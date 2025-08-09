Nervenschonend Vermögen aufbauen: Warum Diversifikation wichtiger ist als die nächste Hype-Aktie

Wenn sein Geld langfristig und breit gestreut investiert, kann in der Regel gelassen aufs Portfolio schauen. (Foto: insta_photos / Shutterstock)

Stell dir vor, du hättest vor fünf Jahren 1.000 Euro in Nvidia-Aktien gesteckt. Heute wärst du um satte 14.000 Euro reicher! Oder nimm Novo Nordisk: Dank des Ozempic-Booms haben Anleger hier traumhafte Renditen eingefahren. Und wer kann schon die Gamestop-Saga vergessen, bei der Reddit-Nutzer sich binnen Tagen an der Börse zu Millionären zockten?

Mehr als nur ein Modewort: Was bringt Diversifikation?

Bei solchen Zahlen fragst du dich vermutlich, warum du dein Geld in langweilige ETF stecken solltest, wenn man doch mit den richtigen Einzelaktien über Nacht zum Millionär werden könnte. Eine verlockende Überlegung – mit dem Zauberwort des Investierens als Einwand: Diversifikation. Doch warum ist Diversifizieren, also eine breite Streuung über verschiedene Investments, bei der Geldanlage so essenziell?

Das klassische Argument für eine weltweite und branchenübergreifende Diversifikation lautet: Wenn du breit gestreut investierst, reduzierst du das Risiko.

Ein Beispiel: Stell dir vor, du hast ein Depot mit nur einer Aktie. Kommt es hier zu einer Krise und das Unternehmen geht im schlimmsten Fall pleite, ist deine Aktie wertlos und dein investiertes Kapital weg. Hast du hingegen 20 unterschiedliche Aktien im Portfolio und eine davon erleidet Schiffbruch, ist nur ein Teil deines Vermögens davon betroffen. Verluste bleiben zwar weiterhin möglich, aber die Gefahr eines Totalverlusts sinkt.

Das Risiko, das du hier reduzierst, ist das sogenannte unsystematische Risiko: die Gefahr, dass ein einzelnes Unternehmen pleitegeht, einen Skandal erlebt oder von der Konkurrenz abgehängt wird. Denk nur an Wirecard oder die eingangs erwähnte Gamestop-Aktie: einst High-Flyer und Börsenlieblinge, heute Mahnmale für Anleger, die dem Hype zu spät oder zu lange gefolgt sind und alles auf eine Karte gesetzt haben. Diese Art des Risikos betrifft also einzelne Titel und lässt sich mit einem bunten Korb an Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen weitestgehend wegdiversifizieren.

Keine Panik, wenn es doch mal crasht

Doch selbst der farbenfreudigste Korb an Aktien ist nicht vor allen Gefahren gefeit, denn ein Restrisiko bleibt: das sogenannte systematische Risiko. Durch Krisen, politische Ereignisse, Weltgeschehen, Zinsen, Wechselkurse und mittlerweile wieder Zölle – oder zumindest deren Androhung – kann der Aktienmarkt insgesamt auf Talfahrt geschickt werden. Dieses generelle Marktrisiko lässt selbst ein sehr stark diversifiziertes Portfolio nicht kalt. Hiergegen gibt es kurzfristig keine Vermeidungsstrategie. Ein gewisses Risiko musst du auf der Jagd nach Rendite immer eingehen.

So kommt es unweigerlich zu Abwärtsphasen und gelegentlich auch zu Kursstürzen an den Börsen. Wilde Achterbahnfahrten bei den Preisen einzelner Aktien können für regelrechte Schweißausbrüche bei Aktionären sorgen, die nur Aktien weniger Unternehmen im Depot haben.

Ein flaues Gefühl im Magen kann im Zuge großer Abschwünge auch bei ETF-Investoren auftreten. Allerdings sind die Schwankungen hier in der Regel weitaus weniger dramatisch als bei einzelnen Titeln. Das ist Diversifikation in Aktion: Kurskapriolen einzelner Aktien werden durch die Vielzahl an Titeln im Aktienkorb geglättet. Eine bessere Performance in anderen Regionen und Branchen federt die Verluste einzelner Aktien ab.

Rückblickend ist reich werden einfach

Unser Gehirn spielt uns ständig Streiche: Hattest du schon mal im Nachhinein das Gefühl, dass du eine bessere Entscheidung hättest treffen können? Warum erscheinen uns manche (Miss-)Erfolge im Rückblick so offensichtlich und vorhersehbar? Stell dir vor, du könntest in die Vergangenheit reisen und in Aktien von Unternehmen investieren, die später zu Weltmarktführern wurden. Wie einfach erscheint es uns heute, die Gewinner von morgen zu identifizieren, wenn wir auf die Erfolgsgeschichten von Apple oder Amazon zurückblicken?

