brandenburg, in einer Pressemitteilung. „Wir raten dringend davon ab, persönliche Daten oder gar Ausweiskopien über Whatsapp oder Telefon zu senden.“

Wer sich Abzockern gegenüber mit dem Personalausweis identifiziere, „riskiert, dass die eigene Identität für kriminelle Machenschaften genutzt wird“, betonte Jahn. Verbraucher:innen sollten stets prüfen, wer eine Identifizierung verlangt.

Experte rät, Strafanzeige zu erstatten

Um an persönliche Daten zu gelangen, geben sich Betrüger:innen auch als Mitarbeitende von Banken oder Plattformen für Kryptowährungen aus und arbeiten dabei beispielsweise auch mit gefälschten Stellenangeboten. So sind den Verbraucherzentralen Fälle bekannt, in denen den Opfern Auszahlungen auf vermeintlichen Kryptoplattformen in Aussicht gestellt werden. Um an diese zu gelangen, bedarf es einer angeblichen Legitimierung über Whatsapp.

Um diesem kriminellen Phänomen entgegenwirken zu können, rät Joshua Jahn: „Wer von Betrügern aufgefordert wird, sich zu identifizieren, sollte Strafanzeige erstatten.“