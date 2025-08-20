Anzeige
MIT Technology Review Kommentar
Verzögerungen im Betriebsablauf: Verkehrsminister Schnieder hat keinen Plan für die Bahn

Der Stil, den Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder beim Rauswurf von Bahnchef Richard Lutz an den Tag legt, lässt wenig Gutes für die Zukunft des Konzerns ahnen.

Von Gregor Honsel
3 Min.
Noch-Bahnchef Richard Lutz. (Foto: dpa)

Natürlich gibt es viele gute Gründe, den Chef eines Unternehmens zu entlassen, das für immer mehr Geld immer schlechtere Leistungen abliefert. Doch dass Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ausgerechnet jetzt, wenige Monate nach seinem Amtsantritt, den langjährigen Bahnchef Richard Lutz rauswirft, ist eine durchsichtige Mischung aus Aktionismus und Hilflosigkeit.

Schnieder hat nicht nur keinen Plan für die Bahn, er hat noch nicht einmal eine:n Nachfolger:in für Lutz. Noch mal zu Erinnerung: Der Sinn und Zweck von Führungswechseln besteht ja eigentlich nicht darin, jemanden abzusägen, sondern darin, jemand Neues zu installieren. Wenn aber der alte Bahnchef bis auf Weiteres auch der neue ist (nur mit dem Unterschied, dass er nichts mehr zu sagen hat): Was genau soll sich dadurch verbessern? „Lahmer ist eine Ente nie gewesen“, kommentiert der Spiegel.

Gesucht: ein Wunderwesen

Dass die Nachfolger:innen nicht gerade Schlange stehen, ist kein Wunder. Sie sollen irgendwie alles gleichzeitig können. Zum Beispiel das Geschäft gründlich kennen, aber nicht Teil des Systems sein. „Wer unter Richard Lutz nicht den Mund aufbekommen hat, um gegen strategische Fehlentscheidungen zu protestieren, wird auch als Bahnchef nicht den Mund aufbekommen“, sagte Kristian Loroch, stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, im Tagesspiegel. Außerdem sollten die Kandidat:innen selbstverständlich führungsstark sein, aber auch nicht zu eigenmächtig, schließlich ist die Bahn ein Staatskonzern.

Sollte ein solches Wunderwesen gefunden werden, fragt man sich, was es genau anders oder besser machen soll. „Das Problem liegt nicht nur am Bahnchef, das ganze System ist verkorkst“, sagte Professor Gernot Liedtke, Verkehrsforscher an der TU Berlin und dem DLR, gegenüber dem Science Media Center (SMC).

Noch ein Groschen mehr, dann kriegen wir alles in den Griff

Kay Mitusch, Professor für Netzwerkökonomie am Karlsruher Institut für Technologie, hält einen Führungswechsel an der Bahnspitze sogar für hinderlich, um den nötigen Wandel anzustoßen. „Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, den alten Chef zu schassen“, sagte er gegenüber dem SMC. „Ich wäre aber überrascht, wenn der neue Bahnchef den Gedanken nach oben stellt: Ich muss stärker kontrolliert werden.“

Genau diese Kontrolle müsse der Bund aber wieder stärker übernehmen, so Mitusch: „Die Bahn sagt immer: Gibt uns noch einen Groschen mehr, dann kriegen wir alles in den Griff.“ Die Regierung habe sich immer darauf eingelassen, weil sie keine Lust hatte, sich um die Details zu kümmern. „Der Bund weiß zum Beispiel gar nicht, was bestimmte Maßnahmen kosten dürfen. Dazu muss er die Bahn fragen.“ Damit der Bund überhaupt auf Augenhöhe mit der Bahn verhandeln kann, müsse die entsprechende Kompetenz bei der Bundesnetzagentur aufgebaut werden, fordert Mitusch. Das könne aber Jahre dauern.

Erst mal pünktlich werden

„Wir müssen uns ehrlich machen“, meint Mitusch. „Die Bahn ist ein kranker Patient. Wir sollten uns von den Zielen verabschieden, immer mehr Güter- und Personenverkehr auf die Bahn zu verlagern. Erst mal müssen wir mehr Pünktlichkeit hinkriegen, dann können wir weitersehen.“

Ein anderes Beispiel für die Planlosigkeit der Bundespolitik ist die Trennung von Netz und Fahrbetrieb. Die Infrastruktur – also Schienen, Weichen, Oberleitungen und so weiter – wurde bereits in eine eigene Gesellschaft namens InfraGo ausgelagert. Sie ist zwar gemeinwohlorientiert, muss Gewinne aber trotzdem an die DB abführen. Das Geld, das etwa der DB Fernverkehr für höhere Trassenpreise ausgibt, kann also indirekt wieder zurück zur Muttergesellschaft fließen. Eine wirkliche Entflechtung sieht anders aus.

Den starken Mann markieren

Es gibt sowohl für eine stärkere Integration als auch für eine stärkere Trennung gute Argumente. Auch der europäische Vergleich zeigt, dass beide Varianten funktionieren können. Doch die bestehende Lösung ist weder Fisch noch Fleisch. Und der aktuelle Koalitionsvertrag huldigt weiter dem Prinzip „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“. Dort steht: „Wir wollen mittelfristig eine grundlegende Bahnreform umsetzen. Wir werden die DB InfraGO vom Konzern weiter entflechten, innerhalb des integrierten Konzerns.“

Was denn nun? Entflechten oder integriert bleiben? Die Koalitionäre wissen es offenbar selbst nicht so genau.

Klar, Verkehrsminister Schnieder hat diese Probleme nicht selbst verursacht, sondern von Vorgängern geerbt, die sich allesamt nicht gerade als politische Overperformer profiliert haben. Aber sein Stil, den er mit der Demontage von Lutz an den Tag legt, lässt wenig Gutes ahnen: Erst mal ein bisschen den starken Mann markieren. Um die Details kümmern wir uns später.