Die eingangs erwähnten Reichmacher-Beispiele fallen in die Kategorie des Hindsight-Bias (Rückschaufehler): „Hättest du bloß damals in Nvidia investiert, war doch offensichtlich, dass die durchstarten!“ Klar, im Nachhinein sehen wir alle Gewinner-Aktien als logisch und vorhersagbar. Aber versuch mal, das nächste Apple oder Amazon ausfindig zu machen, bevor die Aktie abhebt. Denn welche die richtige Aktie ist, die dich schnell in den siebenstelligen Vermögensbereich katapultiert, ist nicht seriös prognostizierbar.

„Hätte ich vor 40 Jahren einen Euro in Apple investiert.“ Solche Gedankenspiele sind eine nette Motivation, um generell frühzeitig mit dem Investieren zu starten. Sie sollten aber nicht als Anreiz zum Stock-Picking, also der Auswahl einzelner Aktien, verstanden werden. Denn hättest du alles in Enron, WorldCom, Lehman Brothers oder Parmalat gesteckt, wäre dein Geld jetzt weg.

Survival of the richest

Die Firmennamen sagen dir nichts? Perfekte Demonstration des nächsten Denkfehlers, dem Survivorship-Bias (Überlebenden-Verzerrung): Wir hören ständig von Warren Buffett und anderen Börsenlegenden, die mit Einzelaktien ihr Vermögen auf unvorstellbare Summen vermehrt haben. Aber wie viele Investoren haben sich an vermeintlich heißen Aktientipps die Finger verbrannt? Dazu gehören die oben genannten Aktien, die durch Skandale und spektakuläre Pleiten zum Milliardengrab für viele Anleger wurden.

Die meisten fruchtlosen Investoren machen – im Gegensatz zu den (Erfolg-)Reichen – in der Regel keine Schlagzeilen, sondern verschwinden stillschweigend vom Börsenparkett. Lass dich nicht von Erfolgsstorys anderer blenden und dich und dein Depot nicht von Meme-Stocks oder hochgejubelten Hype-Aktien aus der Balance bringen: Sie sind nicht repräsentativ. Denn hinter jeder Erfolgsstory, die zum Nachahmen verleitet, verstecken sich zahllose Fehlschläge, von denen du nie etwas hören wirst. Denn wer prahlt schon gerne mit Misserfolgen und Verlusten?

Wie kannst du einfach diversifizieren?

Mit ETFs, also börsengehandelten Fonds, die einen Index abbilden, bleiben dir hohe Risiken einzelner Werte und der Aufwand, die richtige Aktie zu finden, erspart. Ein ETF bildet regelbasiert einen großen Korb mit hunderten Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen ab, ohne dass du dir den Kopf über die potenziellen High-Flyer von morgen zerbrechen musst. Damit sicherst du dir ohne Aufwand die durchschnittliche Rendite des gesamten Marktes. Die Devise lautet: diversifizieren statt riskieren und investieren statt spekulieren.

Breit gestreut, nie bereut

Diversifikation macht dich nicht über Nacht zum Millionär. Dafür lässt sie dich ruhig schlafen, während du passiv und langfristig Vermögen aufbaust. Denn Rendite ist nur die eine Seite der Medaille: Hohe Renditen und hohes Risiko sind untrennbar miteinander verbunden.

Aber mal ehrlich: Wenn riskante Einzelinvestments immer funktionieren würden, würden wir alle Cocktail-schlürfend am Strand auf den Malediven liegen. Die Realität sieht anders aus – auf jeden Gewinner kommen dutzende Verlierer, von denen du nie hörst. Deshalb: besser breit gestreut investieren und auf die Wunderwirkung der Diversifikation setzen.

Ja, du verpasst damit den nächsten Nvidia-Hype. Aber du vermeidest auch den nächsten Wirecard-Crash. In einer Welt voller Unwägbarkeiten ist das viel wert. Denn am Ende gewinnt nicht, wer die höchsten Spitzen erreicht, sondern wer am längsten durchhält. Breit gestreut, nie bereut – diese Börsenweisheit hat einen stichhaltigen Grund: Sie funktioniert und beruhigt die Nerven. Und um weiter zu deiner Beruhigung beizutragen: Mit einem weltweit gestreuten ETF bist du indirekt auch an Nvidia und Co. beteiligt.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.

Maximilian Thomaser

Maximilian Thomaser arbeitet seit 2024 bei Finanzfluss. Als Redakteur im Bereich Geldanlage und Banking vergleicht er Finanzprodukte und verfasst Blogartikel und Ratgeber. Zuvor studierte Max Wirtschaft und Recht sowie im Master Wealth Management.



