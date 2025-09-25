Verrückte Formen, bizarre Eigenschaften: Zehn Himmelskörper, die faszinieren

Es gibt mehrere hundert Monde im Sonnensystem. Sie stecken voller Überraschungen. Allein der Uranus besitzt 29 Trabanten, drei davon mit einem Durchmesser von mehr als 1000 Kilometern. NASA / JPL-Caltech

Regen aus Diamanten im Inneren, ein Mond wie Frankensteins Monster, ein Wulst am Äquator, der Assoziationen an eine Walnuss weckt: Unser Sonnensystem bietet faszinierende Kuriositäten. Sie sind Teil einer neuen ZDF-Serie. Das gab den Anlass, unsere zehn Lieblingshimmelskörper zusammenzustellen.



Europa – der Augapfel

Entdeckung: 1610

Europa ist der kleinste der vier von Galileo Galilei entdeckten Jupiter-Monde und etwas kleiner als der Erdmond. Trotzdem beherbergt er rund doppelt so viel flüssiges Wasser wie die Erde. Es versteckt sich unter einer mehrere Kilometer dicken Eiskruste und wird durch die Gezeitenkräfte des Jupiters flüssig gehalten („Gezeitenheizung“). Die Furchen und Gräben des Eispanzers gehen auf eine ähnliche Plattentektonik zurück wie die der Erde. Durch Brüche im Eis steigt immer wieder Wasser an die Oberfläche, das durch mitgeführte Mineralien rötlich gefärbt ist. Dadurch ähnelt Europa einem rot geäderten Augapfel.

Die Grafik zeigt, wie sich Wissenschaftler:innen das Innere von Europa vorstellen: einen Kern aus Eisen, umgeben von einem Felsmantel, der vermutlich in direktem Kontakt zum inneren Ozean steht. Gezeitenkräfte schmelzen den Felsmantel teilweise auf und erzeugen dadurch Unterwasser-Vulkane. Im Oktober 2024 ist die Raumsonde Europa Clipper gestartet, um den Mond genauer zu untersuchen.

Io – der Feuerball

Entdeckung: 1610

Io, der innerste der vier galileischen Jupiter-Monde, ist nur wenig größer als der Erdmond, aber weitaus aktiver. Rund 400 Vulkane spucken Lavafontänen aus, die wegen der geringen Schwerkraft bis zu 300 Kilometer in die Höhe steigen. Das ausgestoßene Schwefeldioxid gefriert an kälteren Stellen wieder zu einer Art Raureif.

Tektonische Prozesse haben Berge bis in neun Kilometer Höhe wachsen lassen. Ursache dafür sind Gezeitenkräfte von Jupiter und den benachbarten Monden. Auf Io sind sie so stark, dass sie die Oberfläche um bis zu 90 Meter anheben und das Gestein dabei teilweise aufschmelzen.

Das Infrarot-Bild hat die Raumsonde Juno 2022 aus 80.000 Kilometern Entfernung aufgenommen.

Titan – die Wetterküche

Entdeckung: 1655

Es gibt Wolken und Regen, Flüsse und Seen – im Prinzip geht es auf dem größten Saturnmond Titan gar nicht so viel anders zu wie auf der Erde. Auch die Landschaft ist ähnlich: Berge, Flusstäler und Seen. Selbst die Atmosphäre besteht – wie auf der Erde – überwiegend aus Stickstoff (ist allerdings weitaus dichter).

Doch damit hören die Ähnlichkeiten schon auf. Die Oberfläche besteht statt aus Gestein aus Wassereis und Methanhydrat, der Regen aus Methan und Ethan, die Seen und Flüsse aus Kohlenwasserstoffen.

Freier Sauerstoff hingegen fehlt weitgehend. Dass in dieser kalten Giftküche Leben nach irdischem Vorbild entstehen könnte, gilt als unwahrscheinlich. Doch zumindest, was die chemischen Vorstufen des Lebens betrifft, ist Titan ein hochinteressantes Versuchslabor.

Das Bild zeigt einen Kohlenwasserstoff-See namens Ligeia Mare, aufgenommen vom Radar-Instrument der Raumsonde Cassini. Das große Bild wurde aus mehreren zwischen 2007 und 2014 entstandenen Aufnahmen zusammengesetzt und koloriert. Es zeigt eine Fläche von rund 500 mal 500 Kilometern. Die kleinen Einzelaufnahmen links stellen dar, wie sich der See im Laufe der Jahre verändert hat.

