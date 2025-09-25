Anzeige
MIT Technology Review Kommentar
Vergesst die Langlebigkeitspille: Wo Longevity-Maßnahmen längst überfällig sind

Wer die durchschnittliche Lebenserwartung einer Gesellschaft anheben will, sollte sich auch mit dem unteren Ende der Skala beschäftigen, meint unsere Autorin.

Andrea Hoferichter Von Andrea Hoferichter
4 Min.
Vergesst die Langlebigkeitspille: Wo Longevity-Maßnahmen längst überfällig sind
Der Smog in Neu-Delhi trifft besonders die ärmeren Menschen. Sauberere Luft würde die durchschnittliche Lebenserwartung der indischen Bevölkerung vermutlich signifikant anheben – ganz ohne Longevity-Maßnahmen. (Foto: imago images / Hindustan Times)

Für die milliardenschwere Förderung von Longevity-Maßnahmen gibt es gute Argumente: Typische Alterskrankheiten könnten mit ihrer Hilfe künftig vermieden werden. Das würde auch Pflegedienste, Krankenhäuser und Krankenkassen entlasten. Wenn sich allerdings Menschen mit ehrgeizigen Fitnessprogrammen, Ernährungsplänen und zig Pillen auf ewige Jugend trimmen, ist das derzeit nur wenig mehr als ein teures Hobby mit ungewissem Ausgang. Wann das erste Langlebigkeitsmedikament ohne größere unerwünschte Nebenwirkungen verfügbar sein wird, steht noch in den Sternen. Und auch, ob am Ende alle davon profitieren können.

Andrea Hoferichter
Andrea Hoferichter

Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.
