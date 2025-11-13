Anzeige
Vibe-Coding trifft Brainrot: Dieses Tool soll dir die Wartezeit mit Tiktok, Tinder und Glücksspiel vertreiben

Ein neues Vibe-Coding-Tool sorgt für Aufsehen unter Programmierer:innen. Denn die Verantwortlichen dahinter überbrücken die Zeit, in der User:innen auf die KI-Antworten warten müssen, mit Tiktok, Tinder und Glücksspiel. Wie ernst gemeint ist das Tool wirklich?

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Vibe-Coding trifft Brainrot: Dieses Tool soll dir die Wartezeit mit Tiktok, Tinder und Glücksspiel vertreiben
Vibe-Coden und nebenher zocken? Mit diesem KI-Tool musst du dafür nicht mehr zwischen Programmen wechseln. (Bild: Shutterstock/Roman Samborskyi)

Seitdem der Trend Vibe-Coding aufgekommen ist, versuchen diverse Unternehmen, das perfekte KI-Tool für den Job bereitzustellen. Dabei geht es häufig darum, das effizienteste, schnellste oder komfortabelste Vibe-Coding-Programm zu haben. Die Macher:innen von „Chad: The Brainrot IDE“ haben einen gänzlich anderen Ansatz gewählt. Sie wollen User:innen die Langeweile vertreiben, die mit der KI-Nutzung einhergeht.

Vibe-Coding und Brainrot: So vertreibt dir Chad die Zeit beim Programmieren

Wie Techcrunch berichtet, stammt das Tool mit dem speziellen Namen vom Unternehmen Clad Labs, das erst in jüngster Vergangenheit gegründet wurde. Bei der Ankündigung von Chad gab es zunächst Verwirrung. Viele hielten die IDE (integrierte Entwicklungsumgebung) für einen verspäteten Aprilscherz. Denn es lässt User:innen in den Zeiten, in denen KI das Coding übernimmt, diversen Brainrot-Aktivitäten nachgehen.

So ist es mit Chad möglich, Tiktok-Videos zu schauen, auf Tinder nach einem Match zu suchen oder Glücksspiel-Games zu zocken, um sogar Geld nebenher zu gewinnen. Die Verantwortlichen hinter dem Vibe-Coding-Tool sagen, dass Entwickler:innen auch in den Pausen bei anderen Tools wie Cursor solchen Aktivitäten nachgehen würden. Allerdings müssten sie dazu entweder das Programm auf ihrem Bildschirm wechseln oder zum Smartphone greifen. Dadurch verlieren sie ein Gefühl für die Zeit, die sie mit den Nebenaktivitäten vertrödeln.

Chad benachrichtigt User:innen immer dann, wenn die KI den gewünschten Code erstellt hat. So können Entwickler:innen direkt die Änderungen überprüfen, weitere Anpassungen vornehmen – und schließlich wieder zum Brainrot wechseln, sobald die KI arbeitet. Laut Clad Labs sollen so für jede Arbeitsstunde, die Entwickler:innen mit Chad verbringen, 15 Minuten gespart werden, die sonst an zu lange Brainrot-Aktivitäten verschwendet werden.

Zunächst ist Chad nur für macOS verfügbar. Für Hobbynutzer:innen gibt es einen kostenlosen Account. Über diesen sind sämtliche Brainrot-Aktivitäten wie Youtube-Shorts, X, Tiktok, Tinder und Glücksspiele möglich. Eine Beschränkung gibt es lediglich bei den Nutzungslimits der KI-Agenten. Wer Chad regelmäßiger nutzt, kann 15 US-Dollar im Monat zahlen, um diese Limitierungen zu lockern. Professionelle Nutzer:innen können zudem auf ein Pro-Max-Abo zurückgreifen, das 40 Dollar im Monat kostet, aber dreimal so hohe Limits wie die Pro-Variante bieten soll. Genaue Zahlen nennen die Verantwortlichen dabei nicht. Künftig wollen sie noch weitere Aktivitäten wie Cashback-Minispiele, das Anschauen von bezahlten Werbeanzeigen sowie Schach integrieren. Zudem soll es eine Windows-Version von Chad geben.

Zwischen Scherz und neuem Trend

Wie erwähnt, gab es gemischte Reaktionen auf die Ankündigung auf X. Einige User:innen hinterfragen dabei den Sinn der Anwendung. Sie sehen nicht ein, für ein Coding-Tool zu zahlen, das im Grunde nur einen kostenlosen Tastatur-Shortcut ersetzt. Zudem gibt es schon Apps, die mehrere Fenster auf dem Bildschirm von Macs und Windows-PCs so anordnen, dass alle gleichzeitig genutzt werden können.

Andere User:innen halten die Integration für eine spannende Idee, fragen sich aber noch, ob sie am Ende wirklich die Produktivität von Entwickler:innen steigern kann. Immerhin könnten User:innen in dieser Zeit auch andere Aufgaben an weitere KI-Agenten oder Tools abgeben, statt sich überhaupt erst Inhalten auf Tiktok und Co. zu widmen. Ob sich die Kombination aus Vibe-Coding und Brainrot tatsächlich als neuer Trend durchsetzt, bleibt abzuwarten.

