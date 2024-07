Vergessene Websites: Diese Seiten waren mal richtig groß, heute besucht sie kaum noch jemand

Lost Places, also verlorene Orte, sind meistens alte Gebäude. Sie waren früher belebte Häuser, Kinos, Restaurants oder Einkaufspassagen. Heute sind sie vernachlässigt und heruntergekommen. Trotzdem gibt es ganze Communitys, diese Orte aufspüren. Denn Lost Places sind auch ein bisschen wie eine Zeitkapsel. Seit der Schließung gibt es natürlich auch keine Modernisierungen mehr.

Wieso Websites im Internet verloren gehen

Auch im Internet gibt es diese Orte – oder Seiten. So alt, wie das World Wide Web mittlerweile ist, gibt es auch hier ein paar Websites, die mal voller Leben waren. Aktive User:innen haben Beiträge geschrieben, Admins die Seite aktualisiert. Besonders in den 2000ern, zu den Zeiten des Mitmachwebs, ging nichts über Interaktion. Denn was bringt ein soziales Netzwerk ohne User:innen?

Doch irgendwann kristallisierten sich einige Plattformen heraus und viele andere wurden zurückgelassen. Heute gibt es viele der Seiten gar nicht mehr. Es ist ja auch teuer, so eine Plattform am Laufen zu halten und zu pflegen. Dennoch sind ein paar der Websites auch heute noch vorhanden und sogar nutzbar. Welche vergessenen Seiten kennst du noch?

