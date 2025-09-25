Vergesst die Langlebigkeitspille: Wo Longevity-Maßnahmen längst überfällig sind
Für die milliardenschwere Förderung von Longevity-Maßnahmen gibt es gute Argumente: Typische Alterskrankheiten könnten mit ihrer Hilfe künftig vermieden werden. Das würde auch Pflegedienste, Krankenhäuser und Krankenkassen entlasten. Wenn sich allerdings Menschen mit ehrgeizigen Fitnessprogrammen, Ernährungsplänen und zig Pillen auf ewige Jugend trimmen, ist das derzeit nur wenig mehr als ein teures Hobby mit ungewissem Ausgang. Wann das erste Langlebigkeitsmedikament ohne größere unerwünschte Nebenwirkungen verfügbar sein wird, steht noch in den Sternen. Und auch, ob am Ende alle davon profitieren können.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.