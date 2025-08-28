Gründer mit KI-Power: Wie Deutschlands nächste Unicorn-Generation entsteht

Vor 20 Jahren war das Gründen eines Startups in Deutschland vor allem eins: mutig. Es gab kaum Infrastruktur, wenig Kapital und noch weniger Vorbilder. Der Begriff „Startup“ selbst war gar nicht geläufig. Gründerinnen und Gründer waren Pioniere in einer Landschaft, die es praktisch noch nicht gab – neben der verbrannten Erde, die die „New Economy“ ein paar Jahre zuvor hinterlassen hatte.

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Die Gründerszene ist seitdem professioneller geworden – und die Gründerinnen und Gründer vielfältiger: Sie starten individueller, denken globaler, arbeiten flexibler. Statt klassischen Karrierewegen in etablierten Konzernen wählen sie das Offene mit dem Wunsch, etwas Neues zu gestalten. Sie formieren Teams um sich, die über Zeitzonen hinweg funktionieren. Nicht alles ist planbar. Aber vieles ist möglich.

Gründen ist kein Großstadtphänomen mehr

Auch geografisch hat sich einiges getan: Berlin gilt allein wegen seiner Größe zwar weiterhin als Startup-Hauptstadt – aber München holt auf und Uni-Städte wie Aachen, Mannheim oder Darmstadt prägen die Startup-Karte heute mit. Gründen ist kein Großstadtphänomen mehr.

Und jetzt? Immer öfter entstehen Startups mithilfe digitaler Tools. KI unterstützt von der Ideenfindung bis hin zur Produktentwicklung, beim Texten, Coden, Recherchieren. KI verändert das Arbeiten. Startups setzen KI als Kern ihres Produkts ein und erzielen damit Rekordinvestitionen.

Dank KI: Wird das Founder-Trio überflüssig?

Dieser Trend dürfte sich verstärken: KI hilft Gründerinnen und Gründern, noch effizienter zu entwickeln, zu vermarkten und zu skalieren. Das senkt Markteintrittsbarrieren. Potenziell kann ein kleines Team mit einer guten Idee und KI-Unterstützung das schaffen, wofür es früher ein großes Team brauchte. Ob das legendäre „Founder-Trio“ dadurch verschwindet? Schwer zu sagen. Aber sicher ist: Die Art, wie wir Unternehmen starten und führen, entwickelt sich weiter. Und das schneller als je zuvor.

Die nächsten Unicorns entstehen im Labor – an der Schnittstelle von Forschung und Unternehmertum.

Gleichzeitig verschieben sich die Spielfelder. Die nächsten Unicorns entstehen wahrscheinlich nicht mehr auf Social-Media-Plattformen, sondern im Labor. An der Schnittstelle von Forschung und Unternehmertum entstehen Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. In Bereichen wie grüner Chemie, neuer Mobilität, künstlicher Intelligenz, Raumfahrt, Quantencomputing oder Biotechnologie liegen enorme Chancen für bahnbrechende Geschäftsmodelle.

Außerdem kann Deutschland seine Stärken ausspielen: exzellente Forschung und Ingenieurskunst. Wichtig wird sein, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen (vom Zugang zu Kapital über technische Infrastruktur bis hin zu smarten regulatorischen Leitplanken), damit die nächste Generation Startups in Deutschland entstehen und wachsen kann.

Startups: Es gibt Grund für Zuversicht

Das klingt ambitioniert – und das ist es auch. Aber Zuversicht ist mehr als angebracht. Gründerinnen und Gründer von heute denken voraus, finden Wege und denken neu. Und genau das ist unsere größte Chance. Wer gründet, gestaltet. Und wenn viele gestalten, kann Außergewöhnliches entstehen.

Trotz des rasanten Fortschritts liegen die besten Ideen noch immer vor uns. Stellen wir sicher, dass auch in 20 Jahren gilt: Weltklasse made in Germany.

Zum 20-jährigen Jubiläum (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups. Sie hat selbst mehrere Unternehmen im Bildungsbereich gegründet.

