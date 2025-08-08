Verschwendetes Potential: Warum nur 43 Prozent der Führungskräfte die Kompetenzen ihres Teams kennen

Umfrage zeigt: Führungskräfte wissen zu wenig über Kompetenzen im Team. (Foto: Stock 4you / Shuttestock)

Den meisten Unternehmen dürfte bewusst sein, was neue Fachkräfte an Kompetenzen mitbringen. Immerhin setzen sie Stellenanzeigen für sie auf und fordern konkrete Fähigkeiten ein. Was jedoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Eignungen und Erfahrungen besitzen, die schon länger im Team sind, scheint vielen in der eigenen Firma nicht immer klar zu sein.

Anzeige Anzeige

Zu dem Ergebnis kommt der „Global State of Skills“-Report von Workday: Nur 54 Prozent der Führungskräfte weltweit geben an, einen Überblick über die Kompetenzen ihrer Team-Mitglieder zu haben. In Deutschland bestätigten das 43 Prozent. Das ist angesichts des sich verschärfenden Fachkräftemangels und der fortschreitenden Technologisierung durch KI ein Problem. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind qualitative Personalplanungen wichtiger denn je.

Kompetenz statt Jobtitel: Telekom und Otto

Diese wachsende Unsicherheit offenbart die Grenzen des traditionellen Talentmanagements, das sich auf Jobtitel, Abschlüsse und bisherige Arbeitgeber fokussiert. Agile Unternehmen beschleunigen den Wechsel hin zu kompetenzbasierten Talentstrategien, bei denen statt klassischen Lebensläufen die realen Fähigkeiten und der Wunsch nach Weiterentwicklung im Vordergrund stehen. Kleine und mittlere Firmen können da von den Großunternehmen lernen.

Anzeige Anzeige

Birgit Bohle, Personalvorständin der Telekom, sagte schon im Februar gegenüber t3n: „Wir haben vor knapp acht Jahren bei uns eine Jobarchitektur eingeführt, die auf Jobprofilen basiert. An diese sind Fähigkeiten geknüpft.“ Bohles Team ermittelt im Dialog mit den Führungskräften des Telekommunikationskonzerns regelmäßig, wohin sich die Fachbereiche entwickeln und wie sich das auf den Personalbedarf auswirkt.

„Wenn wir wissen, dass sich ein Fachbereich verändert und wir dort künftig weniger Personal benötigen, schauen wir, welche Fähigkeiten die Menschen besitzen, um sie in andere Fachbereiche zu schulen, wo der Bedarf steigen wird.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ähnlich macht es auch Otto: „Individuelle Kompetenzen spielen eine zunehmend wichtige Rolle und werden künftig weiter an Bedeutung gewinnen“, so Head of Recruitment Raffaela Drüppel. „Sie sind für uns ein zentrales Steuerungskriterium sowohl bei der Auswahl neuer Kolleginnen und Kollegen als auch bei der Weiterentwicklung bestehender Teams.“

In der Personalentwicklung nutzt der Onlinehändler sogenannte Kompetenzraster in Gesprächen mit Fach- und Führungskräften sowie im Rahmen von Entwicklungsprogrammen. Teams können außerdem freiwillig ein online-gestütztes Screening durchlaufen. Am Ende werden die so ermittelten Fähigkeiten und Erfahrungen miteinander verglichen. „Gerade für interdisziplinäre Teams ist das spannend, da so Synergien in der Projektarbeit entstehen.“

Anzeige Anzeige

Immerhin: Mit einem Anteil über 69 Prozent sehen gut zwei Drittel der Befragten durch Workday erhebliches Potenzial im Übergang zu einer kompetenzbasierten Organisation. Allerdings liegt dieser Wert mit 82 Prozent weltweit noch einmal deutlich höher. Deutsche Unternehmen müssen aufschließen, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Kompetenz-Fokus nach Außen kommunizieren

Auch das Stellenportal Indeed hat Anfang des Jahres eine Trendwende bemerkt: Demnach fokussieren sich immer weniger Firmen bei der Personalsuche auf Abschlüsse und Qualifikationen: 53 Prozent der Unternehmen haben auf ein kompetenzbasiertes Recruiting umgeschwenkt. 23 Prozent planen, das in den nächsten Jahren zu tun.

Dass sich das auf dem Stellenmarkt noch zu wenig bemerkbar macht, lassen jedoch weitere Zahlen von Indeed erahnen: 33 Prozent der Jobsuchenden empfinden die Anforderungen in Stellenanzeigen als unrealistisch. Mehr als der EU-Durchschnitt. Entsprechend tun sich 42 Prozent schwer damit, eine passende Stelle zu finden. Laut Indeed trauen sich viele nicht, sich auf Stellen zu bewerben, weil sie Absagen fürchten.

Anzeige Anzeige

Ein wirksamer Schritt, um die Bewerberquote im Rahmen einer kompetenzbasierten Organisationsstrategie zu erhöhen, ist der Hinweis auf willkommene Quereinsteiger in den jeweiligen Stellenanzeigen. Außerdem sollten Unternehmen das Augenmerk stärker auf Soft- anstatt Hardskills lenken.

Paradigmenwechsel bestätigt Fachkräftemangel

Kompetenzen der Menschen zu erkennen, setzt voraus, dass Unternehmen den Blick dafür intern schärfen und ihre Einstellungskriterien nach außen anpassen. Dass dieser Paradigmenwechsel kein leichter Prozess ist, liegt auf der Hand.

Denn eine kompetenzbasierte Organisation steht herkömmlichen Strukturen diametral gegenüber: Fähigkeiten stehen über Jobtitel, Abschlüsse und bisherige Arbeitgeber. Dass Firmen den Schritt jetzt wagen, zeigt jedoch, wie dramatisch der Fachkräftemangel inzwischen ist.

In eigener Sache: Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung für Arbeitgeber. Erfahre in unserem Paper, wie du mit einer Up- und Reskilling-Strategie die Fachkräftesicherung selbst in die Hand nehmen kannst: Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung für Arbeitgeber. Erfahre in unserem Paper, wie du mit einer Up- und Reskilling-Strategie die Fachkräftesicherung selbst in die Hand nehmen kannst: Zum Download!

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle: