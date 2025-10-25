Vesuv digital, Berlin analog: Beim Bezahlen zeigt sich Deutschlands Digitalisierungsproblem
Wir stehen also ganz oben auf dem Vesuv. Ein Shuttlebus hat mich und einen Freund über etliche Serpentinen zum Startpunkt des Rundgangs um den Vulkan gebracht. Das Wetter ist furchtbar; es regnet und stürmt, die Wolken hängen so tief, dass wir keine drei Meter weit sehen können. Vom Vesuv und seinem Krater erblicken wir an diesem Tag also nichts. Statt etlicher Fotos zu machen, suchen wir Unterschlupf in einem winzigen Shop. Eine windschief wirkende Hütte, kurz vor dem Endpunkt, hoch oben auf dem Vulkan.
Neben Postkarten und Schmuck aus Vulkanstein gibt es hier vor allem Instant-Kaffee. Wir bestellen zwei davon – und müssen uns um die Bezahlung keine Sorgen machen. Vor der frierenden Verkäuferin steht ein Kartenlesegerät auf dem Tresen. Ja, selbst hier oben, in dieser entlegenen Gegend, hätte ich kontaktlos mit meiner Karte zahlen können. Auch wenn die beiden Kaffee unter fünf Euro gekostet haben.
Ich zahle trotzdem Bar, da ich mir vor dem Urlaub ordentlich Geld abgehoben hatte. Davon ausgehend, dass man in Neapel, dieser alten, engen und turbulenten Stadt, gerne Bargeld sieht.
Wollen die Deutschen nur bar zahlen?
Aber weit gefehlt. Ich kann überall mit Karte zahlen. An den U-Bahnen ist sogar „tap and go“ möglich. Egal ob mit der Karte selbst, oder über Apple Pay: ich halte mein iPhone einfach an einen Scanner, bezahle automatisch – und kann direkt durch das Drehkreuz gehen.
Zurück in Berlin möchte ich mir wenige Tage später am Abend in einem Späti noch ein Erfrischungsgetränk kaufen. Mitten in der Stadt, in einer gutbesuchten Gegend. Und finde kein Kartenlesegerät. So ist es vielerorts, nicht nur in Berlin. Kioske, Restaurants oder Cafés. Selbst in Taxis ist Kartenzahlung noch nicht bundesweit vorgeschrieben. Wollen die Leute alle lieber mit Bargeld zahlen?
Laut einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI wurden 2024 rund 63,5 Prozent des Einzelhandelsumsatzes mit Karte bezahlt. 33,8 Prozent in Bar. Betrachtet man aber alle gemachten Transaktionen, lag der Anteil von Bargeld noch bei 54,6 Prozent. Das betrifft vor allem kleinere Beträge und besonders die Gastronomie. Der Kaffee unterwegs oder das Szene-Lokal also. Wenn die Möglichkeit besteht, zahlen die Menschen in Deutschland also anscheinend gerne mit Karte. Nur besteht diese Möglichkeit noch immer viel zu selten.
Es geht um Entscheidungsfreiheit
Freilich gibt es einige Gründe, die für das Bezahlen mit Bargeld sprechen. Etwa die Verlässlichkeit. Oder dass beim Barzahlen nicht ein Haufen Daten entstehen, die im Zweifelsfall auch gehackt werden können. Der digitale Fingerabdruck ist beim Bezahlen mit Karte – und im Speziellen mit Dienstleistern wie Apple Pay oder Paypal – natürlich deutlich höher.
Doch geht es hier um die Entscheidungsfreiheit. Nicht ständig zu einem Geldautomaten laufen zu müssen. Nicht zwingend Bargeld bei sich zu haben. Oder etwa Apps nutzen zu wollen, die die Ausgaben automatisch tracken, um einen besseren Überblick über die Finanzen haben zu können.
Die aktuelle Regierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass zukünftig gesetzmäßig „mindestens eine digitale Zahlungsoption schrittweise angeboten“ soll. Dann kann man sich entscheiden, ob man lieber mit Karte oder bar zahlen möchte. Wieso es dafür erst ein Gesetz braucht, ist mir schleierhaft. Auf dem Vesuv ist die Digitalisierung jedenfalls schon angekommen.
Jede Technik hat Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Aspekt fehlt mir bei der Betrachtung hinsichtlich dem Zahlen mit Karte. Das ist der Kostenaspekt. Nach meinem Kenntnisstand muss der Verkäufer ein bestimmtes Entgelt für eine Transaktion mit Kreditkarte zahlen. Dieses Entgelt muss dann letztlich der Kunde zahlen, da es der Verkäufer bei seiner Kalkulation draufschlägt, aber der Kunde es so nicht sieht. Mein Reifenhändler hat mir gesagt, dass ich nicht mal mit EC-Karte (also keine Kreditkarte !) dort zahlen kann, weil ihm die Gebühren des Anbieters zu hoch sind. Dieser Reifenhändler ist sogar wieder zurück gegangen d.h. vorher mit Karte und jetzt nicht mehr. Dieser wichtige Aspekt hinsichtlich Kosten fehlt mir in Ihrem Artikel. Die Deutschen sind besonders kostenbewußt und daher ist dies ein wichtiger Aspekt. Vielleicht könnten Sie ja in einem weiteren Artikel die Kosten für bargeldlosen Bezahlen betrachten.
Ganz ehrlich: Diese Art der „Digitalisierung“ brauchen wir nicht – im Gegenteil!
Wer noch klar denken kann, merkt schnell: Bargeld ist in Zukunft die einzige verlässliche, sichere und unabhängige Zahlungsmethode. Punkt.
Stellt euch mal folgendes Szenario vor – und das ist kein Science-Fiction:
Bargeld ist abgeschafft. Alles läuft nur noch digital. Klingt bequem? Denkste!
Denn sobald du einer Behörde oder dem Staat aus irgendeinem Grund nicht mehr passt, zack, wird dein Konto einfach gesperrt.
Dann geht gar nichts mehr. Kein Einkauf, kein Tanken, keine Miete – du bist komplett ausgeliefert. Und das ist nicht mal schwer umzusetzen, das geht mit ein paar Klicks!
Wer das nicht kapiert, spielt mit seiner eigenen Freiheit.
Also Schluss mit der Gleichgültigkeit: Bargeld muss erhalten bleiben – ohne Wenn und Aber!
Und übrigens:
Italien war in Sachen Digitalisierung und Telekommunikation den Deutschen schon in den 90ern und 2000ern haushoch überlegen.
Da gab’s günstige Tarife, flexible Lösungen – während wir hier im Schneckentempo hinterherhinken.
Da wäre doch einiges zu ergänzen: 1. Süditalien ; hatte was die Sicherheit betrifft nicht gerade den besten Ruf War lange Zeit die Hochburg von Taschendieben.Bargeld ist dann weg. Mit Karte ohne Pin hat der Dieb aber nichts. Was aber wenn im System irgendwas nicht funktioniert ?Ewiges Warten an der Hotline bis wer von Deiner Bank die Gnade hat abzuheben ? Vom Ausland aus ? Dann kannst Du trotz gefülltem Konto nichts bezahlen.Im übrigen will jeder Zahlungsdienstleister Geld sehen. Das muß wer bezahlen.Es wird daher teurer . Siehst Du nicht weil schon in den Preis eingerechnet.Außerdem wirst Du verfolgbar .Bei Bargeld gibt es das alles nicht.Dann gibt es noch Länder mit unterschiedlichen Wechselkursen(z.B.Venezuela) .Bei Kartenzahlung zahlst Du erheblich mehr ,weil die Bank Dir den offiziellen für Dich total ungünstigen Kurs verrechnet.
„Doch geht es hier um die Entscheidungsfreiheit.“ Ich kenne heute schon Läden in denen kein Bargeld mehr angenommen wird. Da gibt es keine Entscheidungsfreiheit mehr aber anders herum wie der Autor hier schreibt.
Da kann man dann nicht mehr entscheiden ob man Bar zahlen will. Aber das ist dem Autor dann scheiß egal, denn er hat „seine“ Freiheit digital zu bezahlen und die Freiheit der Barzahler ? Die müssen sich halt anpassen und digital bezahlen ob sie wollen oder nicht. Der Autor denkt also nur an sich und schwafelt von Entscheidungsfreiheit und weiß nicht mal was das bedeutet.
Es sollten beide Möglichenkeiten vorhanden sein. Die Möglichkeit bargeldlos zu zahlen sowie die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen. Eine Möglichkeit die schlicht seit Jahrtausenden besteht.
Auch ihr war in diesem Jahr am Vesuv. Ich stand dort am beschriebenen Startpunkt des Rundgangs der hinauf zum Krater des Vulkans führt. Eine Eintrittsticket dafür war hier aber einzig per Mobile Phone zu erstatten. Es gab hier oben kein Ticket Shop und es gab auch nicht die Möglichkeit per Karte zu bezahlen. Man verwies auf eine Tafel mit einem QR Code der zur online-Ticket-Seite führte. Ohne dieses online-ticket (wohl ein weiterer QR-Code) konnte man nicht passieren.
Sämliche Touristen die es bis hier herauf geschafft hatten und vergessen hatten sich zuvor ein Eintrittsticket zu sichern, kramten ihre Handys heraus und begannen damit tickets zu kaufen. In meinem Fall funktionierte der QR-Code nicht. Die Seite öffnete sich schlichweg nicht, die Verbindung war dort oben ausgesprochen schlecht.
Sehr verärgert machte ich mich auf den nach unten ohne den Vesuvkrater gesehen zu haben. Reine Onlinelösungen wie die hier beschriebende enstehen einzig aus Gründen der Kostenersparnis und zeigen einen eklatanten Mangel an Servieceorientiertheit auf.