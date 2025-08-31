Was verdienen Influencer? Marketerin gibt Einblicke in die Arbeit mit Creatorn

Jeanette Okwu ist Gründerin und CEO der Agentur Beyondinfluence. Außerdem ist sie Chairwoman beim Bundesverband Influencer Marketing e.V.. (Montage: Beyondinfluencer / t3n)

„Es geht bei uns zu wie an der Börse“, sagt Jeanette Okwu. So beschreibt die Gründerin der Agentur Beyondinfluence die Verhandlungen zwischen Unternehmen und Influencer:innen. Im Podcast „t3n Interview” gibt sie Einblicke zur Zusammenarbeit mit Influencer:innen: Sie spricht über Verdienst, Ablauf von Kooperationen und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz.

Der übliche Ablauf einer ersten Kooperation zwischen Influencer:in und Unternehmen startet mit einem Testvideo. Zuerst wird es im Feed des:der Creator:in gepostet, zwei Tage später folgt in der Regel ein Hinweis auf die Werbung in der Story. Wiederum zwei Tage später folgt eine erneute Erinnerung.

CPM als Basis für Influencer-Bezahlung

Mehr und mehr sind zudem Affiliate-Links üblich. Influencer:innen verdienen dabei anteilig an den Bestellungen, die über ihren Link getätigt werden. Laut Okwu sorgt das in der Regel für mehr Werbe-Postings und erhöhe den Ansporn der Influencer:innen.

Schwierig seien teilweise die Einigungen zur Bezahlung zwischen Unternehmen und Content-Creator:innen. „Die Zeiten für von 100 Euro für einen Post sind vorbei“, sagt sie. Gleichzeitig würden Influencer:innen teilweise absolut überhöhte Summen fordern. Realistisch sei ein Cost-per-Mille, der CPM, – also ein Preis Tausend-Kontakt-Preis – von 30 bis 40 Euro. Bei dieser Basis verdienen Influencer:innen mit etwa 500.000 Follower:innen an einer Kooperation 15.000 Euro vor Steuern.

Kleinere Profile bringen mehr Konvertierungen

Unternehmen könnten laut Okwu bei einem Budget von insgesamt 50.000 Euro mehrere Content-Creator:innen einkaufen. Möglich wären etwa zwei größere Influencer:innen mit etwa 500.000 Follower:innen. Zusätzlich wäre bei dieser Kalkulation die Zusammenarbeit mit maximal zehn Content-Creator:innen mit unter 100.000 Follower:innen sowie einige mit 100.000 bis 300.000 Follower:innen möglich.

Generell empfiehlt Okwu Firmen auch die Zusammenarbeit mit kleineren Profilen: Bei weniger Follower:innen sei die Konvertierungsrate höher, da die gefühlte Nähe höher sei. Rein theoretisch könnte auch jemand mit 20 Follower:innen Content-Creator:in werden, sagt sie.

Wann aus einem privaten ein Influencer-Profil wird, beschreibt Okwu in der verlinkten Podcast-Folge. In der Episode bespricht sie mit Host Stella-Sophie Wojtczak auch die Veränderungen der Branche, besonders durch den zunehmenden Einfluss von Künstlicher Intelligenz.

