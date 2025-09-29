Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Per Post zum Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle an eure Ausweisdaten kommen wollen

Kriminelle versuchen, über gefälschte postalische Schreiben an die Ausweisdaten von Bürger:innen zu gelangen. So könnt ihr euch vor solchen Betrugsversuchen schützen.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Per Post zum Whatsapp-Betrug: Wie Kriminelle an eure Ausweisdaten kommen wollen

Über Whatsapp versuchen Betrüger:innen, an sensible Daten zu gelangen. (Bild: Shutterstock/tete_escape)

Online-Betrüger:innen werden immer erfinderischer, um an sensible Daten zu gelangen. Eine neue Masche, vor der Verbraucherzentralen warnen: Gefälschte Schreiben werden per Post verschickt, um so vermeintlich seriöser zu wirken. In einem zweiten Schritt werden dann vermeintliche Online-Identifizierungsverfahren missbraucht, um an die persönlichen Daten der Opfer zu gelangen.

Anzeige
Anzeige

Post von angeblichen Schweizer Anwaltskanzleien

Derzeit kursieren etwa Schreiben von angeblichen Schweizer Anwaltskanzleien. In diesen suggerieren die Kriminellen, dass die per Post angeschriebenen Personen Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit Gewinnspielen oder Kryptowährungen geworden seien. In dem Schreiben steht, dass ihnen angeblich ein Schadensersatz von mehreren tausend Euro zustehe – das Ganze sei gerichtlich bestätigt.

Empfehlungen der Redaktion

Dann kommt der gefährliche Teil des Schreibens: Um an die Summe zu gelangen, müssten sie sich lediglich per Whatsapp, Telefon oder E-Mail identifizieren. Gehen die Opfer darauf ein, haben die Kriminellen ihr Ziel erreicht: die Daten von Personalausweis- oder anderen Ausweisdokumenten.

Anzeige
Anzeige

Mit euren gestohlenen Daten könnten illegale Konten eröffnet werden

„Ziel ist es, über Whatsapp oder andere Wege an Informationen zu gelangen, um im Namen der Betroffenen beispielsweise illegale Konten zu eröffnen oder Kredite aufzunehmen“, erklärte Joshua Jahn, Pressesprecher der Verbraucherzentrale Brandenburg, in einer Pressemitteilung. „Wir raten dringend davon ab, persönliche Daten oder gar Ausweiskopien über Whatsapp oder Telefon zu senden.“

Wer sich Abzockern gegenüber mit dem Personalausweis identifiziere, „riskiert, dass die eigene Identität für kriminelle Machenschaften genutzt wird“, betonte Jahn. Verbraucher:innen sollten stets prüfen, wer eine Identifizierung verlangt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

Winzip
11 Bilder ansehen
Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Experte rät, Strafanzeige zu erstatten

Um an persönliche Daten zu gelangen, geben sich Betrüger:innen auch als Mitarbeitende von Banken oder Plattformen für Kryptowährungen aus und arbeiten dabei beispielsweise auch mit gefälschten Stellenangeboten. So sind den Verbraucherzentralen Fälle bekannt, in denen den Opfern Auszahlungen auf vermeintlichen Kryptoplattformen in Aussicht gestellt werden. Um an diese zu gelangen, bedarf es einer angeblichen Legitimierung über Whatsapp.

Um diesem kriminellen Phänomen entgegenwirken zu können, rät Joshua Jahn: „Wer von Betrügern aufgefordert wird, sich zu identifizieren, sollte Strafanzeige erstatten.“

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren