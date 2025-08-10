Versteckter Wein in Datenschutzerklärung: Warum erst nach 160.000 Klicks jemand zugriff

Um zu beweisen, wie wenige Nutzer:innen die Datenschutzerklärung lesen, bot ein Unternehmer Wein als Geschenk an. (Foto: New Africa/Shutterstock)

Als Steuerrechtler kennt sich der Brite Dan Neidle mit juristischen Anforderungen und deren Umsetzung bestens aus. Und trotzdem will er Regeln, die seiner Meinung nach überflüssig sind, nicht einfach hinnehmen.

In diesem Sinne hat Neidle vor wenigen Monaten einen Test gestartet, von dem vor allem ein:e Besucher:in seiner Website profitieren konnte. „Der ersten Person, die das liest, schicken wir eine Flasche guten Wein“, schrieb der Unternehmer als fünften von acht Punkten in die Datenschutzerklärung seiner Website.

Mindestens 160.000 User:innen hätten das Angebot sehen können

Wie Neidle jetzt auf X berichtete, dauerte es drei Monate, bis sich tatsächlich jemand auf den im Februar veröffentlichten Text bezog und Interesse an dem Wein bekundete. Dabei belegen Daten des Analysedienstes Similar Web laut Spiegel eindeutig, dass die Website in den Monaten März und April 160.000-mal aufgerufen wurde.

Der BBC sagte der Betreiber der Denkfabrik Tax Policy Aossociates außerdem, die Person, die sich als erste bei ihm gemeldet habe, habe „gewissermaßen geschummelt“. Sie sei lediglich aus Recherchegründen auf seiner Website gewesen, weil sie sich erkundigen wollte, wie man selbst eine Datenschutzerklärung schreibt.

Die Verpflichtung besteht unabhängig von der Rezeption durch die User:innen

Dazu sind in Großbritannien wie in Deutschland alle verpflichtet, die eine Website betreiben, und das unabhängig davon, wie groß oder klein ihr Unternehmen ist.

Ebenfalls auf X schrieb Neidle, es sei reine Geldverschwendung und „verrückt, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, eine Datenschutzrichtlinie zu haben, obwohl sich niemand darum kümmert oder sie liest“. Der Wein, den er letztendlich verschickte, sei ein zehn Jahre alter französischer Rotwein gewesen, der etwa 40 Euro gekostet habe.

Die Idee zum Experiment ist geklaut

Zu seinem Experiment inspiriert wurde Neidle laut eigener Angabe übrigens von einer Geschichte über die US-Band Van Halen, die mit ihren Verträgen im Vorfeld von Konzerten ganz ähnlich vorgegangen sei. Darin sei standardmäßig eine Schüssel voller M&Ms gefordert worden, in der sich ausdrücklich keine braunen befinden durften.

Nicht etwa, weil die Bandmitglieder die eine Sorte tatsächlich nicht mochten oder die Veranstalter gängeln wollten, sondern ausschließlich, um sicherzustellen, dass diese die Verträge mit teilweise komplizierten technischen Anweisungen auch wirklich genau gelesen hatten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 13.05.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