Ieapetus – das doppelte Gesicht

Entdeckung: 1671

Der drittgrößte Saturnmond Iapetus ist ein Zwitterwesen: Eine Hälfte ist strahlend hell, die andere kohlrabenschwarz. Der Helligkeitskontrast beträgt 1:12, so hoch wie bei keinem anderen Himmelskörper im Sonnensystem. Warum die eine Seite so dunkel ist, darüber gibt es verschiedene Theorien. Möglicherweise hat sich dunkles Material aus den Saturn-Ringen auf der Hemisphäre angesammelt, die in Flugrichtung zeigt. Wie Pan besitzt auch Iapetus eine Wulst rund um den Äquator.

Das Bild wurde von der Raumsonde Cassini 2007 aus 75.000 Kilometern Entfernung aufgenommen.

Uranus – der Doppelmagnet

Entdeckung: 1781

Der Planet Uranus hat mindestens zwei magnetische Nord- und Südpole, die zudem weit entfernt von den Rotationspolen sind. Ursache dafür ist wohl ein rotierender Ozean aus „superionischem“ Wassereis tief unter der Oberfläche. Dieses Eis ist mehrere tausend Grad heiß und bildet einen Aggregatzustand zwischen Kristall und Plasma. Unter einem Druck von einigen zehn Gigapascal fügen sich die Sauerstoff-Atome des Wassers zu einem Kristallgitter zusammen, während die Wasserstoff-Ionen frei wandern können.

Damit nicht genug der chemischen Skurrilitäten: Im Inneren sollen Kohlenstoff-Atome durch den extremen Druck zu Diamanten kondensieren, die durch den Mantel Richtung Kern herabregnen. Möglicherweise schwimmen dort auch diamantene Eisberge auf Ozeanen aus flüssigem Kohlenstoff.

Die Animation zeigt das Magnetfeld von Uranus. Der gelbe Pfeil zeigt Richtung Sonne, der hellblaue Pfeil markiert die Magnetachse des Planeten, der dunkelblaue Pfeil die Rotationsachse.

Enceladus – die Wasserwelt

Entdeckung: 1789

Obwohl der Saturn-Mond Enceladus mit einem Durchmesser von 500 Kilometern nicht einmal in die Top Ten der größten Monde des Sonnensystems kommt, ist er definitiv einer der interessantesten. Wie Europa verbirgt auch er einen Ozean aus flüssigem Wasser unter einer Eiskruste. Einzigartig aber ist, dass er dieses Wasser in bis zu 10.000 Kilometer hohen Fontänen ausspeit – also ein Vielfaches des eigenen Durchmessers. Die Energie für die riesigen Geysire stammt von den Gezeitenkräften des Saturn, die den Mond von innen aufheizen.

Ein Teil des Wassers bildet einen eigenen Saturn-Ring, ein anderer Teil fällt als Schnee zurück auf die Oberfläche des Mondes. Die frisch gefallenen Eiskristalle reflektieren rund 99 Prozent des Sonnenlichts – das ist die höchste „Albedo“ im gesamten Sonnensystem.

Noch ein Rekord: 2008 flog die Raumsonde Cassini in nur 25 Kilometern Entfernung an Enceladus vorbei. Dabei entdeckte sie organische Verbindungen wie Methan. Enceladus besitzt also nicht nur Wärme und flüssiges Wasser, sondern auch chemische Bausteine des Lebens.

Die Grafik zeigt, wie sich Forschende der Nasa die Interaktion des Wassers mit dem heißen, felsigen Untergrund vorstellen. Dabei entsteht Wasserstoff, der rund ein Prozent der Fontänen ausmacht.

Triton – der Geisterfahrer

Entdeckung: 1846

Fast alle Trabanten im Sonnensystem kreisen – wie der Erdmond – in der gleichen Richtung wie ihr Mutterplanet. Ausnahmen bilden nur ein paar kleinere Brocken in weit entfernten Umlaufbahnen um die großen Gasplaneten. Und Triton, der größte Mond des Neptuns. Er ist mit einem Durchmesser von 2.700 Kilometern zwar kleiner als der Erdmond, aber immerhin größer als der Ex-Planet Pluto. Wahrscheinlich war Triton einst, wie Pluto, selbst ein Zwergplanet im Kuipergürtel. Irgendwann wurde er offenbar von Neptun eingefangen. Seitdem umkreist er ihn in gegenläufiger Drehrichtung, und zwar in einem ähnlichen Abstand wie der Erdmond zur Erde. Da aber der Neptun etwa 17-mal so viel Masse enthält wie die Erde, ist Triton entsprechend größeren Gezeitenkräften ausgesetzt. Trotz seiner vergleichsweisen geringen Größe ist er einer der geologisch aktivsten Himmelskörper im Sonnensystem. Es gibt dort unter anderem Geysire aus flüssigem Stickstoff.

