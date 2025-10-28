Verspätete Benachrichtigungen auf Googles Pixel-Smartphones: Mit diesen Tipps könnt ihr das Problem lösen

Erst vor wenigen Monaten hat Google mit dem Pixel 10 seine neue Smartphone-Generation veröffentlicht. Obwohl die Geräte viele Neuerungen mit sich bringen, hält sich offenbar eine Altlast der vergangenen Generationen hartnäckig. Wie Android Authority berichtet, kämpfen Pixel-Nutzer:innen auch mit den neuen Geräten mit einem Benachrichtigungsproblem.

Verspätete Benachrichtigungen auf Pixel-Smartphones: Der Ursprung des Problems

So gibt es unter anderem Meldungen von Pixel-10-User:innen auf Reddit. Sie beklagen, dass ihre Benachrichtigungen immer verspätet auf dem Smartphone eintreffen. Oftmals entsperren sie das Gerät und erhalten dann einen ganzen Schwung Notifications auf einmal. Die Benachrichtigungen haben allesamt einen eigenen Zeitstempel, der in der Vergangenheit liegt. Sie waren also schon auf dem Pixel-Smartphone, bevor das Gerät entsperrt wurde.

Zu den Benachrichtigungen zählen etwa Meldungen von Google Home über Aktivitäten auf Überwachungskameras oder Benachrichtigungen von smarten Babymonitoren. Aber auch andere Apps sollen User:innen immer wieder verspätet über neue Meldungen und Ereignisse informieren. Wie Android Authority betont, ist das Problem nicht neu. Es soll schon seit der Pixel-4-Generation bei Googles Smartphones bestehen.

Tatsächlich gibt es auch einen vermeintlichen Übeltäter, der für die verspäteten Nachrichten sorgt. Dabei handelt es sich nicht um ein Hardware-Problem, sondern um ein Feature, das in der Software steckt. Die Doze-Funktion soll unter Android den Standby von Apps regeln. Anwendungen wird der Zugang zum Internet und zur CPU-Leistung der Pixel-Smartphones verwehrt, wenn das Gerät nicht aktiv genutzt wird. Dadurch verringert sich der Akkuverbrauch.

Leider sorgt die Funktion auch dafür, dass die Benachrichtigungen der Apps erst eintreffen, wenn ihr euer Pixel-Smartphone wieder entsperrt. Unglücklicherweise gibt es keinen Button, um Doze einfach abzuschalten. Auf Reddit empfehlen betroffene User:innen unter anderem Drittanbieter-Apps wie Doze Stopper, die euer Smartphone in regelmäßigen Abständen aus dem Standby wecken, um so Doze zu verhindern.

Alternativ kann das Feature in den Developer-Einstellungen von Android deaktiviert werden. Aber auch hierfür benötigt ihr etwas Hilfe durch eine App. Youtuber Malcolm Bryant, der auch Entwickler der Downloader-App Freepoc ist, beschreibt den Weg detailliert in seinem Video. Über Freepoc lässt sich ein Tool namens „Disable Doze“ herunterladen. Anschließend öffnet ihr die Developer-Einstellungen unter Android und „Disable Doze“ gleichzeitig im Splitscreen auf eurem Smartphone. Folgt dann den Anweisungen der App und tragt die nötigen Daten ein. Beachtet allerdings, dass ihr diesen Vorgang jedes Mal wiederholen müsst, wenn euer Pixel-Smartphone neu gestartet wird.

