Vergiss Tech-Skills: Mit diesen Fähigkeiten machst du Karriere

Um einen der begehrten Jobs bei Apple zu ergattern, sollten Bewerber:innen vor allem über die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Kreativität und Neugier verfügen, wie Konzernchef Steve Jobs einmal verraten hat. Erst danach schaue man bei dem iPhone-Konzern auf das Vorhandensein von Fachwissen.

ChatGPT verändert Skill-Profil in Tech-Firmen

Mit dem durchschlagenden Erfolg von KI-Tools wie ChatGPT dürfte sich das Skill-Profil in Tech-Unternehmen noch einmal deutlich verschieben, wie der Recruiting-Profi Terry Petzold erklärt. Und zwar weg von Tech-Skills wie Datenanalyse oder Programmieren.

Noch vor zweieinhalb Jahren seien Firmen verzweifelt auf der Suche nach Programmierer:innen gewesen, erklärt Petzold gegenüber CNBC. Kaum sechs Monate später sei ChatGPT auf den Markt gekommen, „und jetzt ist Coding nicht mehr die Zukunft“.

Technologie-Kenntnisse frisch halten

Natürlich sei es wichtig, sich in Sachen IT-Kenntnissen immer auf dem neuesten Stand zu halten. Die Technologie hinter einem Produkt oder in einem Unternehmen sollten Mitarbeiter:innen auch verstehen, wenn sie im Marketing oder Vertrieb arbeiteten, so Petzold.

Aber: Die Firmen könnten ihren Mitarbeiter:innen spezielle Tech-Skills schnell beibringen, wenn sie erst einmal an Bord seien – auch mit KI-Support. Die Führungskräfte seien derweil daran interessiert, Menschen mit ganz anderen Skills einzustellen.

Soft-Skills als Zukunft der Tech-Branche

Die Zukunft liege nicht notwendigerweise im technologischen Bereich, sondern in den Soft-Skills. Der Bereich emotionale Intelligenz, so nehme er es in seiner Recruiting-Tätigkeit wahr, sei die Zukunft für Tech-Talente, so Petzold.

Mit emotionaler Intelligenz (EQ), so die Idee, steigt die Fähigkeit, Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen oder eine Führungsrolle zu übernommen. Die IT-Führungskräfte der Zukunft verfügen laut Petzold über einen starken EQ sowie Soft- und Business-Skills.

Konflikte meistern und gut kommunizieren

Dabei geht es vor allem um Kommunikation sowie die Fähigkeit, Herausforderungen und Konflikte zu meistern und unbeschadet daraus hervorzugehen. Diese Fähigkeiten würden bei Bewerbungen besonders herausstechen, so Petzold, der Managing Partner einer Recruiting-Firma für Tech-Führungskräfte ist.

Zu den gesuchten Fähigkeiten gehört demnach etwa das Managen von Konflikten, das Führen kritischer Gespräche sowie der Umgang mit und das Weitergeben von konstruktivem Feedback. Ebenfalls wichtig ist es laut Petzold, dass man den Vorgesetzten Ideen überzeugend präsentieren könne.