Die Fotomontage zeigt Neptun, der über dem Horizont von Triton erscheint. Neptuns Südpol befindet sich links. Der computergenerierte Vordergrund zeigt Triton aus einer Höhe von rund 45 Kilometern, mit einem 30-fach überhöhten Relief. Die sichtbaren Terrassen zeugen von vergangenen Überflutungen durch Eis-Vulkane.

Miranda – das kleine Monster

Entdeckung: 1948

Der kleinste und innerste Uranus-Mond Miranda sieht aus, als hätte man ihn (wie Frankensteins Monster) aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Es gibt dort unter anderem Gegenden mit bis zu 20 Kilometer tiefen parallelen Gräben und hohen Klippen, die direkt an kraterübersäte Hochflächen angrenzen. Dabei hat Miranda nur einen Durchmesser von rund 500 Kilometern, ist also gerade einmal ein Siebtel so groß wie der Erdmond. Die Schwerkraft ist so gering, dass ein Stein, vom höchsten Berg geworfen, zehn Minuten bis zum Boden brauchen würde. Solche Winzlinge sind normalerweise die letzten, denen man eine komplexe Geologie zutrauen würde. Die Ursache für die vielen Verwerfungen liegt vermutlich darin, dass Miranda in einer früheren Umlaufbahn von den Gravitationskräften von Uranus und den größeren Nachbarmonden durchgewalkt worden ist.

Das Foto hat Voyager 2 im Januar 1986 aufgenommen.

Pan – der Schäfer

Entdeckung: 1990

Die einen fühlen sich an eine Walnuss erinnert, die anderen eher an einen Raviolo. Was diese kulinarischen Assoziationen beim winzigen Saturnmond Pan hervorruft, ist eine Wulst rund um dessen Äquator. Sie besteht offenbar aus Material, das Pan auf seiner Umlaufbahn aufgesammelt hat. Mit einem Durchmesser von gerade einmal 28 Kilometern reicht seine Schwerkraft nicht aus, die dicke Lippe in eine Kugelform zu zwingen. Trotzdem hat der Mini-Mond einen weit größeren Einfluss auf das Ringsystem des Saturns, als seine Größe vermuten lässt: Indem er Partikel durch seine Gravitation entweder bremst oder beschleunigt, verfrachtet er sie in höhere beziehungsweise eine niedrigere Umlaufbahn. So räumt er als „Schäfermond“ die „Encke-Teilung“ frei – eine Lücke zwischen den Ringen, die rund zehn Mal so groß ist wie Pan selbst.

Die beiden Bilder wurden von der Cassini-Raumsonde im März 2017 aus rund 24.000 Kilometern Entfernung aufgenommen und zeigen die nördliche und südliche Hemisphäre von Pan.

Haumea – die Pflaume

Entdeckung: 2003

Haumea ist ein Zwergplanet im Kuipergürtel außerhalb der Neptun-Bahn. Mit einem Äquatordurchmesser von über 2.000 Kilometern liegt Haumea eigentlich weit oberhalb des sogenannten „Kartoffelradius“ von rund 300 Kilometern. Ab dieser Größe sollten Himmelskörper eigentlich aufgrund ihrer eigenen Gravitation einigermaßen rund sein. (Unterhalb dieser Schwelle eher „kartoffelförmig“, also unregelmäßig geformt.) Doch Haumea ist weder kugelig noch kartoffelig, sondern elliptisch wie eine Pflaume.

Das liegt daran, dass Haumea in knapp vier Stunden einmal um die eigene Achse rotiert. Die dabei entstehende Fliehkraft beult den Zwergplaneten am Äquator aus. Damit ist Haumea das am schnellsten drehende Objekt seiner Größe im gesamten Sonnensystem. Ursache für die schnelle Rotation ist vermutlich eine Kollision zweier Zwergplaneten, die dann zu Haumea verschmolzen sind.